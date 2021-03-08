Pandemi kadınları durdurmuyor

Restoran ve kafelerin açılmasını dört gözle beklediğimiz şu günlerde Türkiye’nin gastronomi gündeminde yüz güldüren haberler de var. İşte pandemiye rağmen umut veren lezzetli gelişmeler!

GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.

Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.

GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.

Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.



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