Scheufele: İstanbul Türkiye’nin gerdanlığı

Mücevher markası Mevaris’in kurucusu Fatoş Altınbaş ile Londra’nın prestijli noktalarından tarihi Burlington Pasajı’nda açtığı mağazasında bir araya geldik. İşte Londra Moda Haftası’yla aynı dönemde Türk kültürünün yansıması olan yeni tasarımlarını beğeniye sunan Altınbaş’la sohbetimizden satır başları...

Kültürel misyon

Tam bir Kapalıçarşı tutkunu olduğunu gözlemlediğim Fatoş Altınbaş, geçtiğimiz yıllarda çıkardığı “Kapalıçarşı’nın Taşları” kitabının yansıması olan yerel taşlarla tasarlanan koleksiyonları Londra’ya taşıyarak Türk kültürüne ait yerel motifleri yabancılarla buluşturmuş. Hem de pandemiye rağmen.





Antropoloji dalındaki doktora eğitimini Kapalıçarşı’daki mücevher ustalığı üzerine tez yazarak tamamladığını öğrendiğim Altınbaş, şöyle dedi:

“Türk kültürünün yansıması olan tasarımları Londra’da sunmanın manevi değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bayrağımızdan ve mimari kültürümüzden ilham alan mücevherlerin İngilizler ve Londra’yı ziyaret eden turistler tarafından ilgi görmesi gurur verici. Kapalıçarşı ustalarının yüzyıllara dayanan emeğini ve onların mücevher dünyasına katkılarını anlatmak ise başlı başına benim için bir misyon.”

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