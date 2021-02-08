MERYEM’E “KARANLIK” TEKLİF

Olaylı günlerin ardından Joe Biden, yeminini ederek ABD’nin 46. başkanı oldu. Yemin törenine katılan ünlüler ve siyasetçilerin giyim tercihleriyle verdiği mesajlar ise törenin kendisi kadar konuşuldu. İşte yemin törenindeki ünlü isimlerin kıyafetlerindeki şifreler...

Morun gücü

Yemin töreninde en çok dikkatimi çeken detay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın kıyafetleri arasında renk eşleşmesi oldu. Bu iki güçlü kadının moru bilinçli olarak seçtiğini, sadece hoşlarına giden bir renk olduğu için değil taşıdığı anlamdan dolayı bu özel günde tercih ettiklerini düşünüyorum.



Amerikan halkı mor rengi bayraklarındaki mavi ve kırmızının birleşimi yani birlikteliğin sembolü olarak görse de morun siyasetçilerce tercih edilme sebebi biraz daha farklı.

Geçmişte mor rengi oluşturan bitkilerin doğada bulunması oldukça zor olduğu için mor kumaşların kullanım ayrıcalığı krallar ve rahipler gibi dönemin güçlü ve zengin zümresine aitti. Yani mor asırlardır “güç bende” mesajı veren bir renk. Yemin töreninde de bu mesajı açıkça gördük.

Hatta Hillary Clinton ABD başkanlık seçimlerini kaybettiği yıl sonuçlara dair konuşmasında yine aynı rengi tercih edip “yıkılmadım ayaktayım” diyerek asıl gücün halen kimde olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.



