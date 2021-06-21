İngiltere’de Türkiye Rüzgarı

Dünya genelinde pandemi gündemi sürerken her ülkenin aşılar özelinde bilinçlendirme kampanyası da birbirinden farklılık gösteriyor. İşte halkı aşı olmaya teşvik etmeye çalışan ABD’deki ilginç ve ses getiren kampanyalar...

MÜZİĞİN GÜCÜ

ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.

Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.





Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.

