Kraliçenin favorisi Türkiye’ye geliyor

Zaman tüneli
Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim. Geçtiğimiz gün iletişim dünyasının renkli isimlerinden Arzu Demirer’den harika bir haber öğrendim.
Antalya’daki 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, Türk operasının büyük ustası, ünlü besteci Okan Demiriş’e ait “4. Murat Operası”yla başlayacakmış. Oldum olası Aspendos’u dünyanın en prestijli opera mekanlarından biri olarak gördüm ve yabancı dostlarıma burayı geçmiş ile modern dünyayı bağlayan bir zaman tüneli olarak anlattım. İtalyan operalarının sergilendiği Avrupa’daki o gösterişli salonlar belki Türkiye’de yok ama binlerce yıllık tarihle bezenmiş antik tiyatrolar bence bu işin ruhuna çok daha uygun ve etkileyici.İçinde Ortadoğu’nun en büyük opera salonunun yer alacağı AKM’nin açılışına sayılı günler kala ülkemizdeki opera gündeminin tekrar hareketlenmesi ise ayrıca sevinç verici.
Tarihten notalarSultan 4. Murat Han’ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan “4. Murat Operası”, sıra dışı müzikleri, görkemli dekor ve kostümleri ile 4 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
SLOW FOOD KÜLTÜRÜ
Dekorasyonu ile eski dönem Azerbaycan’ı yaşayabileceğiniz, hem yerel hem de Rus esintisi lezzetler tadabileceğiniz noktaların başında My Dome geliyor.
Zincir halinde şehrin farklı noktalarında yer alan restoranın sahibi girişimci bir iş kadını Nargiz Kerimova. Yakında RMA grup ortaklığında aynı restoranı İstanbul’da açacaklarını öğrendiğim Kerimova’nın uyguladığı nostaljik konsept gerçekten keşfetmeye değer.
Şehrin diğer noktalarında ise Asya restoranı Chinar ve peynir üzerine uzmanlaşmış Syrovarnya isimli restoranlar Bakü’nün “slow food” (yavaş yemek) trendini yansıtan mekanlar arasında.
Başkentin gece hayatına dair nokta atışı olarak önerebileceğim yer ise Orange isimli kulüp. Açık hava konseptli mekan Covid-19 şartlarına göre tekrar dizayn edilmiş. Ortadaki ufak havuzu ve daire şeklindeki mimarisiyle eğlenceli bir teras alanı ortaya çıkmış.
TARİH DOLU BAĞCILIK
İTALYANLARA TÜRK KAHVESİ
Geçen hafta TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın ile Bodrum’da işlettikleri lounge alanında bir araya geldim. Batkın uluslararası vizyona sahip, TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin CEO’su Sani Şener’in kurumun genelinde uyguladığı inovasyon ilkelerini benimsemiş, girişimci bir lider.
Güçlü’nün anlattığına göre Türk misafirperverliğini yurtdışında tanıttıkları global noktalara bir yenisini daha ekleyerek İtalya’da TAV lounge hizmetleriyle genişlemeye başlamışlar.
Roma’daki Fiumicino Havalimanı’nın ardından Milano’daki Bergamo Havalimanı’nda da 750 metrekarelik bir alanda lounge hizmeti sunuyorlarmış.
Türk ve İtalyan mimarisinin ortak çizgilerini taşıyan lounge alanı, başta espresso düşkünü İtalyanlar olmak üzere tüm yolculara Türk kahvesinin ikram edildiği yalın ama iddialı, şık bir mekan olmuş.
BERMUDA HEDEFİ
SOSYAL KULÜP
Emina Jahovic ile Four Seasons Bosphorus Otel’in kahvaltısında buluştuk.
Emina’yı enerjik, kozmetik markası Yaemina’nın gündeminden dolayı yoğun, ajandasındaki müzik çalışmaları sebebiyle de motive ve heyecanlı gördüm. Kahvaltımızda Belgrad ziyaretim öncesi şehre dair nokta atışı tavsiyeler aldım.
Otel rezervasyonumu sanatçının önerisiyle 1927’de inşa edilmiş tarihi bir binada olan Pavillion Social Club Otel’e yaptırdım.
Bir sosyal kulüp mantığında kurulan otel, prodüktör, ressam, ses sanatçısı ve gazetecilerin gün içinde buluştukları bir nokta.
Giriş katındaki restoran alanı ve çağdaş sanat eserleriyle donatılmış bar bölümü otelin dikkat çeken noktaları.
Eskiden İran Büyükelçiliği olan nostaljik bina, aslına sadık kalınarak renöve edilmiş.
Lüks tekne hissiyatı
Geçen hafta White Rabbit Family restoran grubunun sahibi Boris Zarkov ile ismini Rusya’daki Sakhalin isimli adadan alan Bodrum’daki restoranlarında bir araya geldim.
GQ Rusya tarafından yılın restoratörü ödülünü iki kere kazanmış olan Zarkov, pandemi zamanında Azeri ortaklarıyla beraber Bodrum’da yatırım yapmaya karar vermiş.
Ortaya Bodrum’un en lüks restoranı çıkmış.
Mekanın girişinde yer alan balık pazarı konseptindeki ıstakoz sunumları, garsonların yakasında yengeç şeklinde Rus kristallerinden yapılmış broşlar, Rusya’dan getirilen ahtapot şeklindeki servis tabakları, Türkiye’de özel üretilen kalamar şeklindeki kokteyl bardakları mekanın inceliklerini ortaya koyan emarelerden sadece birkaçı.
En iddialı tasarım ise barın üzerinde 6 metre boyunca yükselen asimetrik ışıklandırma.
Avrupa ‘jet-set’i bir arada
Bodrum’daki Villa Maçakızı Otel’de düzenlenen Naked Heart Foundation’ın görkemli bağış gecesi Türkiye’den Tektaş Saat ve Kuyumculuk’un sponsorluğunda gerçekleşti. Chopard’ın kurucusu ve kreatif direktörü Caroline Scheufele ile Ferring Eczacılık’ın sahibi Frederik Paulsen başta olmak üzere Avrupa ‘jet-set’inden birçok önemli ismi bir araya getiren geceye Türkiye’den Ali Koç, Ender Mermerci, Rezzan Benardete, Baran Süzer, Dilek Hanif, Burcu Esmersoy, Mehmet Korutürk gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Misafirlerin denizden ve karadan yer aldığı gecenin yemeklerini ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini hazırladı. Mankenler, Dilek Hanif tasarımı kıyafetleri milyonluk mücevherlerle tanıttı. Etkinliğe pembe gerdanlığı ve kırmızı kıyafeti ile damga vuran isim ise LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault’un gelini süper model Natalia Vodianova oldu.
Canlı açık arttırma
Ünlü model Natalia Vodianova’nın kurucusu olduğu ve Rusya’daki özel eğitime muhtaç çocuklar yararına etkinlikler düzenleyen Naked Heart Foundation’a bağış toplama amaçlı düzenlenen geceye, perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ve keman virtözü Giselle Tavilson müziğiyle renk kattı.
Dünyanın en ünlü müzayedecilerinden Simon de Pury ve Maya Portakal’ın yönetiminde gerçekleşen açık arttırmada, rekor denilebilecek fiyatlara birçok özel ürün ve lüks deneyim satılarak çocuklar yararına bağış toplandı. Değerli obje ve mücevherlerin yanında Cannes Film Festivali’nde Julia Robert’la tanışmak, İspanya’daki bir polo kulübünde polo dersi alıp tatil yapmak gibi deneyimsel hediyeler sunuldu.
Keşfet
Bayram tatilinde şehirdeki keşfetmeye değer noktaların başında kanımca Çamlıca Kulesi geliyor.
ABD’de yaşarken New York’taki Empire State ve Chicago’daki Hancock Tower’ın seyir teraslarını gördükçe özenir, İstanbul’a da bir seyir terasının ne kadar çok yakışacağını düşünürdüm.
Açıkçası mimar Melike Altınışık’ın tasarladığı Çamlıca Kulesi hepimizin bu özlemine fazlasıyla karşılık verecek bir eser olarak hayat bulmuş.
Dış cephesindeki lazer aydınlatmalar ve ışık oyunları kuleye ayrı bir estetik katmış.
369 metrelik 49 katlı yapı İstanbul’un en yüksek noktası olma özelliğinde.
YERELİN KOKUSU
Atelier Rebul’un kurucu ortağı Nüket Filiba ile Japonya’daki girişimleri hakkında sohbet ettik.
Japonya’nın en köklü eczacılık markalarından biriyle sektöre giriş yaptıklarını anlatan Filiba, sadece bu pazara özel tasarlanmış kokuları değil, bu kokuların taşıdığı kültürel değerleri de Japonya’ya ihraç ettiklerinin altını çizdi:
“Japonya’ya sadece bir ürün değil hikayemizi götürdük. Bir yıllık bir araştırma sonucunda Isparta gülü, Rize çayı, Antalya limonu gibi yerel bitkilerle Türkiye’nin koku hafızasını Japonya’ya taşıdık. Sakura gibi o iklime özel çiçeklerle Akdeniz ve Anadolu’nun tabiat kokularını binlerce kilometre ötede buluşturduk.”
Japonya’ya özel 6 farklı koku tasarladıklarını söyleyen Filiba, ürünlerin ambalajlarındaki Türkçe “kolonya” ibaresini koruduklarını ve İngilizce “cologne” ifadesini kullanmadıklarının altını çizdi.
Açıkçası bu karar çok hoşuma gitti. Yıllarca ithal kozmetiklerin üzerinde bırakın İngilizceyi, Fransızca ibareler dahi görmedik mi? Global markaların köklerine bağlı kalma anlayışını bir Türk markasında görmek heyecan verdi doğrusu.
Endemik gastronomi
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve organik tarım konularında geçtiğimiz hafta Giresun’da düzenlenen etkinliğe katıldım.
Etkinlikte sohbet ettiğimiz BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, vizyoner bir eğitim lideri olduğu kadar gerçek de bir Giresun âşığı.
Geçtiğimiz yıl kurdukları gastronomi bölümü ile de Türkiye’nin yöresel mutfaklarını dünyaya tanıtmayı, ekolojik tarım ve tarımda inovasyonu misyon edinmiş bir gastronomi tutkunu.
Enver Yücel’in bu amaçla Giresun’da kendi doğduğu köyde başlattığı girişimin ilk gününde BM temsilcileri ve şehrin yerel yönetim liderleriyle bir araya geldim.
Giresun’a has bitkilerle yerel ürünler üreten Bostan, Sekla, Ortaklar, Not Nut gibi lokal markaların genç girişimcileri ile tanıştım.
Herkes Giresun’un gastronomi alanındaki atılımlarından heyecan ve umut duymakta.
Hem yerel hem global
Organizatör Gökmen Sözen’in Antalya EXPO’da düzenlediği FSummit etkinliğinde Maça Kızı Otel’in kurucu ortağı Sahir Erozan ve otelin executive şefi Aret Sahakyan ile farklılaşma temasıyla düzenlenen oturumda bir araya geldik.
Benim gözümde, Bodrum’a ve dolayısıyla Türkiye sahillerine ilk kez dünya yıldızlarını getirmiş isim Atlantic Records’un kurucusu Grammy ödüllü prodüktör Ahmet Ertegün’dür.
Evinde birçok dünya yıldızını ağırlayan prodüktörün bu misyonunu günümüz Bodrum’unda sürdüren ve global misafir kitlesi yaratan da Maça Kızı Otel’dir.
Sahir Erozon, markanın globalleşme sırlarını şöyle anlattı:
“Kıymetli olan yerel değerlerden kopmadan global olabilmek. Yurtdışında hiçbir otel veya restoran açmadan, kendi yabancı popülasyonumuzu Türkiye’de yaratarak globalleşme örneği gösterdik. Yerellikle globalliği buluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli değerlerdir.”
GARSON KÜLTÜRÜ
300 YILLIK GELENEK
Moda endüstrisindeki global çalışmalarıyla ses getiren Zeynep Kartal, Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının geçmişte başkanlık yaptığı, İngiltere’nin ünlü at yarışı organizasyonu The Royal Ascot’un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı seçildi.
Misafirlerin ilgi çekici şapka tasarımlarıyla birbiriyle yarıştığı etkinliğin Moda Kurulu Başkanı olmak İngiliz kültürü adına büyük önem taşıyor. Hem katılımcılara ilham vermek hem de İngiliz giyim geleneklerinin devam ettirilebilir olması için genç yeteneklerin atölye etkinlikleriyle desteklenmesinin amaçlandığı bu görev markalaşma, iletişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde barındırıyor.
The Royal Ascot’ın önemi ise tarihinde gizli. Tam 300 yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenlenen yarışlara her yıl kraliyet ailesi mensupları, İngiliz aristokratları ve Avrupa jet-set’inden önemli isimler katılıyor.
GİRİŞİMCİ RUH KAZANACAK
Geçişte Lady Gaga, Jessie J ve Bebe Rexha gibi ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal’ın bu yeni yurtdışı başarısı hakkında telefonda uzunca konuştuk.
DENGE FELSEFESİMeryem Uzerli’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA Pass markasının ortak YouTube projesi “Love of Türkiye” kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Lounge’da bir araya geldik. Berlin’den gelir gelmez havalimanında çekimlere başlayan oyuncunun konuk olduğu YouTube programında kendisine Çırağan Palace Kempinski Otel Genel Müdürü Ralph Radtke eşlik etti.
Çekim arasında sohbet ettiğimiz güzel oyuncu annelik duygusunun dünyanın en kutsal hissiyatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İkinci bebeğimi kucağıma aldığımda bir kez daha ailemi büyütmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı anladım. Kadınların iş hayatında yükselmesi ve başarı sağlaması tabii ki çok mühim. Ama kariyer kesinlikle aile kurmaya ve aileyi büyütmeye engel olmamalı. Esas başarı kariyerle aile yönetimi arasında dengeyi kurabilmek.”
Psikolojik derinliği
olan karakter
Evde çocuklarıyla bizzat ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını belirten Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni bir diziye hazırlanıyormuş.
Oyuncu, bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizinin görüşmeleri sebebiyle İstanbul’a geldiğini belirtti. Uzerli, yaz sonu itibariyle başlayacak setle beraber Türkiye’de daha çok vakit geçirecekmiş.
Oyuncu, bu yeni dizide psikolojik derinliği olan bir karakteri oynayacağını söyledi:
ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Geçen hafta 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu, Vanguart saatlerinin sahibi Mehmet Korutürk’ün İtalyan moda markası Missoni’nin kurucuları şerefine Kanlıca’da verdiği davete katıldım.
Markanın kurucusu 90 yaşındaki Rosita Missoni ile kızı Angela Missoni ve torunu Francesco Maccapani Missoni’nin katıldığı davette Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Muzaffer Yıldırım, Ömer Karacan, Ece Sükan gibi birçok Türk ünlü isim yanında NFL efsanesi Joe Montana’nın oğlu Nicky Montana, futbolcu Roman Neustadter ve Dubaili fenomen Rania Fawaz da yer alıyordu.
Mehmet Korutürk
Havuz başında gerçekleşen gecede sohbet ettiğimiz Missoni markasının üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni pandemi döneminde ürettiği sanat eserlerini Türkiye’ye getirerek Four Seasons Bosphorus Otel’de pop-up bir sergi gerçekleştirdiğini anlattı.
GASTRO KÖY
BTA CEO’su Sadettin Cesur ile bir araya geldiğimiz “Tadında Anadolu” isimli yeme-içme alanı bir gastro köy gibi projelendirilmiş.
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeki bu bin 700 m2’lik mekan Safranbolu evlerini andıran servis alanları, asırlık zeytin ağacı, nostaljik çeşmesi ve açık hava müzesiyle binbir milletten insanın gelip geçtiği bir köy meydanı gibi tasarlanmış.
Bir TAV iştiraki olan BTA’nın Anadolu mutfağını dünyayla buluşturduğu prestijli bir nokta olmuş. Ocakbaşı formatından fine-dining konseptteki sunumlara kadar her kültürden beklentiyi karşılayacak bir yelpaze oluşturulmuş.
BTA’nın havalimanında 4 bin 500 m2’lik bir alanda işlettiği yeme-içme markaları arasında yer alan Cakes&Bakes ise, 3 Michelin yıldızlı şef Guy Martin ile işbirliği yapılarak Paris Orly havalimanında da açılmış.
TÜRKİYE ÖĞRETECEK
Farklılık teması
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.
Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.
Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:
“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.
Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”
MÜZİĞİN GÜCÜ
ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.
Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.
Mozart diyarında arınma
Mozart’ın doğduğu Avusturya’da yer alan Vivamayr kliniği, pandemi döneminde Avrupa jet-seti kadar Türk sosyetesi tarafından da ilgi gördü. Geçmişte 2 kez ziyaret ettiğim klinik özellikle pandemi döneminde Hollywood yıldızlarından, global moda markalarının sahiplerine kadar birçok ünlü ismi ağırladı.
Salzburg’da iki farklı merkezi bulunan kliniğin kanımca en keyifli lokasyonu Altaussee gölü kenarında olanı. Yüksek dağların eteğine kurulmuş ahşap klinik yerel mimarisi, manzarası ve göl üstü iskelesinde sunduğu güneşlenme alanıyla hem keyif hem de şifa dolu. Mayr tıbbı denilen bağırsak sağlığı üzerine tedavi alternatifleri sunan klinikte, holistik yöntemlerle besin duyarlılığı testleri de yapılıyor. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor.
ZİHİN DETOKSU
Tam kapanma dönemi sonrası Türkiye’de önereceğim detoks kliniği ise Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya. Otel tam anlamıyla bir arınma üssü.
Online eğitim bitmeyecek
Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, pandeminin eğitim alanındaki etkisini ve geliştirdikleri özel eğitim platformunu anlattı. Dağ, pandemiyle gelişen uzaktan eğitim alanında Türkiye’nin bölgesel bir lider olduğunu belirtti.
Dağ, Türk mühendislerin geliştirdiği See Meet ve Metodbox yazılımlarıyla nitelikli bir uzaktan eğitim platformunu tasarladıklarını söyledi:
“Mevzu sadece anlık eğitim almak değil, bilginin kaynağına ulaşmak. Şu an İngiltere’deki üniversitelerde kullanılmaya başlayan eğitim platformumuzla e-kütüphaneden sanal müze turlarına, öğrencinin psiko-sosyal gelişiminden öğretmenin pedagojik eğitimine kadar birçok modülü entegre bir şekilde barındıran bir yazılım geliştirdik. Kısacası dijital bir kampüs kurduk. Çünkü pandemi bitse bile uzaktan eğitim avantajları sebebiyle asla bitmeyecek.”
Kızlar okuldan kopmayacak
Özlem Dağ, Türkiye’nin bölgesel eğitim trendlerine yön verecek güçte olduğunun altını çizdi: “Azerbaycan, Kanada ve Almanya’da açtığımız teknoloji liseleriyle Türk yazılımlarının ve Türk eğitim kurumlarının yurtdışında sağladığı memnuniyeti çok net gözlemledik.
Bölgesel liderliğini üstlendiğimiz bu uzaktan eğitim alanındaki faydaları ülkemizde de gördük.
Canlı yayında tarifYaptığı yemeklerin yanında Türkiye dostluğuyla da tanınan İtalyan şef Claudio Chinali, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin mayıs ayında düzenleyeceği online etkinlikle İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemeklerini öğretecek.
Etkinlik öncesi gazetecilerin evlerine organik Türk ürünlerinden oluşan gıda paketlerinin de gönderileceğini söyleyen Chinali, şöyle dedi:
“Canlı yayında mücver, patlıcan ezmesi, sigara böreği ve zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Kısırı ise onlara gönderdiğimiz malzemelerle hep beraber yapacağız. 10 yılı aşkın süredir yaşadığım Türkiye’de yemeklerinizi hayranlıkla denedim ve severek öğrendim. İtalyanların Türk mutfağını daha çok tanıması gerek.
Umuyorum ki bu projenin devamını da getirecek ve daha çok İtalyan’a Türk yemeği öğreteceğiz.”
Tanıtım ve strateji
Sohbetimiz esnasında öğrendiğim bir diğer güzel haber ise Eataly’de açılacak Terrazzo Italia isimli restorana dair.
Kraliçenin favorisi Türkiye’ye geliyor
İngiliz Kraliyet Sarayı’ndaki davetlerde Hint yemekleri sunmaya tek yetkili olan Londra’nın ünlü Hint restoran zinciri Madhu’s, Swissotel The Bosphorus Otel’in içinde yurtdışındaki ilk lokasyonunu açmaya hazırlanıyor.
Arda Sayıner - Amar Anand - Sanjay Anand - Uğur Talayhan
Şehrin en ünlüsü
Madhu’s restoranlarının sahibi Sanjay Anand ve markanın yeni jenerasyon olarak başına geçen oğlu Arjun Anand ile Londra’da bir araya geldim.
Bizi tanıştıran ise bu ünlü markayı Türkiye’ye yatırım yapmaya ikna eden Accor Otelleri Türkiye Lüks Markalar Direktörü ve Swissotel The Bosphorus’un Genel Müdürü, deneyimli turizmci Uğur Talayhan oldu. Madhu’s Londra’da 5 farklı üst segment lokasyonda geleneksel Hint yemekleri sunuyor. Özellikle ünlü Mayfair bölgesindeki restoranları görkemli iç mimarisiyle dikkat çekiyor.
Benim en çok etkilendiğim ise Londra’nın 45 dakika dışındaki Grove isimli golf otelinde açtıkları mekan oldu. Böylesine tarihi bir otelde markanın kurucusu Sanjay Anand’ın dedesinin geleneksel tariflerini tatmak oldukça keyif vericiydi.
Özellikle karnabahar dondurmasını çok yaratıcı buldum.
Arjun Anand - Sanjay Anand
Dans eşliğinde yemek
Şubat ayında İstanbul’a geleceğini öğrendiğim markanın mimari çalışmaları çoktan başlamış bile. Konsepti hem modern hem de geleneksel çizgide hazırlanan restoran Swissotel The Bosphorus’un alt katında bin 500 metrekarelik bir alana kurulacakmış.
Geleneksel bakır kaplarla sunumların yanında Hint dans gösterileri ve yerel müziklerin canlı performansları da sergilenecekmiş. Açıkçası İstanbul’un kaliteli bir Hint restoranına uzun zamandır ihtiyacı vardı. İstanbul’dan gelip geçen Hint restoranlarını düşündüğümüz vakit Madhu’s markasının şehre katacağı gastronomik değer gayet ortada.
Böylesine zor bir dönemde markayı Türkiye’de yatırım yapmaya ikna eden Uğur Talayhan’a tebrikler.
Gökyüzü oteli
Londra ziyaretimde İtalyan mimar Renzo Piano’nun tasarladığı ve 309 metre yükseklikle Avrupa’nın en yüksek binalarından The Shard isimli gökdelendeki Shangri-la Otel London’da konakladım.
95 katlı binanın tüm görkemini içindeki detaylarla misafirlerine yansıtan otel, Londra’yı kuş bakışı gören muhteşem bir konuma sahip. Bu modern binadaki gökyüzüne yükselen odalardan tarih dolu Londra’ya uyanmak ise başlı başına bir deneyim.
52’nci katında SPA alanı bulunan oteldeki kapalı havuzda ise şehrin ikonik yapılarını yüzerek seyretmeniz mümkün. Önerim ise otelin TING isimli restoranından gece vakti şehri izlemeniz. Özellikle Tower Bridge manzarası tek kelimeyle büyüleyici.
İngiliz ve Asya mutfağından lezzetler sunan restoran, fine-dining diyeceğimiz rafine bir konseptle dizayn edilmiş. Menüden özellikle istridye içinde sunulan deniz tarağı ve yengeç tartını denemeniz önerim. Tüm dünyada 50’nci yılını kutlayan Shangri-La markasının Londra’daki bu iddialı oteli Paris ve İstanbul dışında grubun Avrupa’daki nadir otellerinden bir diğeri olma özelliğinde.
Tarihe 5 kala
Londra deyince çay ritüelinden bahsetmemek olmaz... İngilizlerin meşhur 5 çayı ritüelini geleneksel bir şekilde deneyimleyebileceğiniz mekan önerim ünlü Harrods alışveriş merkezi içindeki “çay odası”.
Şu an çay servisi için kullanılan tarihi mekan orijinalde Londra’nın en kalabalık davetlerinin organize edildiği bir restoranmış. 1500 kişi oturma kapasiteli bu dev yemek salonuna İngiliz Kralı 5. George’un tahta çıktığı 1911 yılında açıldığı için “Georgian” adı verilmiş.
Çayların İngiliz porselenlerinde sunulduğu mekanın menüsünde dünyanın dört bir yanından seçenekler bulunuyor. İşlemeli tavanı ile dikkat çeken salonun duvarlarında ise geçmiş ve geleceği bütünleyen hareketli görüntülerden oluşan dijital kelebek ve çiçek tabloları bulunuyor.
Piyano müziği eşliğinde tatlı ve tuzlu ikramların da sunulduğu Harrods’un bu nostaljik çay odasında tarihe lezzetli bir yolculuk yapmanız mümkün.