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Haberler>Yazarlar>Arda Sayıner >‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’
GeriArda Sayıner ‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’
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Arda Sayıner

Arda Sayıner

Yazarın tüm yazıları

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

26 Temmuz 2021

Dünyanın en çok kazanan süper modellerinden Natalia Vodianova kurucusu olduğu Naked Heart Foundation’ın bağış gecesi için geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’daydı. Bir araya geldiğim ünlü model, “Geçmişte hiçbir imkanımız yokken ailecek kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik. Bugün sahip olduğum imkanlar çocuklar için daha iyi bir gelecek kurmamıza fırsat tanıyor” dedi.

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Avrupa ‘jet-set’i bir arada

Bodrum’daki Villa Maçakızı Otel’de düzenlenen Naked Heart Foundation’ın görkemli bağış gecesi Türkiye’den Tektaş Saat ve Kuyumculuk’un sponsorluğunda gerçekleşti. Chopard’ın kurucusu ve kreatif direktörü Caroline Scheufele ile Ferring Eczacılık’ın sahibi Frederik Paulsen başta olmak üzere Avrupa ‘jet-set’inden birçok önemli ismi bir araya getiren geceye Türkiye’den Ali Koç, Ender Mermerci, Rezzan Benardete, Baran Süzer, Dilek Hanif, Burcu Esmersoy, Mehmet Korutürk gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Misafirlerin denizden ve karadan yer aldığı gecenin yemeklerini ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini hazırladı. Mankenler, Dilek Hanif tasarımı kıyafetleri milyonluk mücevherlerle tanıttı. Etkinliğe pembe gerdanlığı ve kırmızı kıyafeti ile damga vuran isim ise LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault’un gelini süper model Natalia Vodianova oldu.

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Canlı açık arttırma

Ünlü model Natalia Vodianova’nın kurucusu olduğu ve Rusya’daki özel eğitime muhtaç çocuklar yararına etkinlikler düzenleyen Naked Heart Foundation’a bağış toplama amaçlı düzenlenen geceye, perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ve keman virtözü Giselle Tavilson müziğiyle renk kattı.

Dünyanın en ünlü müzayedecilerinden Simon de Pury ve Maya Portakal’ın yönetiminde gerçekleşen açık arttırmada, rekor denilebilecek fiyatlara birçok özel ürün ve lüks deneyim satılarak çocuklar yararına bağış toplandı. Değerli obje ve mücevherlerin yanında Cannes Film Festivali’nde Julia Robert’la tanışmak, İspanya’daki bir polo kulübünde polo dersi alıp tatil yapmak gibi deneyimsel hediyeler sunuldu.

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Caroline Scheufele

Mert Alaş için rekor fiyat

Begüm Khan, Sema Topaloğlu, İpek Kotan gibi Türk sanatçıların yanında el dokuması Türk halıları ve Bodrum Maça Kızı’nda tatil imkanı da açık arttırmadaydı.

En çok ilgiyi görense ABD’de yaşayan fotoğraf sanatçısı Mert Alaş’ın stüdyosunda sanatçı tarafından yapılacak fotoğraf çekimi deneyimi oldu. Bu orijinal hediye 110 bin euro’ya satıldı.

İtalyan şef Carlo Bernardini’nin dünyanın neresinde olursanız olun evinize Natalia Vodianova ile gelip, 20 kişi için yemek pişirme teklifiyse gecenin en ilginç ve ilgi gören teklifiydi.

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Dilek Hanif

‘Engelli olmak bir lanet değil’

Natalia Vodianova, geceye dair şunları söyledi: “Hem dünyadaki çocukların hem de kardeşimin yaşadığı sağlık sorunları ve engeller beni insanlık yararına bir şeyler yapmak için motive etti. Geçmişte hiçbir imkanımız yokken ailecek kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik. Çok şanlıyım ki bugün sahip olduğum imkanlar çocuklar için daha iyi bir gelecek kurmamıza fırsat tanıyor. Engelli olmak bir lanet veya utanılacak bir şey değil. Utanılması gereken çocuklar için hiçbir şey yapmamak.”

Ünlü model, bugüne kadar Rusya’da 200’ün üzerinde çocuk oyun alanı kurduklarını ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuklar için binlerce eğitmen yetiştirdiklerini söyledi: “Bodrum’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Böylesine bir amaç uğruna bu ilk ziyaretimi gerçekleştirmiş olmak sevinç verici.”

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Natalia Vodianova, etkinlik sonrası Antalya’daki ailesinin yanına geçti.

Ünlü konuklar

Naked Heart Foundation kurucusu Natalia Vodianova ve Chopard Eş Başkanı ve Sanat Direktörü Caroline Scheufele, Naked Heart Foundation’un yıllık galası için Bodrum’u seçti. Önceki akşam, Villa Maça Kızı’nda düzenlenen galaya Türkiye, İsviçre, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Katar ve İngiltere’nin ‘jet-set’inin ünlü isimleri katıldı.

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Burhan Öçal

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Dani Goldenberg - Joyce Goldenberg -  Maya Portakal  - Yağmur Ünal

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Shelly Ovadia

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Ömer-Alara Malaz

‘Kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik’

Kaya Ersu - Mert Pozan

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İstanbul’da bayram rotası

Arda Sayıner

Arda Sayıner

19 Temmuz 2021
Bodrum, Çeşme, Alaçatı... Türkiye’nin meşhur sahil beldeleri bayramda yine dolup taşacak ve İstanbul şehrin keyfine varmak isteyenlere kalacak. İşte keyifli bir bayram tatili için İstanbul rotası...

Keşfet

Bayram tatilinde şehirdeki keşfetmeye değer noktaların başında kanımca Çamlıca Kulesi geliyor.
ABD’de yaşarken New York’taki Empire State ve Chicago’daki Hancock Tower’ın seyir teraslarını gördükçe özenir, İstanbul’a da bir seyir terasının ne kadar çok yakışacağını düşünürdüm.
Açıkçası mimar Melike Altınışık’ın tasarladığı Çamlıca Kulesi hepimizin bu özlemine fazlasıyla karşılık verecek bir eser olarak hayat bulmuş.
Dış cephesindeki lazer aydınlatmalar ve ışık oyunları kuleye ayrı bir estetik katmış.
369 metrelik 49 katlı yapı İstanbul’un en yüksek noktası olma özelliğinde.

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Japonya Türkiye kokacak

Arda Sayıner

Arda Sayıner

12 Temmuz 2021
Tarihi kolonya markası Atelier Rebul, Türkiye’nin kokusunu Uzak Doğu’ya taşıdı. Markanın, Türkiye’nin özel bitkilerle tasarladığı kolonya serisi Tokyo ve Osoka’nın en prestijli perakende zincirlerinde satışa başlayacak.

YERELİN KOKUSU
Atelier Rebul’un kurucu ortağı Nüket Filiba ile Japonya’daki girişimleri hakkında sohbet ettik.
Japonya’nın en köklü eczacılık markalarından biriyle sektöre giriş yaptıklarını anlatan Filiba, sadece bu pazara özel tasarlanmış kokuları değil, bu kokuların taşıdığı kültürel değerleri de Japonya’ya ihraç ettiklerinin altını çizdi:
“Japonya’ya sadece bir ürün değil hikayemizi götürdük. Bir yıllık bir araştırma sonucunda Isparta gülü, Rize çayı, Antalya limonu gibi yerel bitkilerle Türkiye’nin koku hafızasını Japonya’ya taşıdık. Sakura gibi o iklime özel çiçeklerle Akdeniz ve Anadolu’nun tabiat kokularını binlerce kilometre ötede buluşturduk.”
Japonya’ya özel 6 farklı koku tasarladıklarını söyleyen Filiba, ürünlerin ambalajlarındaki Türkçe “kolonya” ibaresini koruduklarını ve İngilizce “cologne” ifadesini kullanmadıklarının altını çizdi.

Açıkçası bu karar çok hoşuma gitti. Yıllarca ithal kozmetiklerin üzerinde bırakın İngilizceyi, Fransızca ibareler dahi görmedik mi? Global markaların köklerine bağlı kalma anlayışını bir Türk markasında görmek heyecan verdi doğrusu.

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KARADENİZ’DE GASTRONOMİK ATILIM

Arda Sayıner

Arda Sayıner

5 Temmuz 2021
Geçtiğimiz hafta Giresun ve Rize’de bölgenin gastronomi, organik tarım ve kadın girişimcilik potansiyeli adına dikkat çekici projeler hayata geçirildi. İşte Karadeniz’den esen gastronomi rüzgârından anekdotlar...

Endemik gastronomi

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve organik tarım konularında geçtiğimiz hafta Giresun’da düzenlenen etkinliğe katıldım.

Etkinlikte sohbet ettiğimiz BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, vizyoner bir eğitim lideri olduğu kadar gerçek de bir Giresun âşığı.

Geçtiğimiz yıl kurdukları gastronomi bölümü ile de Türkiye’nin yöresel mutfaklarını dünyaya tanıtmayı, ekolojik tarım ve tarımda inovasyonu misyon edinmiş bir gastronomi tutkunu.

Enver Yücel’in bu amaçla Giresun’da kendi doğduğu köyde başlattığı girişimin ilk gününde BM temsilcileri ve şehrin yerel yönetim liderleriyle bir araya geldim.

Giresun’a has bitkilerle yerel ürünler üreten Bostan, Sekla, Ortaklar, Not Nut gibi lokal markaların genç girişimcileri ile tanıştım.

Herkes Giresun’un gastronomi alanındaki atılımlarından heyecan ve umut duymakta.

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ANTALYA’DA LEZZET ZİRVESİ

Arda Sayıner

Arda Sayıner

28 Haziran 2021
Bu yıl ilk kez Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Zirvesi FSummit, Türkiye’den ve yurtdışından sektöründeki birçok lider ismi ağırladı. Turizm başkenti Antalya’yı gastronomi alanında da global bir buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan zirveden işte satır başları...

Hem yerel hem global
Organizatör Gökmen Sözen’in Antalya EXPO’da düzenlediği FSummit etkinliğinde Maça Kızı Otel’in kurucu ortağı Sahir Erozan ve otelin executive şefi Aret Sahakyan ile farklılaşma temasıyla düzenlenen oturumda bir araya geldik.
Benim gözümde, Bodrum’a ve dolayısıyla Türkiye sahillerine ilk kez dünya yıldızlarını getirmiş isim Atlantic Records’un kurucusu Grammy ödüllü prodüktör Ahmet Ertegün’dür.
Evinde birçok dünya yıldızını ağırlayan prodüktörün bu misyonunu günümüz Bodrum’unda sürdüren ve global misafir kitlesi yaratan da Maça Kızı Otel’dir.

Sahir Erozon, markanın globalleşme sırlarını şöyle anlattı:
“Kıymetli olan yerel değerlerden kopmadan global olabilmek. Yurtdışında hiçbir otel veya restoran açmadan, kendi yabancı popülasyonumuzu Türkiye’de yaratarak globalleşme örneği gösterdik. Yerellikle globalliği buluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli değerlerdir.”

GARSON KÜLTÜRÜ

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İngiltere’de Türkiye Rüzgarı

Arda Sayıner

Arda Sayıner

21 Haziran 2021
İngiltere’nin geleneksel at yarışları etkinliği olan The Royal Ascot organizasyonunun Moda Kurulu Başkanlığı’na ilk kez bir Türk isim seçildi. O isim, İngiltere’de yaşayan moda tasarımcısı Zeynep Kartal...

300 YILLIK GELENEK

Moda endüstrisindeki global çalışmalarıyla ses getiren Zeynep Kartal, Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının geçmişte başkanlık yaptığı, İngiltere’nin ünlü at yarışı organizasyonu The Royal Ascot’un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı seçildi.

Misafirlerin ilgi çekici şapka tasarımlarıyla birbiriyle yarıştığı etkinliğin Moda Kurulu Başkanı olmak İngiliz kültürü adına büyük önem taşıyor. Hem katılımcılara ilham vermek hem de İngiliz giyim geleneklerinin devam ettirilebilir olması için genç yeteneklerin atölye etkinlikleriyle desteklenmesinin amaçlandığı bu görev markalaşma, iletişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde barındırıyor.

The Royal Ascot’ın önemi ise tarihinde gizli. Tam 300 yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenlenen yarışlara her yıl kraliyet ailesi mensupları, İngiliz aristokratları ve Avrupa jet-set’inden önemli isimler katılıyor.

GİRİŞİMCİ RUH KAZANACAK

Geçişte Lady Gaga, Jessie J ve Bebe Rexha gibi ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal’ın bu yeni yurtdışı başarısı hakkında telefonda uzunca konuştuk.

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‘Annelik hiçbir kariyerle değişilmez’

Arda Sayıner

Arda Sayıner

14 Haziran 2021
Meryem Uzerli’yle Berlin’den İstanbul’a iner inmez İstanbul Havalimanı’nda sohbet ettim. Oyuncu, ikinci bebeğinin ardından yaşadığı annelik deneyimini ve yeni projelerini anlattı...

DENGE FELSEFESİMeryem Uzerli’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA Pass markasının ortak YouTube projesi “Love of Türkiye” kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Lounge’da bir araya geldik. Berlin’den gelir gelmez havalimanında çekimlere başlayan oyuncunun konuk olduğu YouTube programında kendisine Çırağan Palace Kempinski Otel Genel Müdürü Ralph Radtke eşlik etti.
Çekim arasında sohbet ettiğimiz güzel oyuncu annelik duygusunun dünyanın en kutsal hissiyatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İkinci bebeğimi kucağıma aldığımda bir kez daha ailemi büyütmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı anladım. Kadınların iş hayatında yükselmesi ve başarı sağlaması tabii ki çok mühim. Ama kariyer kesinlikle aile kurmaya ve aileyi büyütmeye engel olmamalı. Esas başarı kariyerle aile yönetimi arasında dengeyi kurabilmek.”
Psikolojik derinliği
olan karakter
Evde çocuklarıyla bizzat ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını belirten Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni bir diziye hazırlanıyormuş.
Oyuncu, bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizinin görüşmeleri sebebiyle İstanbul’a geldiğini belirtti. Uzerli, yaz sonu itibariyle başlayacak setle beraber Türkiye’de daha çok vakit geçirecekmiş.
Oyuncu, bu yeni dizide psikolojik derinliği olan bir karakteri oynayacağını söyledi:

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Boğaz’da İtalyan gecesi

Arda Sayıner

Arda Sayıner

7 Haziran 2021
İtalya’nın 1953’te kurulan efsanevi moda markası Missoni’nin kurucuları, iş insanı Mehmet Korutürk’ün geçen hafta İstanbul’da misafiriydi. Korutürk tarafından Kanlıca’daki yalıda Missoni ailesi şerefine verilen davete sanat, moda ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

Geçen hafta 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu, Vanguart saatlerinin sahibi Mehmet Korutürk’ün İtalyan moda markası Missoni’nin kurucuları şerefine Kanlıca’da verdiği davete katıldım.

Markanın kurucusu 90 yaşındaki Rosita Missoni ile kızı Angela Missoni ve torunu Francesco Maccapani Missoni’nin katıldığı davette Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Muzaffer Yıldırım, Ömer Karacan, Ece Sükan gibi birçok Türk ünlü isim yanında NFL efsanesi Joe Montana’nın oğlu Nicky Montana, futbolcu Roman Neustadter ve Dubaili fenomen Rania Fawaz da yer alıyordu.

Mehmet Korutürk

Havuz başında gerçekleşen gecede sohbet ettiğimiz Missoni markasının üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni pandemi döneminde ürettiği sanat eserlerini Türkiye’ye getirerek Four Seasons Bosphorus Otel’de pop-up bir sergi gerçekleştirdiğini anlattı.

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İstanbul Havalimanı Türk gastronomisinin vitrini

Arda Sayıner

Arda Sayıner

31 Mayıs 2021
Türk mutfağını 3 kıtada temsil eden BTA’nın CEO’su Sadettin Cesur ile yeme-içme operasyonunu yürüttükleri İstanbul Havalimanı’nda bir araya geldik. Cesur, havalimanını, Türk gastronomisinin dünyaya açılan kapısı ve vitrini olarak nitelendiriyor.

GASTRO KÖY
BTA CEO’su Sadettin Cesur ile bir araya geldiğimiz “Tadında Anadolu” isimli yeme-içme alanı bir gastro köy gibi projelendirilmiş.
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeki bu bin 700 m2’lik mekan Safranbolu evlerini andıran servis alanları, asırlık zeytin ağacı, nostaljik çeşmesi ve açık hava müzesiyle binbir milletten insanın gelip geçtiği bir köy meydanı gibi tasarlanmış.
Bir TAV iştiraki olan BTA’nın Anadolu mutfağını dünyayla buluşturduğu prestijli bir nokta olmuş. Ocakbaşı formatından fine-dining konseptteki sunumlara kadar her kültürden beklentiyi karşılayacak bir yelpaze oluşturulmuş.
BTA’nın havalimanında 4 bin 500 m2’lik bir alanda işlettiği yeme-içme markaları arasında yer alan Cakes&Bakes ise, 3 Michelin yıldızlı şef Guy Martin ile işbirliği yapılarak Paris Orly havalimanında da açılmış.

TÜRKİYE ÖĞRETECEK

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Gastronomi atağı

Arda Sayıner

Arda Sayıner

24 Mayıs 2021
Gastronomi gündemi, pandemiye rağmen hız kesmiyor. İşte Türkiye’de önümüzdeki ayın gastronomi takvimi...

Farklılık teması

Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.

Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.

Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:

“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.

Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”

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ABD’DE RENKLİ AŞI KAMPANYASI

Arda Sayıner

Arda Sayıner

17 Mayıs 2021
Dünya genelinde pandemi gündemi sürerken her ülkenin aşılar özelinde bilinçlendirme kampanyası da birbirinden farklılık gösteriyor. İşte halkı aşı olmaya teşvik etmeye çalışan ABD’deki ilginç ve ses getiren kampanyalar...

MÜZİĞİN GÜCÜ

ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.



Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.

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Ünlülerin detoks rotası

Arda Sayıner

Arda Sayıner

10 Mayıs 2021
Bu yaz için herkesin aklı hem arınıp zayıflayacak hem deniz tatili yapacak sağlıklı yaşam destinasyonlarında. İşte pandemi dönemi ve sonrası için Türk ve Avrupa sosyetesinin favori detoks rotası...

Mozart diyarında arınma

Mozart’ın doğduğu Avusturya’da yer alan Vivamayr kliniği, pandemi döneminde Avrupa jet-seti kadar Türk sosyetesi tarafından da ilgi gördü. Geçmişte 2 kez ziyaret ettiğim klinik özellikle pandemi döneminde Hollywood yıldızlarından, global moda markalarının sahiplerine kadar birçok ünlü ismi ağırladı.
Salzburg’da iki farklı merkezi bulunan kliniğin kanımca en keyifli lokasyonu Altaussee gölü kenarında olanı. Yüksek dağların eteğine kurulmuş ahşap klinik yerel mimarisi, manzarası ve göl üstü iskelesinde sunduğu güneşlenme alanıyla hem keyif hem de şifa dolu. Mayr tıbbı denilen bağırsak sağlığı üzerine tedavi alternatifleri sunan klinikte, holistik yöntemlerle besin duyarlılığı testleri de yapılıyor. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor.

ZİHİN DETOKSU

Tam kapanma dönemi sonrası Türkiye’de önereceğim detoks kliniği ise Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya. Otel tam anlamıyla bir arınma üssü.


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Sanat ve eğitim dünyasında dijital trendler

Arda Sayıner

Arda Sayıner

3 Mayıs 2021
Pandemi dönemindeki dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi sanat ve eğitim dünyasını da etkiledi. İşte dijital dünyanın bu alanlarda karşımıza çıkardığı trendler ve girişimler...

Online eğitim bitmeyecek

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, pandeminin eğitim alanındaki etkisini ve geliştirdikleri özel eğitim platformunu anlattı. Dağ, pandemiyle gelişen uzaktan eğitim alanında Türkiye’nin bölgesel bir lider olduğunu belirtti.

Dağ, Türk mühendislerin geliştirdiği See Meet ve Metodbox yazılımlarıyla nitelikli bir uzaktan eğitim platformunu tasarladıklarını söyledi:

“Mevzu sadece anlık eğitim almak değil, bilginin kaynağına ulaşmak. Şu an İngiltere’deki üniversitelerde kullanılmaya başlayan eğitim platformumuzla e-kütüphaneden sanal müze turlarına, öğrencinin psiko-sosyal gelişiminden öğretmenin pedagojik eğitimine kadar birçok modülü entegre bir şekilde barındıran bir yazılım geliştirdik. Kısacası dijital bir kampüs kurduk. Çünkü pandemi bitse bile uzaktan eğitim avantajları sebebiyle asla bitmeyecek.”

Kızlar okuldan kopmayacak

Özlem Dağ, Türkiye’nin bölgesel eğitim trendlerine yön verecek güçte olduğunun altını çizdi: “Azerbaycan, Kanada ve Almanya’da açtığımız teknoloji liseleriyle Türk yazılımlarının ve Türk eğitim kurumlarının yurtdışında sağladığı memnuniyeti çok net gözlemledik.

Bölgesel liderliğini üstlendiğimiz bu uzaktan eğitim alanındaki faydaları ülkemizde de gördük.

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İtalyanlar Türk mutfağını öğrenecek

Arda Sayıner

Arda Sayıner

26 Nisan 2021
Eataly’nin şefi Claudio Chinali ile bir araya gelip hem sohbet ettik hem de yemek yaptık. Ünlü şef, önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin düzenlediği proje kapsamında İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemekleri öğretecek. İşte sohbetimizin detayları...

Canlı yayında tarifYaptığı yemeklerin yanında Türkiye dostluğuyla da tanınan İtalyan şef Claudio Chinali, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin mayıs ayında düzenleyeceği online etkinlikle İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemeklerini öğretecek.
Etkinlik öncesi gazetecilerin evlerine organik Türk ürünlerinden oluşan gıda paketlerinin de gönderileceğini söyleyen Chinali, şöyle dedi:
“Canlı yayında mücver, patlıcan ezmesi, sigara böreği ve zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Kısırı ise onlara gönderdiğimiz malzemelerle hep beraber yapacağız. 10 yılı aşkın süredir yaşadığım Türkiye’de yemeklerinizi hayranlıkla denedim ve severek öğrendim. İtalyanların Türk mutfağını daha çok tanıması gerek.
Umuyorum ki bu projenin devamını da getirecek ve daha çok İtalyan’a Türk yemeği öğreteceğiz.”

Tanıtım ve strateji

Sohbetimiz esnasında öğrendiğim bir diğer güzel haber ise Eataly’de açılacak Terrazzo Italia isimli restorana dair.

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En yaşlı prense veda

Arda Sayıner

Arda Sayıner

19 Nisan 2021
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenazesi Covid-19 gölgesinde gerçekleşti. İşte Windsor Kalesi’nde yapılan törenden anekdotlar...

HARRY VAR MEGAN YOK

Covid-19 sebebiyle sadece kraliyet ailesinin katıldığı, 800 kişilik listenin elenerek 30 kişinin davet edildiği cenaze töreni Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Windsor Kalesi’nde yer alan St George Şapeli’nde gerçekleşti.



Prens Harry’nin Los Angeles’tan gelerek katıldığı törene eşi Megan ise hamileliği sebebiyle katılmadı. Cenaze arabasının arkasından Prens William ile yürüyen Harry büyük ses getiren ve kriz yaratan Oprah Winfrey röportajı sonrası ilk kez kraliyet ailesiyle aynı karede görüntülendi.
Cenaze kortejinde sohbet ettiği gözlemlenen kardeşler arasındaki buzların eriyip erimeyeceği ise merak konusu.

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Ünlülere hayalet restoran

Arda Sayıner

Arda Sayıner

12 Nisan 2021
Dünyada 5 binden fazla oteli bünyesinde barından Accor’un Dubai’de yaşayan Global Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ile Swissotel the Bosphorus’ta bir araya geldik. Turizm trendlerini konuştuk. İşte Harvard’lı Türk Sezgin’in gözünden turizm dünyasındaki son durum...

Türkiye örnek model

Accor grubundaki deneyimlerinden yola çıkarak pandemi dönemindeki turizm hareketliliğine dair analiz yapan Yiğit Sezgin, Türk turizminin pandemiye adaptasyon yeteneğinin bölge ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Güvenli Turizm” sertifikası hem de otellerin özverisiyle pandemi dönemi turizm karnemizin pekiyi olduğunu söyledi.
Otellerin aldığı önlemlerin ve tüm dünya turistlere kapılarını kapatırken Türkiye’nin gösterdiği misafirperverliğin global arenada örnek bir model olduğunun altını çizdi.
İstanbul’un Accor grubu tarafından bölgedeki “lifestyle” otelcilik merkezi olarak seçildiğini de söyleyen Sezgin, Türkiye’ye yatırımlarının artacağının müjdesini verdi.
Bu kapsamda Çeşme’deki Sheraton Otel’i yenileyerek 2022 yazında Swissotel markasıyla yeniden açacaklarını belirten Yiğit Sezgin, bu yeni otel ve rezidans projesinin Miami’dekine benzer mimari bir çizgide ama İzmir’in yerel dokusuyla uyumlu olacağını vurguladı.

Yenilikçi girişim

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Beyaz perdedeki balerin

Arda Sayıner

Arda Sayıner

5 Nisan 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayat bulan “Geri Dönüş” filminin galası geçen cuma Grand Pera’da yapıldı. Genç bir balerinin Suriye’deki savaşta yaşadığı dramı anlatan filmin galasından bazı anekdotlar...

MÜZİK ŞÖLENİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.

Sekine

Kovan’ın başarısı

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Taksim’de son durum

Arda Sayıner

Arda Sayıner

29 Mart 2021
Tarihi Taksim meydanında yüzyılın değişimi yaşanıyor. İşte dünya standartlarında yenilenen AKM ve göz kamaştırıcı bir cami inşaatıyla Doğu-Batı sentezinin mükemmel bir örneği haline gelen meydanda son durum...

YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.

15 BİN PARÇA SERAMİK

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Mohamed Hadid: Maraş dondurmasını özledim

Arda Sayıner

Arda Sayıner

22 Mart 2021
Arda Sayıner, top model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid’le İstanbul ziyaretinde bir araya geldi. Uzun süre sonra ülkemize gelen emlak kralının Türkiye özlemini konuştuk.

HERMES VE TAHİN

Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.

LEZZETLİ ANILAR

İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:

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Kripto ünlüler

Arda Sayıner

Arda Sayıner

15 Mart 2021
Yeni bir alışveriş ve dijital yatırım yöntemi olan kripto paralar ekonomi dünyası kadar magazin dünyasının da gündeminde. Elon Mask’ın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla trend olan kripto para birimlerine bakın hangi ünlüler yatırım yapıyor.

Bitcoin ile albüm satışı

Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.


Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.

Tepki yatırımı

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