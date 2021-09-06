Kraliçenin favorisi Türkiye’ye geliyor

Binlerce yıllık tarihiyle dünya turizminin ilgi odağı olan Aspendos Antik Tiyatrosu, 28. Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nin açılışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte “4. Murat Operası” ile görkemli bir açılışa hazırlanan festivalden detaylar...

Zaman tüneli

Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim. Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim.





Antalya’daki 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, Türk operasının büyük ustası, ünlü besteci Okan Demiriş’e ait “4. Murat Operası”yla başlayacakmış. Oldum olası Aspendos’u dünyanın en prestijli opera mekanlarından biri olarak gördüm ve yabancı dostlarıma burayı geçmiş ile modern dünyayı bağlayan bir zaman tüneli olarak anlattım. İtalyan operalarının sergilendiği Avrupa’daki o gösterişli salonlar belki Türkiye’de yok ama binlerce yıllık tarihle bezenmiş antik tiyatrolar bence bu işin ruhuna çok daha uygun ve etkileyici.İçinde Ortadoğu’nun en büyük opera salonunun yer alacağı AKM’nin açılışına sayılı günler kala ülkemizdeki opera gündeminin tekrar hareketlenmesi ise ayrıca sevinç verici.

Tarihten notalarSultan 4. Murat Han’ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan “4. Murat Operası”, sıra dışı müzikleri, görkemli dekor ve kostümleri ile 4 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

