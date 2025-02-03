Londra Belediye Başkanından Türkiye'ye teşekkür

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TÜRKLERİN TERCİHİ OLMAK GURUR VERİCİ

Türkiye’ye yatırım yapan yabancı yatırımcılara teşekkür etmemize alışığız. Ama Türk markalarının yurtdışındaki başarılarının yabancılarca tebrik edilmesini pek duymayız. İşte bu yüzden Londra’da şube açan ve Taste Atlas 2024 araştırmasında dünyanın en iyi 100 tatlıcısı içinde 2. sırada seçilen Hafız Mustafa 1864’ü Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın geçen haftaki ziyareti kıymetliydi.

Türk gastronomisine övgüler yağdıran Khan, Paris, Roma veya Barcelona yerine Avrupa’daki ilk şubelerini Londra’da açtıkları için markanın başındaki Eren ve Emre Ongurlar’a teşekkür etti.

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Khan “160 yıllık bir tarihe sahip olan bir Türk markasının Avrupa’nın diğer gözde şehirleri yerine Londra’yı seçmesi bizlere gurur verdi. Hem fabrikanızın hem de mağazanızın yarattığı istihdam ve memnuniyet Londra’nın gastro-ekosistemi için oldukça kıymetli” dedi.

Başkan Sadiq Khan Türk gastronomisinin bilinirliğinin Londra’da gün geçtikçe arttığının altını çizerek son yıllarda Londra’ya gelen markalar için Türkiye’ye ve Türk girişimcilerine teşekkür etti. Khan “Türkiye’den Londra’ya gelen hem turistlere hem de girişimcilere teşekkür ediyorum. Şehrimize güvenmeleri heyecan verici” dedi.

CANLI ORKESTRA EŞLİĞİNDE

Londra demişken... Yurtdışından birçok yapımı daha önce de ülkemize getiren Piu Entertainment’un kurucularından Cemil Demirok’tan aldığım habere göre tüm ekip Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin müziklerini canlı orkestra performansı eşliğinde sunmaya hazırlanıyor.

En son Aslan Kral’ı aynı konseptte sunan ekip şimdi Harry Potter nostaljisini sanatseverlere ulaştıracak. Sanatçı John Williams’ın bestelerinin filmden görüntülerle eşleştirildiği etkinliğin müziklerini 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası sunuyor olacak.

19-20 Nisan’da Volkswagen Arena’da ve 10-11 Mayıs’ta Ankara ATO Congresium’da sahnelenecek etkinliğin biletleri şimdiden satışta.

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ÜNLÜ ROMAN SAHNEDE

İngiltere rüzgârını Türkiye’ye taşıyan bir diğer yapım ise Jane Austen’in kaleme aldığı “Pride and Prejudice” romanından esinlenerek hazırlanan “Gurur ve Önyargı Gibi Bir Şey” oyunu.

Geçen yıl Londra’da sergilenen oyun, BKM tarafından İstanbul, Ankara ve Bursa’da 21 Mart’ kadar sanatseverlerle buluşuyor. İngiltere kırsalında geçen komik aşk hikâyesinde bu sefer tüm karakteri kadınlar canlandırıyor. Bu sebeple eserin isminin başına “gibi bir şey” eklenmiş.

Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın başrollerini paylaştığı oyunu İstanbul’da izledim. Orijinal oyunu Londra’da da izlemiştim. Açıkçası İstanbul’daki oyun prodüksiyon olarak orijinal oyunun hakkını vermiş. Özellikle erkek karakterlerin kadın oyuncular tarafından canlandırılma performansı kesinlikle alkışlanmaya değer.