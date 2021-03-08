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Haberler>Yazarlar>Arda Sayıner >Pandemi kadınları durdurmuyor
Arda Sayıner

Arda Sayıner

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Pandemi kadınları durdurmuyor

8 Mart 2021

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları pandemiye rağmen heyecan içinde sürüyor. Global girişimler, ilham veren projeler bu anlamlı günde hayata geçiyor. İşte pandeminin durduramadığı kadınların dünyasında 8 Mart özelindeki gelişmeler...

KONUŞAN TASARIMLAR

Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.

Pandemi kadınları durdurmuyor

Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
Her bir tasarım adeta konuşuyor. Amsterdam, Hamburg ve Berlin’deki sergilerini takip ettiğim Esra Gülmen’le Les Benjamins’in işbirliği açıkçası çok doğru bir uyum yakalıyor.

BANA KİM KARIŞIR

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de erkek markaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat ediyor. Erkek markalarının 8 Mart ruhuna sahip çıktığını görmek ise mutluluk verici. Bunun bir örneği ise AVVA... Marka, toplumsal cinsiyet eşitliliğine dikkat çekmek amacıyla “Bana Yakışır Kim Karışır” isimli bir proje gerçekleştirdi.

Pandemi kadınları durdurmuyor

Markanın kadın yöneticileri erkek kıyafetleriyle objektif karşısına geçti.
Proje özelinde görüştüğüm markanın Yönetim Kurulu Üyeleri Dilan Atik Batmaz ve Nihan Atik Gedikli şunları söyledi: “Erkek giyimindeki bazı parçalar kadınların da ilgisini çekiyor.
Kampanyamızın çıkış noktası da bu oldu. Kampanyayla kadının seçim özgürlüğü, klişelere karşı duruşu ve dokunduğunu güzelleştirme yeteneğinin altını çizerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek istedik.”
Kıyafetlerin gitgide cinsiyetsizleştiği bir dünyada doğru bir mesaj ve anlamlı bir kampanya...

FARKLI BİR CANLI YAYIN

Oyuncu ve iyi yaşam uzmanı Ayşe Tolga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde farklı bir Instagram yayınına hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım platformu olan GoTürkiye Instagram hesabı üzerinden Elon Musk’ın annesi 71 yaşındaki süper model Maye Musk’la online sohbet gerçekleştirecek.

Pandemi kadınları durdurmuyor

Bu akşam saat 21.00’de başlayacak yayında hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de Musk’ın Destek Yayınları’ndan Türkçeye çevrilen “Bir Kadın Plan Yaparsa” isimli kitabı özelinde takipçilerin soruları yanıtlanacak. Elon Musk gibi ismi yetiştirmiş bir annenin deneyimleri ve hayat tavsiyelerini herkesin dinlemesi gerek.

GİRİŞİMCİ KADINLARA DESTEK

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve Sephora, Kadın Girişimcileri Geliştirme Programı adı altında kadınların iş hayatını etkin bir şekilde sürdürmesine olanak sağlayan heyecan verici bir proje başlattı. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya ile bu konuda kısaca sohbet ettik.

Pandemi kadınları durdurmuyor

Tülin Şahin moderatörlüğünde geçen hafta düzenlenen etkinlikle ikinci dönemi başlatılan projede 200 kadın arasından seçilen girişimci adaylarına kurumsallaşma, markalaşma, e-ticaret, finans, liderlik ve yönetsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecek. Eğitim sonunda belirlenen 5 kadın girişimciye ise sosyal medya ve reklam desteğinin yanında kozmetik markasının web sitesinde satış imkanı da sunulacak.
Projenin merkezinde ise ilham ve cesaret temaları bulunuyor. Girişimci kadınların en çok ihtiyacı olan şeyler de bunlar değil mi?

 

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Gastronomi rüzgarı

Arda Sayıner

Arda Sayıner

1 Mart 2021
Restoran ve kafelerin açılmasını dört gözle beklediğimiz şu günlerde Türkiye’nin gastronomi gündeminde yüz güldüren haberler de var. İşte pandemiye rağmen umut veren lezzetli gelişmeler!

GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.


YEREL ÜRÜNLER

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TÜRKİYE VAZGEÇMİYOR

Arda Sayıner

Arda Sayıner

22 Şubat 2021
Geçtiğimiz hafta Raffles Otel İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt ile bir araya geldik. Tam bir Türkiye sevdalısı olan Hirt, Türk halkının mücadele gücüne hayran olduğunu söyleyerek pandemiye rağmen ülke turizmine dair güzel haberler verdi. İşte detaylar...

Özlediğimiz hareketler

Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.

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Kraliçeye Türk tabağı

Arda Sayıner

Arda Sayıner

15 Şubat 2021
Geçen hafta sohbet ettiğimiz Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca, Türk gastronomisinin İngiltere’de tanıtımına dair güzel haberler verdi. Londra’da mağaza açacak marka, gözünü Buckingham Sarayı’na dikmiş.

Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.


Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.

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MERYEM’E “KARANLIK” TEKLİF

Arda Sayıner

Arda Sayıner

8 Şubat 2021
İkinci çocuğunu çok yeni kucağına alan Meryem Uzerli’ye Alman yapım “Dark”ın (Karanlık) yapımcılarından yeni bir dizi teklifi geldi...

Meryem Uzerli’ye “hayırlı olsun” demek için telefon açtım. Berlin’de yaşayan oyuncuyu aradığımda iki bebekli bir anne olmaya şimdiden alıştığını, dadılar yerine kızlarına kendisinin zaman ayırmaya çalıştığının altını çizdi.

Yapım dünyasındaki bazı isimler Meryem’in ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin kariyerine olumsuz etki yapacağını konuşmuştu. Ama durum farklı...

Meryem’in telefonda anlattığına göre izlenme rekorları kıran Alman yapımı “Dark”ın (Karanlık) yapımcıları oyuncuya yeni dizide rol vermek istiyor.

Hatta önümüzdeki ay tüm ekip Berlin’de bir araya gelecekmiş.

Ardından yıldız oyuncu, bu yabancı dizi için Los Angeles’a gidecekmiş. Ünlü oyuncu, bugün 2’nci sayfada Mehmet Üstündağ’ın yazdığına göre, mart ayında da İstanbul’a bir sinema projesi için görüşmeye geliyor. Kısacası Meryem, lohusalık döneminde bile boş durmuyor. İkinci bebeği Lily uğurlu geldi Uzerli’ye.

Meryem Uzerli’yi 2019 yılında Barbaros Tapan’ın davetlisi olarak katıldığımız Golden Globe ödül töreninin partisinde yakından gözlemledim. Meryem’in Hollywood yıldızları arasında dahi nasıl dikkat çektiğine, davetlilerin onunla tanışma arzusuna bizzat şahit oldum. Meryem için Hollywood’da isim yapmak hayal değil.

Yıldızlarla iş yapmak

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Super Bowl heyecanı başlıyor

Arda Sayıner

Arda Sayıner

1 Şubat 2021
Pandemiye rağmen 7 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl’a dair detaylar gelmeye başladı. İşte dünyada en çok izlenen spor etkinliğine dair son gelişmeler...

İlkler yaşanacak
Bu yıl 55’incisi Florida’nın Tampa şehrinde Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında düzenlenecek Super Bowl’un tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
Her yıl tüm dünyadan milyonların izlediği müsabaka, ilk kez final maçını oynayacak takımlardan birinin kendi sahasında gerçekleşecek. Kaliforniya dışında oynandığı pek nadir görülen final oyununun Florida eyaletine taşınma sebebi ise Los Angeles’taki stadyumun bakım ve inşa süreçlerinin tamamlanamamış olması.
Bu yıl yaşanacak bir diğer ilk ise reklamlara dair.
Super Bowl’un o merakla beklenen yaratıcı reklam kuşağı içinde 20 yıl sonra ilk kez ne Pepsi ne de Coca-Cola yer alacak.

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WASHINGTON MODASININ ŞİFRELERİ

Arda Sayıner

Arda Sayıner

25 Ocak 2021
Olaylı günlerin ardından Joe Biden, yeminini ederek ABD’nin 46. başkanı oldu. Yemin törenine katılan ünlüler ve siyasetçilerin giyim tercihleriyle verdiği mesajlar ise törenin kendisi kadar konuşuldu. İşte yemin törenindeki ünlü isimlerin kıyafetlerindeki şifreler...

Morun gücü

Yemin töreninde en çok dikkatimi çeken detay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın kıyafetleri arasında renk eşleşmesi oldu. Bu iki güçlü kadının moru bilinçli olarak seçtiğini, sadece hoşlarına giden bir renk olduğu için değil taşıdığı anlamdan dolayı bu özel günde tercih ettiklerini düşünüyorum.

Amerikan halkı mor rengi bayraklarındaki mavi ve kırmızının birleşimi yani birlikteliğin sembolü olarak görse de morun siyasetçilerce tercih edilme sebebi biraz daha farklı.
Geçmişte mor rengi oluşturan bitkilerin doğada bulunması oldukça zor olduğu için mor kumaşların kullanım ayrıcalığı krallar ve rahipler gibi dönemin güçlü ve zengin zümresine aitti. Yani mor asırlardır “güç bende” mesajı veren bir renk. Yemin töreninde de bu mesajı açıkça gördük.
Hatta Hillary Clinton ABD başkanlık seçimlerini kaybettiği yıl sonuçlara dair konuşmasında yine aynı rengi tercih edip “yıkılmadım ayaktayım” diyerek asıl gücün halen kimde olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.

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Gastronomi başkentinde son durum

Arda Sayıner

Arda Sayıner

18 Ocak 2021
Gaziantep’in pandemi dönemindeki son durumu, lezzet ve seyahat düşkünleri için merak konusu. Bu süreçte şehirde gastronomi ve turizm alanında yapılanları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le konuştuk. İşte “Türkiye’nin mutfağı” diyebileceğimiz bu tarihi kentteki gelişmeler...

Kendi maskesini üreten şehir
Gaziantep’in pandemi dönemi ve sonrasındaki tanıtımına dair detaylı bir Turizm Master Planı hazırlanmış.
Şehirdeki tüm oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Safe Tourism – Güvenli Turizm” sertifikasını almış.
Keza birçok işletme karekod uygulamasına geçerken, toplu taşıma araçlarında da HES kodu zorunluluğu getirilmiş.
Çünkü belediyenin bir diğer hedefi de sadece gastronomi başkenti olmak değil, sağlıklı lezzetin merkezi olmak.
Bu kapsamda zabıtaların hijyen kontrolleri de artırılmış.
Belediye’ye ait Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başlanmış.

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Yıldızların evleri satışta

Arda Sayıner

Arda Sayıner

11 Ocak 2021
Covid-19 her sektörde olduğu gibi emlak dünyasında da büyük bir değişim yarattı. Daha az nüfuslu bölgelerde, yüksek hijyen teknolojisiyle donatılmış evlere yatırım yapmak zenginlerin tercihi oldu. İşte pandemi zamanı satılığa çıkan ünlü evleri...

Kullanmaya zamanı yok

“Game of Thrones” dizisinin ünlü oyuncusu Emilia Clarke, Kaliforniya’nın Venice Beach semtindeki evini 4.4 milyon dolara satılığa çıkardı. Oyuncu, 2016 yılına 4.6 milyon dolara aldığı evi, orijinal fiyatının biraz altında satma kararı aldı. Clarke, evini aynı zamanda aylık 25 bin dolardan kiraya da çıkardı. “Game of Thrones” dizisinden sonra “Solo: A Star Wars Story” filminin yoğun temposu sebebiyle evini doğru dürüst kullanamadığı için satışa çıkaran oyuncunun, 80 yıllık zeytin ağaçlarıyla çevrili villasını ünlü mimar Abramson Teiger tasarladı.


58 yıllık malikane

Ünlü TV sunucusu Ryan Seacrest ise bir başka TV yıldızından aldığı evin satışıyla gündemde. Pandemi boyunca evde yaptığı yap-bozlarla izlenme rekorları kıran Ellen DeGeneres, bir ev tutkunu... Buna rağmen kendi evini satın almak isteyen Ryan Seacrest’i kırmadı ve Los Angeles’taki malikanesini 2012’de meslektaşına sattı.

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İngiliz kraliyet ailesinin Noel’i

Arda Sayıner

Arda Sayıner

28 Aralık 2020
İngiltere olağanüstü Covid-19 önlemleri ve virüs mutasyonu haberleriyle çalkalana dursun, magazin dünyasının gözü geçtiğimiz hafta kraliyet ailesinin Noel kutlamalarındaydı. Pandemi yüzünden farklı şehirlere bölünen aile bireyleri, bakın nerelerde hangi mesajları verdi...

1987’DEN BERİ İLK KEZ

Kraliçe Elizabeth, Noel’i eşi Prens Philip ile Windsor Kalesi’nde karşılarken Prens Charles ve Camilla ise Highgrove’daki evlerindeydi.

Sandringham’daki geleneksel kutlamaların iptal edilmesiyle beraber Kraliçe Elizabeth, 1987’den sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde Noel’i karşılamış oldu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Covid-19’a sıkça atıfta bulunarak “Hayat devam etmek zorunda” ifadesini kullandı.

“The Royal Family”, hesabından paylaşılan videoda geleneksel pozundan taviz vermeyen kraliçenin oturduğu masada sadece eşi Prens Philip’in çerçeveli fotoğrafının yer alması ise dikkat çekti.

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KARLAR ALTINDA PANDEMİ

Arda Sayıner

Arda Sayıner

21 Aralık 2020
Kayak tutkunları bekleyişte. Herkesin sorusu, kış otelleri Covid-19 özelinde nasıl bir adaptasyon yaşayacak ve hangi önlemleri alacak... İşte Avrupa’da ve Türkiye’de kış turizmindeki son durum...

Avrupa jet-set’i kararsız
Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.
Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.
İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.
Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.
Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.
Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.

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Pandemi sanatı durduramıyor

Arda Sayıner

Arda Sayıner

14 Aralık 2020
Pandemiye rağmen Türkiye ve yurtdışındaki çağdaş sanat gündemi halen hareketli. Sergiler ve müzayede firmalarının açık arttırmaları dijital ile dönüştü. İşte Covid-19’la mücadele veren çağdaş sanat dünyasındaki son gelişmeler...

Lüksün dansıDünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı. 

New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...

Tabaktaki Herkül

Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.

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BurnIng Man’de son durum

Arda Sayıner

Arda Sayıner

7 Aralık 2020
Korona yüzünden geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilemeyen dünyanın en ikonik festivallerinden Burning Man’in devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Festival yönetimi, başlattıkları kampanya ile hedefledikleri 1 milyon 500 bin doları toplayarak etkinliğin önümüzdeki yıl için de ayakta kalmasını garantiledi.

34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.

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Turizm yıldızı Türkiye

Arda Sayıner

Arda Sayıner

30 Kasım 2020
İstanbul’da düzenlenen Global Turizm Forumu’nda dört kıtadan turizm lideriyle bir araya geldim. Pandemi sonrası dönemin değerlendirildiği etkinlikte Covid-19’un dünya turizmine 3 trilyon dolar kaybettirdiğini öğrendik. Birçok turizm profesyoneline göreyse Türkiye, pandemi sonrasının yıldız ülkesi olacak...

Ralph Radtke

‘Hybrid etkinlik’ trendi

Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.

Bulut Bağcı

Lüks evrim geçiriyor

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Her şeye rağmen Türkiye

Arda Sayıner

Arda Sayıner

23 Kasım 2020
Oscar yemeklerinin 26 yıllık efsanevi şefi Wolfgang Puck’ın global restoran işletmelerini yöneten Alex Resnik, Türkiye’ye yatırımlarını artıracaklarını, pandeminin restoran dünyasına getirdiği kısıtlamalara rağmen İstanbul ve Bodrum gibi Türk turizminin stratejik noktalarında yeni mekanlar açmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.

Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.

Yeni trend

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Turizmin başkenti Bakü olmalı

Arda Sayıner

Arda Sayıner

16 Kasım 2020
Koronavirüsün hayatımıza kattığı bir diğer kavram ise “Revenge Travelling” yani “İntikam Turizmi”...


Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...

Nazım Hikmet ve havyar

Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde

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Lüks avcıları Türkiye’de

Arda Sayıner

Arda Sayıner

10 Kasım 2020
Dünya jet-setinin milyon dolarlık düğün, doğum günü ve özel etkinliklerini organize eden 9 farklı ülkenin lider kurumlarının sahipleri, geçtiğimiz hafta Türkiye’den rüzgar gibi geçti.

Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.


4 milyon dolarlık düğün

Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.

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