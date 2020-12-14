Pandemi sanatı durduramıyor

Korona yüzünden geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilemeyen dünyanın en ikonik festivallerinden Burning Man’in devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Festival yönetimi, başlattıkları kampanya ile hedefledikleri 1 milyon 500 bin doları toplayarak etkinliğin önümüzdeki yıl için de ayakta kalmasını garantiledi.

34 yıllık gelenek

İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.

2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.

Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.

Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.

Tam 3 ay sürdü.

Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.

