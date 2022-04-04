LOS ANGELES ROTASI

Hiç şüphesiz geçen haftaki olaylı Oscar ödülleri sonrası popüler kültürün başkenti Los Angeles’a seyahatlerin sayısı hızla artacak. İşte size son seyahatim sonrası şehre dair önereceğim renkli ziyaret rotası.
KEŞFEDİN
İlk önerim şehrin gizli noktalarından. No Vacancy isimli mekan. 70’lerden kalma bir otelden dönüştürülmüş mekana ufacık bir kapıdan giriyorsunuz. Daracık bir koridordan ilerleyerek ufak bir yatak odasına ulaşıyorsunuz.
Sizi odada yatağın başında bekleyen 1920’lerden kalma bruleks kızları gibi giyinmiş kostümlü bir kişi karşılıyor.
“Hoş geldiniz” dedikten ve fotoğraf yasağı uyarısını yaptıktan sonra yatağın başındaki kolu çekiyor ve yatak ikiye ayrılıyor.
Yatağın altındaki merdivenlerden geçerek ana mekana iniyorsunuz.
Ahşap duvar kaplamaları ve yere serilmiş eski İran halıları iddialı. Şovlar ve DJ performansları ise iyi ki geldim dedirtecek türden.
ZİYARET EDİN
Oscar kültürüne meraklıysanız geçen yılın sonunda açılan Akademi Ödülleri Müzesi’ni ziyaret etmenizi öneririm. İlk tasarlanan Oscar heykelciğinden ünlü filmlerde kullanılan kostümlere kadar birçok ilgi çekici içerik burada ziyaretçileri bekliyor.
Hollywood filmleri düşkünüyseniz bir diğer önerim ise pandemi zamanı açılan Star Wars Tema Parkı. Disneyland içindeki alan uzun zamandır inşa ediliyordu.
Kendinizi bir uzay gemisi içinde bulacağınız, filmin ikonik karakterleri ile tanışacağınız bu dev alan sizi dünyamızdan bir başka gezegene ışınlayacak.
Son ziyaret yeri önerim ise Westwood Village Memorial Park. Şehrin göbeğindeki mezarlık birçok Hollywood ünlüsünün son ikamet yeri. Özellikle Marilyn Monroe tutkunları için çok anlamlı bir ziyaret noktası olabilir.
Ünlü aktristin hemen yanındaki mezar ise kadınlara olan düşkünlüğünü öldükten sonra vasiyetindeki mezar seçimi ile de kanıtlayan Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner’a ait.
KONAKLAMA
Los Angeles’a bu seyahatimde Karaköy’de deniz kenarında inşaatı süren The Peninsula oteller zincirinin Beverly Hills’teki halkasını ziyaret ettim.
O meşhur Beverly Hills malikanelerini andıran otel, şehir içinde bir resort konseptinde.
Giriş kattaki şömineli 5 çayı alanı, canlı piyano dinletilerinin yapıldığı möbleli mekan ve açık havadaki Garden Restoran otelin en keyifli alanlarından.
Ziyaretimde dikkatimi çeken ise otelin elektrikli araçlardan vale ve otopark ücreti almaması oldu.
Lüksü koruyarak halen sürdürülebilirlik duyarlılığı gösteren ve bunu teşvik eden mekanlara bayılıyorum.
Umarım bu uygulama İstanbul’da açılacak otelde de olur.
TADIN
Şehirde bir Hollywood ünlüsü ile karşılaşmak isterseniz gitmeniz gereken mekan tek kelimeyle Malibu’daki Nobu. Adeta bir yıldızlar mabedi.
Ama eğer burada 2 ay öncesinden yer ayırtmadıysanız Ysabel veya Catch’te de ünlü isimlerle karşılaşabilirsiniz.
Nostaljik bir deneyim için minik bir şatoyu anımsatan Sunset bulvarındaki Chateau Marmont akşam yemeği için önerim.
Farklı bir kahve deneyimi için meşhur Urth Café veya Blue Bottle’a uğrayabilir, organik lezzetler için ise açık havada kurulan tarihi pazar yeri Farmers Market’ı ziyaret edebilirsiniz.
LOS ANGELES ROTASI
Hiç şüphesiz geçen haftaki olaylı Oscar ödülleri sonrası popüler kültürün başkenti Los Angeles’a seyahatlerin sayısı hızla artacak. İşte size son seyahatim sonrası şehre dair önereceğim renkli ziyaret rotası.
KEŞFEDİN
İlk önerim şehrin gizli noktalarından. No Vacancy isimli mekan. 70’lerden kalma bir otelden dönüştürülmüş mekana ufacık bir kapıdan giriyorsunuz. Daracık bir koridordan ilerleyerek ufak bir yatak odasına ulaşıyorsunuz.
Sizi odada yatağın başında bekleyen 1920’lerden kalma bruleks kızları gibi giyinmiş kostümlü bir kişi karşılıyor.
“Hoş geldiniz” dedikten ve fotoğraf yasağı uyarısını yaptıktan sonra yatağın başındaki kolu çekiyor ve yatak ikiye ayrılıyor.
Yatağın altındaki merdivenlerden geçerek ana mekana iniyorsunuz.
Ahşap duvar kaplamaları ve yere serilmiş eski İran halıları iddialı. Şovlar ve DJ performansları ise iyi ki geldim dedirtecek türden.
ZİYARET EDİN
Oscar kültürüne meraklıysanız geçen yılın sonunda açılan Akademi Ödülleri Müzesi’ni ziyaret etmenizi öneririm. İlk tasarlanan Oscar heykelciğinden ünlü filmlerde kullanılan kostümlere kadar birçok ilgi çekici içerik burada ziyaretçileri bekliyor.
Hollywood filmleri düşkünüyseniz bir diğer önerim ise pandemi zamanı açılan Star Wars Tema Parkı. Disneyland içindeki alan uzun zamandır inşa ediliyordu.
Kendinizi bir uzay gemisi içinde bulacağınız, filmin ikonik karakterleri ile tanışacağınız bu dev alan sizi dünyamızdan bir başka gezegene ışınlayacak.
Son ziyaret yeri önerim ise Westwood Village Memorial Park. Şehrin göbeğindeki mezarlık birçok Hollywood ünlüsünün son ikamet yeri. Özellikle Marilyn Monroe tutkunları için çok anlamlı bir ziyaret noktası olabilir.
Ünlü aktristin hemen yanındaki mezar ise kadınlara olan düşkünlüğünü öldükten sonra vasiyetindeki mezar seçimi ile de kanıtlayan Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner’a ait.
KONAKLAMA
Los Angeles’a bu seyahatimde Karaköy’de deniz kenarında inşaatı süren The Peninsula oteller zincirinin Beverly Hills’teki halkasını ziyaret ettim.
O meşhur Beverly Hills malikanelerini andıran otel, şehir içinde bir resort konseptinde.
Giriş kattaki şömineli 5 çayı alanı, canlı piyano dinletilerinin yapıldığı möbleli mekan ve açık havadaki Garden Restoran otelin en keyifli alanlarından.
Ziyaretimde dikkatimi çeken ise otelin elektrikli araçlardan vale ve otopark ücreti almaması oldu.
Lüksü koruyarak halen sürdürülebilirlik duyarlılığı gösteren ve bunu teşvik eden mekanlara bayılıyorum.
Umarım bu uygulama İstanbul’da açılacak otelde de olur.
TADIN
Şehirde bir Hollywood ünlüsü ile karşılaşmak isterseniz gitmeniz gereken mekan tek kelimeyle Malibu’daki Nobu. Adeta bir yıldızlar mabedi.
Ama eğer burada 2 ay öncesinden yer ayırtmadıysanız Ysabel veya Catch’te de ünlü isimlerle karşılaşabilirsiniz.
Nostaljik bir deneyim için minik bir şatoyu anımsatan Sunset bulvarındaki Chateau Marmont akşam yemeği için önerim.
Farklı bir kahve deneyimi için meşhur Urth Café veya Blue Bottle’a uğrayabilir, organik lezzetler için ise açık havada kurulan tarihi pazar yeri Farmers Market’ı ziyaret edebilirsiniz.