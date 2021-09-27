Londra’da Kapalıçarşı

TÜRK PRATİKLİĞİ
Londra ziyaretlerimde klasik siyah İngiliz taksilerinin üzerinde ve meşhur Picadilly meydanındaki billboard’larda Getir’in reklamını görünce, Londra gibi zor bir pazardaki bu girişimin hikayesini merak ettim.
Yurtdışındaki ilk açılımlarını İngiltere ile yapan markanın veliahtlarından Getir’in ülke müdürü Turancan Salur ile Londra’daki depolarının birinde bir araya geldik.
Pandeminin tam ortasında İngiltere açılımını gerçekleştiren marka, yüzde yüz Türk sermayeli bir teknoloji firması olarak 8 ay gibi kısa bir sürede ülke genelinde 63 depoya ulaşmış. Kendi teknolojisini üreten İngilizlere 10 dakika gibi kısa bir sürede mutfak alışverişi sunmanın büyük bir inovasyon olduğunu belirten Salur “Burada sunduğumuz teknolojinin içinde sadece kodlar değil, Türk iş kültüründe yer alan, Türk misafirperverliği ve hizmetinin mükemmelliğini sağlayan hız ve pratikliğin ciddi yansımaları var” dedi.
TELAFFUZDA SORUN YOK
Prens William ve eşi Kate’in yaşadığı Kensington Sarayı’ndan ilk siparişi aldıklarını söyleyen Turancan Salur “Büyük bir ihtimal sarayda çalışan yardımcılar bizden sipariş verdiler ve böylece Türkçe isminden taviz vermediğimiz o meşhur mor paketler İngiliz kraliyet saraylarından birine de girmiş oldu” diye konuştu.
Pandemi durduramadı
Hollywood yıldızlarının sponsoru olan, Avrupa jet-setinin favori mücevherlerini tasarlayan Fawaz Gruosi, sektöre verdiği kısa bir aradan sonra Mayfair’deki yeni mağazasıyla yine gündemde.
Yarı Lübnan yarı İtalyan asıllı olan tasarımcı, hayatını tek kelimeyle gençlik yıllarından itibaren mücevhere adamış.
Çırak olarak girdiği sektöre utangaç bir insan olarak başladığını söyleyen tasarımcıya göre girişimci ruh ve kişisel ilişki ağı başarının sırlarından.
Yıllar içinde birçok mücevher markasının sektöründeki yükselişini sağlayan Fawaz Gruosi, mücevher endüstrisinin kurallarını ve tasarım trendlerini belirleyen bir “kral” olarak adlandırılıyor.
Pandemi başlangıcında Londra’da kendi markasıyla mağaza açan Gruoisi’yi açıkçası yüzyılın salgını bile durduramamış.
Pandemi döneminde yeni tasarımlarını beğeniye sunan Fawaz Gruosi, hem Birleşik Krallık’ta hem de dünya genelinde yepyeni tanıtımlara hazırlanıyor.
Arda Sayıner - Amar Anand - Sanjay Anand - Uğur Talayhan
Şehrin en ünlüsü
Madhu’s restoranlarının sahibi Sanjay Anand ve markanın yeni jenerasyon olarak başına geçen oğlu Arjun Anand ile Londra’da bir araya geldim.
Bizi tanıştıran ise bu ünlü markayı Türkiye’ye yatırım yapmaya ikna eden Accor Otelleri Türkiye Lüks Markalar Direktörü ve Swissotel The Bosphorus’un Genel Müdürü, deneyimli turizmci Uğur Talayhan oldu. Madhu’s Londra’da 5 farklı üst segment lokasyonda geleneksel Hint yemekleri sunuyor. Özellikle ünlü Mayfair bölgesindeki restoranları görkemli iç mimarisiyle dikkat çekiyor.
Benim en çok etkilendiğim ise Londra’nın 45 dakika dışındaki Grove isimli golf otelinde açtıkları mekan oldu. Böylesine tarihi bir otelde markanın kurucusu Sanjay Anand’ın dedesinin geleneksel tariflerini tatmak oldukça keyif vericiydi.
Özellikle karnabahar dondurmasını çok yaratıcı buldum.
Zaman tüneli
Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim. Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim.
Antalya’daki 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, Türk operasının büyük ustası, ünlü besteci Okan Demiriş’e ait “4. Murat Operası”yla başlayacakmış. Oldum olası Aspendos’u dünyanın en prestijli opera mekanlarından biri olarak gördüm ve yabancı dostlarıma burayı geçmiş ile modern dünyayı bağlayan bir zaman tüneli olarak anlattım. İtalyan operalarının sergilendiği Avrupa’daki o gösterişli salonlar belki Türkiye’de yok ama binlerce yıllık tarihle bezenmiş antik tiyatrolar bence bu işin ruhuna çok daha uygun ve etkileyici.İçinde Ortadoğu’nun en büyük opera salonunun yer alacağı AKM’nin açılışına sayılı günler kala ülkemizdeki opera gündeminin tekrar hareketlenmesi ise ayrıca sevinç verici.
Tarihten notalarSultan 4. Murat Han’ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan “4. Murat Operası”, sıra dışı müzikleri, görkemli dekor ve kostümleri ile 4 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
SLOW FOOD KÜLTÜRÜ
Dekorasyonu ile eski dönem Azerbaycan’ı yaşayabileceğiniz, hem yerel hem de Rus esintisi lezzetler tadabileceğiniz noktaların başında My Dome geliyor.
Zincir halinde şehrin farklı noktalarında yer alan restoranın sahibi girişimci bir iş kadını Nargiz Kerimova. Yakında RMA grup ortaklığında aynı restoranı İstanbul’da açacaklarını öğrendiğim Kerimova’nın uyguladığı nostaljik konsept gerçekten keşfetmeye değer.
Şehrin diğer noktalarında ise Asya restoranı Chinar ve peynir üzerine uzmanlaşmış Syrovarnya isimli restoranlar Bakü’nün “slow food” (yavaş yemek) trendini yansıtan mekanlar arasında.
Başkentin gece hayatına dair nokta atışı olarak önerebileceğim yer ise Orange isimli kulüp. Açık hava konseptli mekan Covid-19 şartlarına göre tekrar dizayn edilmiş. Ortadaki ufak havuzu ve daire şeklindeki mimarisiyle eğlenceli bir teras alanı ortaya çıkmış.
TARİH DOLU BAĞCILIK
İTALYANLARA TÜRK KAHVESİ
Geçen hafta TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın ile Bodrum’da işlettikleri lounge alanında bir araya geldim. Batkın uluslararası vizyona sahip, TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin CEO’su Sani Şener’in kurumun genelinde uyguladığı inovasyon ilkelerini benimsemiş, girişimci bir lider.
Güçlü’nün anlattığına göre Türk misafirperverliğini yurtdışında tanıttıkları global noktalara bir yenisini daha ekleyerek İtalya’da TAV lounge hizmetleriyle genişlemeye başlamışlar.
Roma’daki Fiumicino Havalimanı’nın ardından Milano’daki Bergamo Havalimanı’nda da 750 metrekarelik bir alanda lounge hizmeti sunuyorlarmış.
Türk ve İtalyan mimarisinin ortak çizgilerini taşıyan lounge alanı, başta espresso düşkünü İtalyanlar olmak üzere tüm yolculara Türk kahvesinin ikram edildiği yalın ama iddialı, şık bir mekan olmuş.
BERMUDA HEDEFİ
SOSYAL KULÜP
Emina Jahovic ile Four Seasons Bosphorus Otel’in kahvaltısında buluştuk.
Emina’yı enerjik, kozmetik markası Yaemina’nın gündeminden dolayı yoğun, ajandasındaki müzik çalışmaları sebebiyle de motive ve heyecanlı gördüm. Kahvaltımızda Belgrad ziyaretim öncesi şehre dair nokta atışı tavsiyeler aldım.
Otel rezervasyonumu sanatçının önerisiyle 1927’de inşa edilmiş tarihi bir binada olan Pavillion Social Club Otel’e yaptırdım.
Bir sosyal kulüp mantığında kurulan otel, prodüktör, ressam, ses sanatçısı ve gazetecilerin gün içinde buluştukları bir nokta.
Giriş katındaki restoran alanı ve çağdaş sanat eserleriyle donatılmış bar bölümü otelin dikkat çeken noktaları.
Eskiden İran Büyükelçiliği olan nostaljik bina, aslına sadık kalınarak renöve edilmiş.
Lüks tekne hissiyatı
Geçen hafta White Rabbit Family restoran grubunun sahibi Boris Zarkov ile ismini Rusya’daki Sakhalin isimli adadan alan Bodrum’daki restoranlarında bir araya geldim.
GQ Rusya tarafından yılın restoratörü ödülünü iki kere kazanmış olan Zarkov, pandemi zamanında Azeri ortaklarıyla beraber Bodrum’da yatırım yapmaya karar vermiş.
Ortaya Bodrum’un en lüks restoranı çıkmış.
Mekanın girişinde yer alan balık pazarı konseptindeki ıstakoz sunumları, garsonların yakasında yengeç şeklinde Rus kristallerinden yapılmış broşlar, Rusya’dan getirilen ahtapot şeklindeki servis tabakları, Türkiye’de özel üretilen kalamar şeklindeki kokteyl bardakları mekanın inceliklerini ortaya koyan emarelerden sadece birkaçı.
En iddialı tasarım ise barın üzerinde 6 metre boyunca yükselen asimetrik ışıklandırma.
Avrupa ‘jet-set’i bir arada
Bodrum’daki Villa Maçakızı Otel’de düzenlenen Naked Heart Foundation’ın görkemli bağış gecesi Türkiye’den Tektaş Saat ve Kuyumculuk’un sponsorluğunda gerçekleşti. Chopard’ın kurucusu ve kreatif direktörü Caroline Scheufele ile Ferring Eczacılık’ın sahibi Frederik Paulsen başta olmak üzere Avrupa ‘jet-set’inden birçok önemli ismi bir araya getiren geceye Türkiye’den Ali Koç, Ender Mermerci, Rezzan Benardete, Baran Süzer, Dilek Hanif, Burcu Esmersoy, Mehmet Korutürk gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Misafirlerin denizden ve karadan yer aldığı gecenin yemeklerini ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini hazırladı. Mankenler, Dilek Hanif tasarımı kıyafetleri milyonluk mücevherlerle tanıttı. Etkinliğe pembe gerdanlığı ve kırmızı kıyafeti ile damga vuran isim ise LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault’un gelini süper model Natalia Vodianova oldu.
Canlı açık arttırma
Ünlü model Natalia Vodianova’nın kurucusu olduğu ve Rusya’daki özel eğitime muhtaç çocuklar yararına etkinlikler düzenleyen Naked Heart Foundation’a bağış toplama amaçlı düzenlenen geceye, perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ve keman virtözü Giselle Tavilson müziğiyle renk kattı.
Dünyanın en ünlü müzayedecilerinden Simon de Pury ve Maya Portakal’ın yönetiminde gerçekleşen açık arttırmada, rekor denilebilecek fiyatlara birçok özel ürün ve lüks deneyim satılarak çocuklar yararına bağış toplandı. Değerli obje ve mücevherlerin yanında Cannes Film Festivali’nde Julia Robert’la tanışmak, İspanya’daki bir polo kulübünde polo dersi alıp tatil yapmak gibi deneyimsel hediyeler sunuldu.
Keşfet
Bayram tatilinde şehirdeki keşfetmeye değer noktaların başında kanımca Çamlıca Kulesi geliyor.
ABD’de yaşarken New York’taki Empire State ve Chicago’daki Hancock Tower’ın seyir teraslarını gördükçe özenir, İstanbul’a da bir seyir terasının ne kadar çok yakışacağını düşünürdüm.
Açıkçası mimar Melike Altınışık’ın tasarladığı Çamlıca Kulesi hepimizin bu özlemine fazlasıyla karşılık verecek bir eser olarak hayat bulmuş.
Dış cephesindeki lazer aydınlatmalar ve ışık oyunları kuleye ayrı bir estetik katmış.
369 metrelik 49 katlı yapı İstanbul’un en yüksek noktası olma özelliğinde.
YERELİN KOKUSU
Atelier Rebul’un kurucu ortağı Nüket Filiba ile Japonya’daki girişimleri hakkında sohbet ettik.
Japonya’nın en köklü eczacılık markalarından biriyle sektöre giriş yaptıklarını anlatan Filiba, sadece bu pazara özel tasarlanmış kokuları değil, bu kokuların taşıdığı kültürel değerleri de Japonya’ya ihraç ettiklerinin altını çizdi:
“Japonya’ya sadece bir ürün değil hikayemizi götürdük. Bir yıllık bir araştırma sonucunda Isparta gülü, Rize çayı, Antalya limonu gibi yerel bitkilerle Türkiye’nin koku hafızasını Japonya’ya taşıdık. Sakura gibi o iklime özel çiçeklerle Akdeniz ve Anadolu’nun tabiat kokularını binlerce kilometre ötede buluşturduk.”
Japonya’ya özel 6 farklı koku tasarladıklarını söyleyen Filiba, ürünlerin ambalajlarındaki Türkçe “kolonya” ibaresini koruduklarını ve İngilizce “cologne” ifadesini kullanmadıklarının altını çizdi.
Açıkçası bu karar çok hoşuma gitti. Yıllarca ithal kozmetiklerin üzerinde bırakın İngilizceyi, Fransızca ibareler dahi görmedik mi? Global markaların köklerine bağlı kalma anlayışını bir Türk markasında görmek heyecan verdi doğrusu.
Endemik gastronomi
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve organik tarım konularında geçtiğimiz hafta Giresun’da düzenlenen etkinliğe katıldım.
Etkinlikte sohbet ettiğimiz BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, vizyoner bir eğitim lideri olduğu kadar gerçek de bir Giresun âşığı.
Geçtiğimiz yıl kurdukları gastronomi bölümü ile de Türkiye’nin yöresel mutfaklarını dünyaya tanıtmayı, ekolojik tarım ve tarımda inovasyonu misyon edinmiş bir gastronomi tutkunu.
Enver Yücel’in bu amaçla Giresun’da kendi doğduğu köyde başlattığı girişimin ilk gününde BM temsilcileri ve şehrin yerel yönetim liderleriyle bir araya geldim.
Giresun’a has bitkilerle yerel ürünler üreten Bostan, Sekla, Ortaklar, Not Nut gibi lokal markaların genç girişimcileri ile tanıştım.
Herkes Giresun’un gastronomi alanındaki atılımlarından heyecan ve umut duymakta.
Hem yerel hem global
Organizatör Gökmen Sözen’in Antalya EXPO’da düzenlediği FSummit etkinliğinde Maça Kızı Otel’in kurucu ortağı Sahir Erozan ve otelin executive şefi Aret Sahakyan ile farklılaşma temasıyla düzenlenen oturumda bir araya geldik.
Benim gözümde, Bodrum’a ve dolayısıyla Türkiye sahillerine ilk kez dünya yıldızlarını getirmiş isim Atlantic Records’un kurucusu Grammy ödüllü prodüktör Ahmet Ertegün’dür.
Evinde birçok dünya yıldızını ağırlayan prodüktörün bu misyonunu günümüz Bodrum’unda sürdüren ve global misafir kitlesi yaratan da Maça Kızı Otel’dir.
Sahir Erozon, markanın globalleşme sırlarını şöyle anlattı:
“Kıymetli olan yerel değerlerden kopmadan global olabilmek. Yurtdışında hiçbir otel veya restoran açmadan, kendi yabancı popülasyonumuzu Türkiye’de yaratarak globalleşme örneği gösterdik. Yerellikle globalliği buluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli değerlerdir.”
GARSON KÜLTÜRÜ
300 YILLIK GELENEK
Moda endüstrisindeki global çalışmalarıyla ses getiren Zeynep Kartal, Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının geçmişte başkanlık yaptığı, İngiltere’nin ünlü at yarışı organizasyonu The Royal Ascot’un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı seçildi.
Misafirlerin ilgi çekici şapka tasarımlarıyla birbiriyle yarıştığı etkinliğin Moda Kurulu Başkanı olmak İngiliz kültürü adına büyük önem taşıyor. Hem katılımcılara ilham vermek hem de İngiliz giyim geleneklerinin devam ettirilebilir olması için genç yeteneklerin atölye etkinlikleriyle desteklenmesinin amaçlandığı bu görev markalaşma, iletişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde barındırıyor.
The Royal Ascot’ın önemi ise tarihinde gizli. Tam 300 yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenlenen yarışlara her yıl kraliyet ailesi mensupları, İngiliz aristokratları ve Avrupa jet-set’inden önemli isimler katılıyor.
GİRİŞİMCİ RUH KAZANACAK
Geçişte Lady Gaga, Jessie J ve Bebe Rexha gibi ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal’ın bu yeni yurtdışı başarısı hakkında telefonda uzunca konuştuk.
DENGE FELSEFESİMeryem Uzerli’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA Pass markasının ortak YouTube projesi “Love of Türkiye” kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Lounge’da bir araya geldik. Berlin’den gelir gelmez havalimanında çekimlere başlayan oyuncunun konuk olduğu YouTube programında kendisine Çırağan Palace Kempinski Otel Genel Müdürü Ralph Radtke eşlik etti.
Çekim arasında sohbet ettiğimiz güzel oyuncu annelik duygusunun dünyanın en kutsal hissiyatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İkinci bebeğimi kucağıma aldığımda bir kez daha ailemi büyütmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı anladım. Kadınların iş hayatında yükselmesi ve başarı sağlaması tabii ki çok mühim. Ama kariyer kesinlikle aile kurmaya ve aileyi büyütmeye engel olmamalı. Esas başarı kariyerle aile yönetimi arasında dengeyi kurabilmek.”
Psikolojik derinliği
olan karakter
Evde çocuklarıyla bizzat ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını belirten Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni bir diziye hazırlanıyormuş.
Oyuncu, bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizinin görüşmeleri sebebiyle İstanbul’a geldiğini belirtti. Uzerli, yaz sonu itibariyle başlayacak setle beraber Türkiye’de daha çok vakit geçirecekmiş.
Oyuncu, bu yeni dizide psikolojik derinliği olan bir karakteri oynayacağını söyledi:
ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Geçen hafta 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu, Vanguart saatlerinin sahibi Mehmet Korutürk’ün İtalyan moda markası Missoni’nin kurucuları şerefine Kanlıca’da verdiği davete katıldım.
Markanın kurucusu 90 yaşındaki Rosita Missoni ile kızı Angela Missoni ve torunu Francesco Maccapani Missoni’nin katıldığı davette Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Muzaffer Yıldırım, Ömer Karacan, Ece Sükan gibi birçok Türk ünlü isim yanında NFL efsanesi Joe Montana’nın oğlu Nicky Montana, futbolcu Roman Neustadter ve Dubaili fenomen Rania Fawaz da yer alıyordu.
Mehmet Korutürk
Havuz başında gerçekleşen gecede sohbet ettiğimiz Missoni markasının üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni pandemi döneminde ürettiği sanat eserlerini Türkiye’ye getirerek Four Seasons Bosphorus Otel’de pop-up bir sergi gerçekleştirdiğini anlattı.
GASTRO KÖY
BTA CEO’su Sadettin Cesur ile bir araya geldiğimiz “Tadında Anadolu” isimli yeme-içme alanı bir gastro köy gibi projelendirilmiş.
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeki bu bin 700 m2’lik mekan Safranbolu evlerini andıran servis alanları, asırlık zeytin ağacı, nostaljik çeşmesi ve açık hava müzesiyle binbir milletten insanın gelip geçtiği bir köy meydanı gibi tasarlanmış.
Bir TAV iştiraki olan BTA’nın Anadolu mutfağını dünyayla buluşturduğu prestijli bir nokta olmuş. Ocakbaşı formatından fine-dining konseptteki sunumlara kadar her kültürden beklentiyi karşılayacak bir yelpaze oluşturulmuş.
BTA’nın havalimanında 4 bin 500 m2’lik bir alanda işlettiği yeme-içme markaları arasında yer alan Cakes&Bakes ise, 3 Michelin yıldızlı şef Guy Martin ile işbirliği yapılarak Paris Orly havalimanında da açılmış.
TÜRKİYE ÖĞRETECEK
Farklılık teması
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.
Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.
Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:
“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.
Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”
MÜZİĞİN GÜCÜ
ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.
Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.
Londra’da Kapalıçarşı
Mücevher markası Mevaris’in kurucusu Fatoş Altınbaş ile Londra’nın prestijli noktalarından tarihi Burlington Pasajı’nda açtığı mağazasında bir araya geldik. İşte Londra Moda Haftası’yla aynı dönemde Türk kültürünün yansıması olan yeni tasarımlarını beğeniye sunan Altınbaş’la sohbetimizden satır başları...
Kültürel misyon
Tam bir Kapalıçarşı tutkunu olduğunu gözlemlediğim Fatoş Altınbaş, geçtiğimiz yıllarda çıkardığı “Kapalıçarşı’nın Taşları” kitabının yansıması olan yerel taşlarla tasarlanan koleksiyonları Londra’ya taşıyarak Türk kültürüne ait yerel motifleri yabancılarla buluşturmuş. Hem de pandemiye rağmen.
Antropoloji dalındaki doktora eğitimini Kapalıçarşı’daki mücevher ustalığı üzerine tez yazarak tamamladığını öğrendiğim Altınbaş, şöyle dedi:
“Türk kültürünün yansıması olan tasarımları Londra’da sunmanın manevi değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bayrağımızdan ve mimari kültürümüzden ilham alan mücevherlerin İngilizler ve Londra’yı ziyaret eden turistler tarafından ilgi görmesi gurur verici. Kapalıçarşı ustalarının yüzyıllara dayanan emeğini ve onların mücevher dünyasına katkılarını anlatmak ise başlı başına benim için bir misyon.”
Bu sefer olmadı
Londra caddelerinde dolaşırken eski İngiliz parfüm markalarından Penhaligons’un “Constantinople” isimli yeni kokusunun reklamına denk geldim.
Marka, geçmişte “Hammam” isimli bir erkek parfümü tasarlayarak, yakın dönemde ise Türk güllerinden ürettiği “Halfeti” isimli kokusunu çıkararak gönüllerimizi fethetmişti. Lakin “Constantinople” isimli parfümün hem ismini hem de Kapadokya balonlarının uçuştuğu reklam tasarımını ne yazık ki doğru bulmadım.
Constantinople özlemini taşıyanlara bu şehrin 500 yıldır İstanbul olarak adlandırıldığını ne yazık ki öğretemedik.
Bu ürünü tasarlayanlara söyleyebileceğim tek şey şu: İstanbul’un ismi de kokusu da birçok medeniyetin en güzel bütünlüğüne sahip.
Bence esas buna odaklanın.
Aradığınız ismi ve kokuyu tarihin tozlu sayfalarında değil, İstanbul Boğazı’nın rüzgârında arayın.
Bond tutkunlarına mücevher
Fatoş Altınbaş’la buluştuğumuz mağaza, 30 Eylül’de gösterime girecek James Bond filminin Londra’daki etkinlik sponsoru olan Burlington Arcade isimli tarihi pasajda yer alıyor.
Baştan aşağı James Bond konseptinde yeniden tasarlanan pasajdaki tüm markaların Bond tutkunu ziyaretçileri ağırladığı etkinlik gününde misafirlerin Türk mücevherlerine olan ilgisini bizzat gözlemledim.
İngilizlerin Türk tasarımlarına merakı ve Martini bardakları ile iskambil kartları arasına yerleştirilmiş mücevherlerden oluşan James Bond konseptli vitrin tasarımına karşı ilgisi yüksekti. Altınbaş, özellikle turuncunun İngilizler tarafından aranan bir renk olduğunu söyledi:
“Londra Moda Haftası’nda beğeniye sunduğumuz incili ve hilal şeklindeki tasarımlarımızın yanında turuncu ve turkuvaz renkteki modern tasarımların da ilgi çektiğini gözlemliyoruz. Türk kültürü, klasik mücevherlerin yanında çağdaş tasarımlarla da yabancıların ilgisini çekebilecek öğelere ve hikayelere sahip.”
İki mutfak bir arada
Bu yaz Bodrum’da İtalyan konseptli yeni şubesini açan Novikov’un Londra’daki lokasyonuna uğradım.
Yalıkavak Marina’da İtalyan ve Asya mutfaklarını iki farklı mekanda sunan marka, Londra’da bu iki konsepti tek bir çatı altında toplamış.
Açık bir pazar alanı görünümünde tasarlanan restorandaki dev tezgahlarda taze balıklar, meyve kasaları ve nostaljik görünümde eski tip teraziler mevcut.
İtalyan bölümünde dev zeytin ağaçları dikkat çekerken Asya bölümünde ise fırında pişen sıra sıra dizilmiş ördekler ilgi uyandırıyor.
Önerim ise Jalapeno biberli deniz taraklı suşi ile barbekü Wagyu eti.
Londra’da birçok ünlü mekan telefonla değil, sadece ön ödemeli olarak online rezervasyon kabul ediyor.
Novikov da bu ünlü mekanlardan biri.
En az 2 gün önceden rezervasyon şart.