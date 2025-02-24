Mezopotamya’dan ilham aldık

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TÜRKİYE GÜVEN VERİYOR

Dünyada ilk kez bir gayrimenkul markası ile iş birliği içine giren ve bu alanda Türkiye’yi seçen Etro markasının CEO’su Fabrizio Cardinali ile Rams Global şirketinin yatırımı olan Maslak’taki Etro Residences İstanbul projesinde buluştuk.

Ev tekstili ve kıyafet tasarımları yapan marka tarihinde ilk kez bir markalı konut tasarım projesine girişmiş.

RAMS Global ile 40 yıllık bir anlaşma yapan, Türkiye’de ve bölge ülkelerinde bu süre içinde her 5 yılda bir Etro markalı konut projesi hayata geçireceklerini söyleyen Cardinali “İstanbul markamızın tarihine değer katacak bir kıymete sahip.

Dünyadaki ilk markalı konut projesi iş birliğinde burayı seçmemizin sebebi İstanbul’un marka değeri ve Türk inşaat şirketlerinin detaycılığı ve kalitesi. Ülkeniz ve sektörel birikimleriniz güven veriyor” dedi.

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TÜRK ERKEKLERi ÇOK İYİ GİYİNİYOR



Sohbetimiz esnasında Etro desenlerinin Türk kültüründeki lale ve şal desenlerini anımsattığını söylediğim Fabrizio Cardinali “Markamızın DNA’sında Mezopotamya’dan esinlenmeler var. Markamızın sahipleri bu coğrafyadan çok etkilenmiş ve tasarımları yaparken bu kültürden ilham almış. Sanırım Türkiye’deki başarımızda bu eşleşmelerin de etkisi var” dedi. Türk erkeklerinin giyim tarzına dair de konuştuğumuz Cardinali “Türk erkeklerini oldukça şık ve bunun da ötesinden kaliteden anlayan ve moda konusunda kendini yetiştirmiş bireyler olarak görüyorum. Bu bir gerçek ki Türk erkekleri markamızın felsefesini çok iyi anladı ve benimsedi. Türkiye’de kadınlardan çok erkeklerin bizi daha çok sahiplendiğini düşünüyorum. Kısacası zevk sahibi insanlarsınız” dedi. Gözlemim şu ki, Türk erkekleri olarak sosyal medyadaki bilgi akışının hızıyla moda konusunda daha çok şey öğrenir olduk. Erkek şıklığı konusunda artık eski hataları sanki daha az yapıyoruz. Keza spora odaklanmış genç bir nesil var. Bu yüzden sanırım ‘göbekli Türk erkeği’ algısı ve standardı yakın gelecekte tamamen bozulacak.

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Çabasız şıklık ne demek?

Geçen hafta Les Benjamins markasının Club House’ta düzenlediği Classics koleksiyonunun lansmanına katılarak markanın kurucusu Bünyamin Aydın ile sohbet ettim.

Açıkçası spor, rengarenk ve etnik desenlerle ortaya çıkan tasarımlarından sonra daha üst yaş grubuna ve klasik giyim tarzını besimseyenlere hitap ettiğini düşündüğüm markanın bu klasik koleksiyonunu duyunca biraz şaşırmıştım. Lakin koleksiyonu incelediğimde, özellikle kadife erkek montlarnını renk ve desen seçeneklerini görünce fikrim değişti.

Yani yeni koleksiyon için klasik ama öyle bildiğiniz tarzda aşırı bir klasik olmama hali diyebiliriz. Meğerse bu tarza ‘çabasız şıklık’ deniliyormuş. Kesimlerin sadeliğiyle bir çabasızlık, ama farklı renk ve kumaşlarla bir şıklık sağlanıyormuş. Şık olmaya çabalamış görünenlerin çok olduğu günümüzde bu tabiri ve vizyonu sevdim doğrusu.