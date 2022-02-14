İlk ziyaret Türkiye’den

EN PAHALI STAT
Bu yıl 56’ncısı Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan kupa maçı NFL takımlarından The Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanacak.
NBC’deki canlı yayın 13 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl SoFi Stadyumu’nun tadilatı sebebiyle Super Bowl müsabakası yıllar sonra ilk kez Miami’de oynanmıştı. Bu yıl ise kupa maçı, 5.5 milyar dolarlık renovasyon sonrası bu zamana kadar dünyada inşa edilmiş en pahalı stadyum unvanına kavuşan SoFi sahasına geri dönüyor.
70 bin kişi kapasiteli stadyum aynı zamanda ABD’nin en geniş ekranlarına sahip “dijital stadyum” olarak da adlandırılıyor.
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Kraliçelerin favorisi
Ayasofya Camii manzaralı atölyesine girdiğim zaman Avedis Kendir, 180 yıllık ahşap masasında yine çocukluğundan beri yaptığı şeyi yapıyor ve taşlardan yepyeni bir tasarımla uğraşıyordu.
Kapalıçarşı’nın dünyaya kazandırdığı bir marka haline gelen tasarımcı, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Ürdün Kraliçesi Rania, Japon İmparatoriçesi Miçiko gibi aristokratik isimlerin yanında Elizabeth Taylor, Beyonce ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bir usta.
Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfi sırasında kullandığı “Santa Maria” adlı geminin değerli taşlarla işlenmiş bir modeli ve Çamlıca Camii’nin beyaz altından yapılma minyatürü ise sanatçının geldiği noktanın birer kanıtı gibi.
Akademi geliyor
Avedis Kendir’in atölyesinde Afrika kıtasını baştan sona geçtiği motosikleti görünce, bu sanatı icra etmek için yaratıcı kişiliğinin yanında keşif ve macera meraklısı bir ruhu da taşımak gerektiğini anladım.
Sanatçının adeta yatak odası mahremiyetindeki kasasını açmak ve içindekileri görmek ise başlı başına büyüleyiciydi. Mücevherlerin yanında mineli kitap ciltleri, altın hayvan figürleri ve pırlantalı şampanya kadehleri oldukça etkileyiciydi.
İlklerin markası
Geçtiğimiz hafta soğuk bir New York sabahında 1880 yılından beri faaliyet gösteren Brooks Brothers’ın Times Square manzaralı, tasarım ve renklerle dolu ofisini ziyaret etmek içimi ısıttı diyebilirim.
Brooks Brothers ABD’nin en eski moda markası olmanın yanında terzi usulü özel dikim erkek takım elbisesi üretiminden seri imalat olarak dünyada ilk erkek ceket ve pantolonların fabrikada üretimini gerçekleştiren firma olma unvanını da taşıyor.
Türkiye’de Rahmi Koç’un markaya olan kişisel hayranlığıyla kendisinin girişimleri sonucu ülkemize gelen markanın başında ise Haluk Özmutlu bulunuyor.
ABD moda endüstrisinin mihenk taşlarından olan markanın tasarım üssünü ziyaret eden ilk Türk olmak hem giyimine düşkün bir erkek hem de bir gazeteci olarak açıkçası heyecan vericiydi.
Sürdürülebilirlik vurgusu
Şifa dolu mutfak
Ticaret Bakanlığı ve THY’nin desteğiyle, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, Türk Evi’nde düzenlendi.
New York’ta yaşarken içinde çalıştığım ve o zamanlar sadece 10 katlı bir bina olan Türk Evi’nin modern bir gökdelene dönüştüğünü görmek açıkçası gurur verdi.
Menüsü Dr. Ender Saraç’ın yönetiminde hazırlanan gecede Türk mutfağının lezzet gücü kadar sağlık yönü de vurgulandı.
Tarhana cipsli balkabağı çorbası, sumaklı sorbe, pırasalı köfte gibi sıra dışı lezzetlerin sunulduğu yemeklerin doğduğu coğrafyalar ve faydaları, Dr. Ender Saraç tarafından anlatıldı.
Gecede konuşan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe gastronomi değerlerimizi temsil etmek ve tanıtmakla mesulüz. Anadolu sofrasının buluşturucu gücüne New York’ta da şahit olmak mutluluk verici” dedi.
2022 GASTRONOMİ YILI
İngiltere ziyaretimin son haftasında Gastromasa’nın kurucusu Gökmen Sözen ile Londra’daki Zahter restoranda bir araya geldik.
Pandeminin etkisini gastronomik alanda takip ve analiz eden Sözen’den bu yıl için oldukça iç açıcı haberler aldım.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022’yi gastronomi yılı ilan ettiğinin altını çizen Gökmen Sözen, “Pandemiye rağmen 2022 yılı gastronomik olarak Türkiye’de aktif geçecek.
22-23 Şubat’ta Antalya’da 5 farklı ülkeden 150 konuşmacının katılacağı ‘Ağırlamanın Geleceği’ başlıklı F Summit etkinliğimiz yılın ilk büyük gastro buluşması olacak” dedi.
Türk mutfağının yabancı şehirlerde tanıtımı konusunda ise Ukrayna’dan başlayacakları global bir rota çizdiklerini söyleyen Sözen, “Dünya bir ev olsa, mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu. Gastromasa’yı zaten bu farkındalıkla kurduk.
Bir Türk markası olan bu oluşumu farklı ülkelerde yapmak için yola çıktık.
Adadaki Oxford’lu
Kış mevsiminde en ters köşe hareket kuşkusuz yaz aylarının yaşandığı destinasyonlarda arınmak. Maldivler bu anlamda ilk akla gelen seçenek.
Ada takımında her ne kadar sayısız alternatif olsa da detoks otellerinin sayısı oldukça az. Bölgedeki Joali otellerinden Joali Being bu konuda göze çarpan farklı bir seçenek.
Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanlarının refakat ettiği tesis, 68 özel plajlı, hem sipirütel hem de bedensel arınma sunan villalardan oluşuyor.
Güç ve zindelik, zihinsel açıklık ve esenlik, hormonal denge, sindirim ve kilo dengeleme, onarıcı uyku ve bağışıklık konularında terapilerin sunulduğu otelde 39 farklı seans odası bulunuyor.
Otelde ilgimi çeken en farklı bölüm ise “İlham Odası” oldu. Otelin genel müdürü Özgür Cengiz, bu özel alan için şöyle dedi:
MASAL GİBİ ZİYARET
Birleşik Krallık’ın en gözde şato oteli hiç şüphesiz İrlanda’daki Ashford Castle. 1228’de inşa edilen şato günümüzde The Red Carnation Hotel bünyesinde 83 odasıyla hizmet veriyor.
Prens Harry ve eşi Meghan’ın da favori otelleri arasında yer alan tesisin kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri avcı şahinler de ayrıca meşhur.
Otelin bir diğer alametifarikası ise “Art Tea” adı verilen çay saati.
Yüksek tavanlı ahşap kaplama şömineli alanda düzenlenen çay ikramında şatodaki sanat eserlerinin sunum eşliğinde anlatımları yapılıyor.
Tarihi otelin dev arazisinde at binerek tur atabilir, otel bünyesindeki göl evini kiralayarak geleneksel tarzda döşenmiş ahşap bir kulübede kahvaltı yapabilirsiniz.
Londra’dan trenle gidebileceğiniz mesafede ise en popüler seçenek Hever Castle.
Düşünülenin ötesinde
Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nin koordinasyonu ve şef Kemal Demirasal’ın eğitimiyle gerçekleşen etkinliğe hem mutfak ortamında hem de online olarak birçok İngiliz katılım gösterdi.
Le Cordon Bleu’nun Londra’daki tarihi binasında gerçekleşen etkinlikte kuzu tandır ve Antep fıstıklı baklava tariflerinin yanında tüm yemeklerin tarihi ve Türkiye’nin gıda coğrafyası özelinde de anekdotlar sunuldu.
Türkiye’nin tanıtım videolarına yer verildi.
Etkinliği organize eden Londra Yunus Emre Kültür Merkezi Genel Müdürü Mehmet Karakuş şöyle dedi: “Türk mutfağı, Londra gibi kozmopolit şehirlerde yaşayan farklı kültürden toplumların ilgisini çeken bir mutfak.
Le Cordon Bleu gibi prestijli bir kurumda Türk gastronomisine karşı İngilizlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmak gurur verici. Türk mutfağının düşünülenin ötesinde bir bilinirliği ve beğenilirliği var.”
Kaykaycılara ocakbaşı
DJ’in işine son Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fashion Awards etkinliğinin after party organizasyona katılan Türk misafirlerden öğrendiğim kadarıyla eski bir itfaiye binasından dönüştürülen Chiltern Firehouse isimli mekanda düzenlenen gecede DJ krizi yaşanmış.
Dua Lipa, John Galliano, Winnie Harlow ve Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı gecede çalan kadın DJ’in şarkılarını, etkinliğe katılan Madonna gece boyunca beğenmemiş.
Etkinlikten bir gün sonra ise “Yeni bir DJ işe alın” mesajlı bir içeriği Instagram’dan yayınlayan Madonna’nın bu paylaşımı üzerine işletmenin, DJ’in işine ertesi gün son verdiği iddia edilmekte.
TÜRKİYE’DE OLSA
Açıkçası Madonna’nın böyle bir paylaşımın ucunun nereye gideceğini tahmin etmiş olacağını varsayıyorum. Ama esas sorumlu işten çıkarma kararını veren işletme sahibi. Böyle bir durum Türkiye’de yaşansa işletmecinin refleksi ne olurdu diye düşünürken telefonda sohbet ettiğim DJ Hakan Kabil’den çok güzel bir yorum aldım.
Hakan “Aynı durum Türkiye’de yaşansa kaliteli bir işletmeci önce DJ’in maaşına zam yapar, ardından o mekanda Madonna şarkılarının çalınmasını yasaklardı” dedi.
Türk tıraşı
Londra’da berberlik zanaatı çok eskiye dayanmakla beraber rekabeti de oldukça zor bir alan. Türkiye’nin meşhur erkek berberlerinden Adem Terzi, bu rekabetçi pazara markasını sokarak 2022’de Londra’da 10 farklı lokasyonda franchise vermek için el sıkışmış.
İlk lokasyonunu ünlü Whitechapel bölgesinde açacağını öğrendiğim Terzi ile telefonda konuştuk.
“Türk tıraşı” kavramını yıllardır yurtdışında yayma misyonunu savunan Adem Terzi şöyle konuştu:
“İngiltere gibi berberlik kültürünün oldukça derin ve yerleşik olduğu bir ülkede Türk tıraşı kavramını yabancılara öğretmeye karar verdik. Yerel yatırımcılarımızla ilk şubemizi ocak ayında açıp yeni yılda berberlik kültürümüzü birçok farklı şubeyle Londra’da yaygınlaştıracağız.”
ABD çıkarması
Sarayın şefinden yemek
Türkiye ve Türk markalarının Afrika duyarlılığı gerçekten çok anlamlı. Ülkemizde ve dünyada bu anlamda gün geçmiyor ki yeni bir etkinlik düzenlenmesin. En yenisi Avrupa jet-setinin favori mücevher markaları arasına giren Cadaro’nun yeni nasıl patronu Oğulcan Yıldız ev sahipliğinde Afrikalı çocuklar yararına düzenlenen müzayede oldu.
Etkinlik Londra’nın en ünlü üyelikli kulüplerinden Arts Club’ta gerçekleşti. Cadaro’nun tasarım mücevherleri yanında Buckhingham Sarayı’nın şeflerinden Lorenzo Salami ile evde yemek yapımı, ünlü modacı Zeynep Kartal’dan tasarım bir elbise, buz pateni şampiyonu Maria Sergejeva ile paten dersi, özel jetle seyahat gibi birbirinden farklı deneyimlerin ve ürünlerin açık arttırmaya çıktığı geceden sağlanan gelir Mozambik’teki çocukların eğitimi için bağışlandı.
Arda Sayıner - Ayşe Yıldız - Oğulcan Yıldız - Zeynep Kartal
Hepimizin görevi
Etkinlik sırasında Londra’daki meşhur lüks alışveriş merkezi Harrods’ın hemen karşısında mağaza açan Cadaro’nun başındaki Oğulcan Yıldız ile sohbet ettik. Kendisi kreatif dünyanın yaratıcılığını iş hayatının dinamikleriyle buluşturmayı başarmış genç bir girişimci.
ANADOLU HAYRANLIĞI
İran asıllı pop müzik sanatçısı Pooyan Mokhtari ile Londra’daki Thames Nehri manzaralı penthouse dairesinde bir araya geldik. Turuncu kıyafetleriyle beni yine aynı renkte heykellerle dolu bir evde karşılayan sanatçı, turuncunun uğuruna ve enerjisine inanıyormuş.
Uzun süre İstanbul’da yaşadıktan sonra artık müzik çalışmalarını Londra’dan devam ettiren sanatçı buraya kalıcı olarak yerleşmiş.
İngiltere’deki konseri sonrası yurtdışı turnesinin ilk ayağını Türkiye olarak belirlediğini söyleyen sanatçı “Anadolu, dünya müziğinin kaynağı denilebilecek bir nokta.
Eski medeniyetlerin bulduğu çalgılar ve ezgiler dünyaya buradan yayılmış. Türkiye bu yüzden dinleyicisiyle, tarihiyle ve maneviyatıyla sanatçılara ilham veren bir ülke. Benim için yeri çok ayrı. Bu yüzden 2022’deki konser turnemin ilk ayağı Türkiye olacak” dedi.
KRİSTAL OTOMOBİL
Pooyan Mokhtari ile sohbet ederken kız arkadaşı
GLOBAL MARKALAR GELİYOR
Messi ile yaptıkları reklam filmi ile gündem olan Accor Grubu’nun Global Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin’le Londra’da Sofitel St James Otel’de bir araya geldik.
Katar’daki Dünya Kupası için bu zamana kadarki dünya otelcilik tarihinin en büyük konaklama operasyonunu üstlendiklerini öğrendiğim Sezgin’in esas heyecanı ise Haliç Port projesine dairdi.
Rixos dahil olmak üzere toplam üç yabancı otel markasını Accor olarak Haliç’e getireceklerini öğrendiğim Sezgin, şöyle dedi:
“Türkiye’nin güney sahillerini seven zengin turistin artık İstanbul’u daha da çok keşfettiğini ve Haliç Port ile Galata Port gibi projelerle şehrin değerinin global arenada daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Haliç Port 2.2 km’lik muhteşem kıyı şeridiyle şu an Türkiye’nin en büyük turizm gelişim projesi. Bölge, içinde taşıdığı tarihi değerler ve bizlerin sunacağı turizm hizmetleriyle global bir çekim merkezi haline gelecek.”
Haliç’te açılışı yapılan Contemporary İstanbul’un da sponsoru olan grup, bölgedeki sanat ve turizm ayaklarını gastronomi ile tamamlamayı amaçlıyormuş.
Taş Tepeler
Ziyaret ettiğim World Travel Market fuarı, 1-3 Kasım tarihlerinde 70 farklı ülkenin katılımıyla Londra’da gerçekleşti.
Türkiye’nin 300 m2’lik bir alanda tanıtım yaptığı stantta, Türk Hava Yolları ve 20 farklı Türk otel işletmesi de yer aldı.
Türkiye’nin “Taş Tepeler” projesiyle ön plana çıktığı fuarda birçok turistik bölge ve proje ile birlikte Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan bölgenin de tanıtımı yapıldı.
Göbeklitepe, Karahantepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Kurttepesi, Taşlıtepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yeni Mahalle bölgesini kapsayan arkeolojik alana İngiliz basını ve katılımcıların ilgisi büyüktü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, fuarın görsel hazırlığını her zamanki gibi oldukça ilgi çekici ve stratejik bir şekilde hazırlamıştı.
Hedef 2.5 milyon
GÖRKEMLİ MÜZAYEDE
Son yılların en büyük İslam eserleri müzayedesine beni davet eden, Christie’s müzayede evinin 1987’den beri yöneticileri arasında yer alan Jill Cerasi ile etkinlik öncesi sohbet ettik.
Cerasi, “Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’na ait sanat eserler tek kelimeyle görkem ve emek barındırıyor. Hayran olmamak imkansız. Koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin Osmanlı kültürüne ilgisi her geçen gün yükseliyor” dedi.
İznik çinisi vazo ve tabakların yanında bakır imbiklerin, fermanların ve metal objelerin açık artırmaya çıktığı müzayedenin en ilgi çekici parçası ise Venedikli bir aileye ait olan, 6 farklı padişahın resmedildiği yağlı boya tablo koleksiyonuydu.
Tarihi müzayedenin rekorunu ise 1738’den kalma, İstanbul’a tasarlanmış, minyatür niteliği taşıyan ahşap bir pusula kırdı.
Üzerinde dünyanın önde gelen şehirlerinin isimlerinin yazılı olduğu, kıbleyi gösteren el işçiliği eser 15 bin pound’dan satışa çıkarak 802 bin pound’a (yaklaşık 11 milyon TL ) alıcı buldu.
Kalbi boş
Geçen ağustos ayında hem İstanbul hem de Bodrum’da tatil yapan İtalyan oyuncu Michele Morrone ile bu sefer İngiltere’de buluştuk.
İlk kez geldiği Londra sokaklarında dolaştığımız İtalyan oyuncuya özellikle şehirdeki Arap hayranlarının ilgisi görülmeye değerdi.
Akıcı İngilizcesiyle, fotoğraf talebi olan hiç kimseyi geri çevirmedi.
Tarihi şehirleri çok sevdiğini belirten, İstanbul deneyiminden oldukça memnun kaldığını söyleyen Morrone, özellikle Türk kebaplarına ve etlerine bayılmış.
20 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde seminerler veren beslenme uzmanı Mark MacDonald, sohbetimizde sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı.
Takviye gıda markası Kyani ile “Nitro Beslenme” isimli bir program geliştiren MacDonald’ın üç temel önerisi var: “Yediklerini vücudunun büyüklüğüne ve yaşına göre belirle, besin ihtiyacının açıkta kalan kısımlarını tespit et, bu ihtiyaçları doğru besinler ve takviye gıdalarla tamamla.”
HAREKETSİZLİK EN BÜYÜK DÜŞMAN
Glüten, süt ürünleri, tuz, şeker ve soya proteininin yanında hareketsizliğin en büyük sağlık düşmanı olduğunu belirten MacDonald, kolajen ve omega yağlarının da önemli olduğunu vurguladı: “Kyani ile geliştirdiğimiz Nitro Beslenme programında dengeli bir öğün, spor ve takviye gıda düzeni oluşturmak için yola çıktık. Kan şekeri düzeyini, sindirimi, dolaşımı ve kolajen esnekliğini sağlayan bir program oluşturduk. Pandeminin halen devam ettiği günümüzde yüksek bağışıklık ve daha uzun bir yaşam için hepimizin bu düzeni kurması şart.”
İlk Londra tablosu
Serginin organizatörü Renko London, galerinin kurucusu ressam Renk Erbil’in anlattığına göre Londra’nın en prestijli galerilerinden Saatchi’de gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’den 17 farklı sanatçı, misafir olarak ise 4 farklı milletten toplam 21 ressam katılacakmış.
Devlet sanatçısı Devrim Erbil’in baş sanatçı olarak yer alacağı sergide ressamın ilk NFT eseri de satışa sunulacakmış.
Ama esas haber ise Devrim Erbil’in Londra’yı çizdiği ilk eserinin bu etkinlikte sergilenecek ve müzayedede satışa çıkacak olması.
İstanbul ve doğa temalı eserlerine aşina olduğumuz sanatçının Londra temalı tablosunun şehirdeki sanat çevrelerince büyük ilgi göreceği öngörülüyor.
16 yıl sonra Türkiye’den eserle Londra’da ilk kez bu büyüklükte düzenlenecek olan serginin açılış gecesine şimdiden 800 kişi katılım bildirmiş.
Devrim Erbil
Aile huzuru her şey
Londra’da en çok şehrin mahalle kültürünü ve eşi Dikran Masis ve oğlu Teo ile parklarda yürüyüş yapmayı sevdiğini belirten Yasemin Masis, pandemi dönemini evde, pandemi şartlarını hafifletecek aktivitelerle geçirdiklerini söyledi:
“Şuna inanıyorum ki, normal zamanda ev huzuru olan aileler her şart altında mutlu olmayı ve pandeminin şartlarını hafifletmeyi becerecektir.
Bizler zaten ev hayatını seven, evde huzur bulan, kendi yuvamızda zaman geçirmekten hoşlanan bir aileyiz.
Ev hayatına düşkün bir aile olduğumuz için pandemi zor geçse de kendimizi eve kapanmış gibi hissetmedik.
Sıkça hep beraber yemek yaptık, satranç oynadık, ev civarındaki parklarda yürüyüş yaptık. Kısacası kendine yetebilen bir aileyiz. Tek özlemimiz aile büyüklerimiz ve Türkiye oldu.”
İlk ziyaret Türkiye’den
Ocak ayında göreve başlayan New York Belediye Başkanı Eric Adams’a ilk resmi yabancı heyet ziyaretini Türkiye’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdi. İlk yurtdışı röportajını ise Kelebek’e veren Adams, sorularımızı yanıtladı.
Baklava şov
Geçen ekim ayında açık ara farkla New York Belediye Başkanı seçilen Brooklyn eski Belediye Başkanı Eric Adams, ocak ayında görev başına geçip New York şehrinde değişim rüzgârlarını başlattı.
Eski görevi kapsamında 2015’te Suriyeli mülteci kampı ziyareti için Antep’teyken bir araya geldiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eric Adams’ı resmi olarak heyetiyle birlikte ziyaret eden ilk uluslararası isim oldu. Adams, Fatma Şahin’in getirdiği bir tepsi Antep baklavasını tadarak Türk gastronomisinin zenginliğine övgü yağdırdı.
Türk dostu olarak bilinen ve ABD’deki Türk-Amerikan toplumunun desteğini alan Eric Adams, Türkiye’ye Brooklyn belediye başkanlığı zamanında ziyaretlerde bulunmuş, Türk halkının sevgi ve ilgisini kazanmıştı.
Çözüm biziz
Manhattan’daki New York belediye binasında bir araya gelen belediye başkanları ve heyetleri, Eric Adams’ın makamının yer aldığı kattaki tarihi oval toplantı salonunda buluştu.
Fatma Şahin ile belediyecilik ve global şehirlerin kalkınması üzerine sohbet eden Eric Adams, “Dünyadaki sorunların çözümü, belediye başkanlarında. Halkın ve şehrin sorunlarına en yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir” dedi.
New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirten Fatma Şahin de “Sayın Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, Antep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.
Yeni bir beş yıldızlı
EMITT fuarının en iddialı ülke standı yine Azerbaycan’a aitti.
Ülkenin turizm ofisinin başında olan ve tüm centilmenliğiyle bu pozisyona çok yakıştırdığım Florian Sengstschmid ile stantta sohbet ettik.
Slow food trendine yönelik Azerbaycan mutfağının farklı yönlerini ön plana çıkaran çalışmalar yaptıklarını anlatan Sengstschmid, İtalya’da bu alanda kurulmuş derneklerle iş birliğine gitmiş.
Yerel Ruşanka soğanı, Atababa fındığı, Kafkas manda yoğurdunu ön plana çıkaran menüler oluşturulmuş.
Sohbetimizde öğrendiğim yatırım haberi ise Bakü’ye yeni bir beş yıldızlı otelin kazandırılacağı oldu.
Haziran sonunda Ritz Carlton oteller zincirinin bir şubesinin Bakü’de açılacağını söyleyen Florian Sengstschmid, 2023’te ise iki yeni global markanın daha tarihi şehirde otel açacağını belirtti.
Florian Sengstschmid
THY’den yeni hizmet
Yabancı ülkeler ve Türkiye’deki belediyelerin yurtdışı tanıtım çalışmalarına dair güncel bilgiler almak üzere geçtiğimiz hafta Beylikdüzü TÜYAP’ta gerçekleşen EMITT Turizm Fuarı’nı ziyaret ettim.
Antalya ve Balıkesir belediyeleri gibi iddialı şehir tanıtım stantlarının yanında Bayburt’un tanıtımı ve sanat hayatına büyük katkıları olan ressam Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi için Hatice Gökçe’nin tasarladığı kıyafetleri görmek de heyecan vericiydi. Fuarı ziyaret ederken Türk Hava Yolları’nın standında yepyeni bir hizmetin başladığı haberi aldım.
“Holidays” isimli yeni bir hizmet türü oluşturan THY’nin web sitesine girenler artık uçak bileti alırken seyahat edecekleri yurtdışı şehrine dair otel önerisi de alabileceklermiş.
Uzun zamandır olması gerektiğine inandığım bu hizmetin başlaması ve THY güvencesiyle otel önerileri almak, eminim seyahat tutkunları için büyük bir kolaylık ve tercih sebebi olacak.