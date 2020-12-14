Pandemi sanatı durduramıyor

34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
Pandemi sanatı durduramıyor
Pandemiye rağmen Türkiye ve yurtdışındaki çağdaş sanat gündemi halen hareketli. Sergiler ve müzayede firmalarının açık arttırmaları dijital ile dönüştü. İşte Covid-19’la mücadele veren çağdaş sanat dünyasındaki son gelişmeler...
Lüksün dansı
Dünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı.
New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...
Tabaktaki Herkül
Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.
Virüsü ışıkla yendiler
Pandemiye rağmen hız kesmeyen bir diğer sanat organizasyonu ise Contemporary Istanbul...
Fişekhane’de Cocoon isimli özel bir etkinlik alanı kuran vakfın yeni projesi ise “Istanbul The Lights” oldu. Etkinlik, şehri dev bir dijital sanat platformuna dönüştürüyor.
Dijital sanat alanında yapılmış eserler, şehrin 59 farklı noktasında 3 Ocak’a kadar sergilenecek.
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Güreli, online sohbetimiz sırasında Contemporary Istanbul’un da 6 Ocak tarihleri arasında çevrim içi olarak gezilebileceğini söyledi.
Fiziki fuar ise pandemi kurallarına bağlı olarak 27 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında tekrardan ziyaretçi kabul edebilecek.
Modern Bergama
Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat müzesi Arter, pandemiden kısa bir süre önce Dolapdere’deki yeni yerine taşınmış ve birçok sergiye ev sahipliği yapmıştı.
Arter, pandemiye yenilmeyerek hem sergi sürelerini uzattı hem de ziyaretçiler için ciddi önlemler aldı.
Sergilenen eserler arasında en çok ilgimi çeken, ses sanatçısı Cevdet Erek’in Almanya’da sergilenen “Büyük Bergama Sunağı”nın devamı niteliğindeki “Bergama Stereotip” çalışması oldu. Sanatçının eseri, Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşuyor.
3 Ocak’a kadar uzatılan bu sergiyi randevu alarak ziyaret edebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle