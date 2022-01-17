New York çıkarması

Gastronomi dünyasının “Evliya Çelebi”si olarak adlandırdığım Gökmen Sözen ile Londra’da bir araya geldik. İşte Gastromasa’nın kurucusu Sözen ile önümüzdeki yılın gastronomi gündemine dair sohbetimizden anekdotlar...

2022 GASTRONOMİ YILI

İngiltere ziyaretimin son haftasında Gastromasa’nın kurucusu Gökmen Sözen ile Londra’daki Zahter restoranda bir araya geldik.

Pandeminin etkisini gastronomik alanda takip ve analiz eden Sözen’den bu yıl için oldukça iç açıcı haberler aldım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022’yi gastronomi yılı ilan ettiğinin altını çizen Gökmen Sözen, “Pandemiye rağmen 2022 yılı gastronomik olarak Türkiye’de aktif geçecek.

22-23 Şubat’ta Antalya’da 5 farklı ülkeden 150 konuşmacının katılacağı ‘Ağırlamanın Geleceği’ başlıklı F Summit etkinliğimiz yılın ilk büyük gastro buluşması olacak” dedi.

Türk mutfağının yabancı şehirlerde tanıtımı konusunda ise Ukrayna’dan başlayacakları global bir rota çizdiklerini söyleyen Sözen, “Dünya bir ev olsa, mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu. Gastromasa’yı zaten bu farkındalıkla kurduk.

Bir Türk markası olan bu oluşumu farklı ülkelerde yapmak için yola çıktık.