Mozart’ın topraklarında detoks

Haberin Devamı

Ünlülerle detoks

Avusturya’da geldiğim Salzburg’dan 1.5 saat mesafedeki Altaussee kasabası, göl kenarı konumuyla adeta bir cennet. Yüksek dağlar, yemyeşil bir orman ve içme suyu olarak dahi kullanılan tertemiz bir göl.





Bu oksijen dolu ortamda konakladığım klinik ise Mayrlife isimli, bağırsak sağlığı üzerine uzmanlaşmış bir sağlık merkezi.

Geleneksel Avusturya mimarisine uyumlu ahşap yapılardan oluşan tesis, ana binasındaki odalar dışında yine yerel çizgileri taşıyan ahşap aile tipi villalara da sahip.





Birçok ünlü ismin tercih ettiği Mayrlife’ta bir Hollywood yıldızına sabah sporu esnasında denk gelebilir veya bir dolar milyarderiyle yan yana detoks çorbanızı içebilirsiniz.

Sadece vücut değil zihinsel bir detoks da yaptığınız, herkesin cep telefonlarından uzaklaştığı tesiste ilk adım ise kan tahlili.

Ardından holistik besin duyarlılığı testi yapılıyor. Sonrasında sağlık koşullarınıza uygun bir menü ve tedavi programı doktorlarca hazırlanıyor.





Zannedildiği gibi aç kalmak yok. Rafine gıdalarla diyetsiyenlerce hazırlanan üç öğün sunuluyor. Porsiyonlar doyurucu. Sunumlar ise Michelin yıldızı şıklığında.

40 defa çiğne

Haberin Devamı

Terapi detaylarına gelecek olursak... Klinikteki en butik hizmet, Mayr tıbbının temel prensiplerine uygun olarak yapılan holistik besin duyarlılığı testi.

Ayaklarınızdaki akupunktur noktalarına ufak basınçlar yapılarak sizi güçsüz kılan besinler belirleniyor. Bunun yanında bağırsak parazitlerine yönelik yapılan tedaviler, -110 derecelik soğuk odalara girdiğiniz bağışıklık güçlendirme alanları, bağırsak masajları, kasabadan çıkan tuzlarla hazırlanan banyolar, oksijen terapileri, elektron arınmaları, damar yoluyla verilen vitaminler ve takviyeler hem bedeninizi hem ruhunuzu temizleyecek nitelikte.

Temel öğretiler ise şunlar:

En az 40 defa çiğne, akşamları çiğ yeme, bağırsaklarının sevmediği besinleri belirle ve bunları tüketme, vücudunu asidik değil alkali tut ve bol su iç.

Kliniği kışın ziyaret edecek olanlar göl yerine dağ manzaralı kapalı havuz alanını kullanabilir, cilt ve saç bakımları sunan güzellik bölümünü ve imza masajları olan SPA alanını deneyimleyebilir.

Klinikte en kısa kalabileceğiniz süre ise ideal bir detoks adına en az 1 hafta.

Haberin Devamı

James Bond’un izinde

Mayrlife sadece detoks yapıp, spora daha fazla zaman ayırıp sağlıklı gıdalarla zayıflayacağınız bir klinik değil. Aynı zamanda gün içindeki eğitimlere katılarak, doktorlar ve terapistlerle sohbet ederek, bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir eğitim ve gelişim ortamı. Keza diğer misafirlerle networking de paha biçilmez.





Tesisin dışında ise Altausse’de yapacak birçok şey var. Kliniğin haftalık planladığı trekking ve bisiklet turlarına katılabilir, Hitler’in II. Dünya Savaşı’nda yağlıboya tablolarını sakladığı milyon yıllık mağaraları dolaşabilir ve sadece 25 dakika uzaklıktaki Hallstatt’a giderek Çinlilerin kopyasını inşa ettiği bu biblo gibi kasabayı ziyaret edebilirsiniz. Tabii bir bara veya restorana uğramamak şartıyla.

Göl etrafında yapacağınız yürüyüş ise kanımca en keyifli aktivite. Özellikle “James Bond-Spectre” filminde Daniel Craig’in ajanlardan kaçarak saklandığı minik balıkçı kulübesini yerellere sorarak görmenizi öneririm.