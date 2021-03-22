Mohamed HadId: Maraş dondurmasını özledim

Yeni bir alışveriş ve dijital yatırım yöntemi olan kripto paralar ekonomi dünyası kadar magazin dünyasının da gündeminde. Elon Mask’ın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla trend olan kripto para birimlerine bakın hangi ünlüler yatırım yapıyor.

Bitcoin ile albüm satışı

Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.

Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.



Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.

Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.

Tepki yatırımı