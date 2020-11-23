Her şeye rağmen Türkiye

Oscar yemeklerinin 26 yıllık efsanevi şefi Wolfgang Puck’ın global restoran işletmelerini yöneten Alex Resnik, Türkiye’ye yatırımlarını artıracaklarını, pandeminin restoran dünyasına getirdiği kısıtlamalara rağmen İstanbul ve Bodrum gibi Türk turizminin stratejik noktalarında yeni mekanlar açmayı planladıklarını söyledi.
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
evde restoran
Alex Resnik’in anlatımına göre, ABD’deki pandemi kısıtlamaları boyunca Spago’nun şefleri, Beverly Hills ve Malibu’daki malikanelerde özel şef olarak çalışmış.
Aynı trendin Türkiye’de de başladığını ise Michelin yıldızlı Alman şef Michael Riemenschneider’dan duydum.
Acarkent’teki The Twins Kitchen restoranını işleten şef, bölgedeki villalardan birçok talep almış.
Michael Riemenschneider, dışarıda yemek yemeyen ve mutfakla uğraşmak istemeyen zenginlerin her geçen gün daha da çok bu yönteme başvurduğu söylüyor.
Tüm gün yemek yapan şeflerin ailenin birkaç günlük yemek ihtiyacını hazırladığı gibi aile içi akşam yemekleri veya özel davetler için de yoğun mesailerin harcandığını anlatıyor.
Tüm bu trafiğe bakacak olursak, özellikle sosyalleşmeden duramayan zenginler arasında ünlü restoranların şeflerinin çağırıldığı “evde restoran” konseptli davetler gerçekten de trend olabilir.
Dijital dönüşüm
ve güvenli yemek
Uçak yemeklerini ve havalimanlarında restoran keşfetmeyi seven biri olarak, dünyada 19 farklı havalimanında yer alan Wolfgang Puck grubuna ait restoranların İstanbul Havalimanı’na da gelme ihtimalini Alex Resnik’ten duymak da ayrıca gurur vericiydi.
Bu güzel ihtimalin yanında İstanbul Havalimanı’na dair aldığım bir diğer haber ise dijital bir dönüşüm ödülüne dair oldu.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile sohbetimizde öğrendim ki, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamında İstanbul Havalimanı “Dijital Dönüşüm” kategorisinde en iyi havalimanı seçilmiş.
Yolculara sağlanan dijital hizmetlerin ödüllendirilmesi ve tüm bu teknolojilerin pandemi önlemleriyle entegre olması, böylesine bir dönemde güven sağlayan bir gelişme.
İstanbul Havalimanı, korona döneminde dahi seyahat tutkusundan ve yeme-içme alışkanlarından vazgeçmeyenler için güven kapısı diyebiliriz.
Yüzen restoran
Alex Resnik ve ekibi, Bodrum’a yatırım planlamaları yapadursun, meşhur tatil beldesi global bir başarıya daha imza atmış bile.
Son dönemde Novikov gibi Türkiye’ye getirdiği uluslararası yeme-içme markaları sebebiyle “yüzen restoran” adını verdiğim Yalıkavak Marina, pandemi zamanı kaşla göz arası çok önemli bir ödülü kapmış.
Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” oylamasında “2020 En İyi Uluslararası Marinası” ödülünün sahibi olmuş.
Yaz aylarında sürekli gündem olan Bodrum’un kışa yaklaştığımız şu günlerde bize sıcak haberler vermesi ve yaz ayları dışında da gündem olması sevindirici.
Umarım beldenin bu hareketliliği tüm kış pandemiye rağmen devam eder.
Her şeye rağmen Türkiye
Oscar yemeklerinin 26 yıllık efsanevi şefi Wolfgang Puck’ın global restoran işletmelerini yöneten Alex Resnik, Türkiye’ye yatırımlarını artıracaklarını, pandeminin restoran dünyasına getirdiği kısıtlamalara rağmen İstanbul ve Bodrum gibi Türk turizminin stratejik noktalarında yeni mekanlar açmayı planladıklarını söyledi.
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
evde restoran
Alex Resnik’in anlatımına göre, ABD’deki pandemi kısıtlamaları boyunca Spago’nun şefleri, Beverly Hills ve Malibu’daki malikanelerde özel şef olarak çalışmış.
Aynı trendin Türkiye’de de başladığını ise Michelin yıldızlı Alman şef Michael Riemenschneider’dan duydum.
Acarkent’teki The Twins Kitchen restoranını işleten şef, bölgedeki villalardan birçok talep almış.
Michael Riemenschneider, dışarıda yemek yemeyen ve mutfakla uğraşmak istemeyen zenginlerin her geçen gün daha da çok bu yönteme başvurduğu söylüyor.
Tüm gün yemek yapan şeflerin ailenin birkaç günlük yemek ihtiyacını hazırladığı gibi aile içi akşam yemekleri veya özel davetler için de yoğun mesailerin harcandığını anlatıyor.
Tüm bu trafiğe bakacak olursak, özellikle sosyalleşmeden duramayan zenginler arasında ünlü restoranların şeflerinin çağırıldığı “evde restoran” konseptli davetler gerçekten de trend olabilir.
Dijital dönüşüm
ve güvenli yemek
Uçak yemeklerini ve havalimanlarında restoran keşfetmeyi seven biri olarak, dünyada 19 farklı havalimanında yer alan Wolfgang Puck grubuna ait restoranların İstanbul Havalimanı’na da gelme ihtimalini Alex Resnik’ten duymak da ayrıca gurur vericiydi.
Bu güzel ihtimalin yanında İstanbul Havalimanı’na dair aldığım bir diğer haber ise dijital bir dönüşüm ödülüne dair oldu.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile sohbetimizde öğrendim ki, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamında İstanbul Havalimanı “Dijital Dönüşüm” kategorisinde en iyi havalimanı seçilmiş.
Yolculara sağlanan dijital hizmetlerin ödüllendirilmesi ve tüm bu teknolojilerin pandemi önlemleriyle entegre olması, böylesine bir dönemde güven sağlayan bir gelişme.
İstanbul Havalimanı, korona döneminde dahi seyahat tutkusundan ve yeme-içme alışkanlarından vazgeçmeyenler için güven kapısı diyebiliriz.
Yüzen restoran
Alex Resnik ve ekibi, Bodrum’a yatırım planlamaları yapadursun, meşhur tatil beldesi global bir başarıya daha imza atmış bile.
Son dönemde Novikov gibi Türkiye’ye getirdiği uluslararası yeme-içme markaları sebebiyle “yüzen restoran” adını verdiğim Yalıkavak Marina, pandemi zamanı kaşla göz arası çok önemli bir ödülü kapmış.
Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” oylamasında “2020 En İyi Uluslararası Marinası” ödülünün sahibi olmuş.
Yaz aylarında sürekli gündem olan Bodrum’un kışa yaklaştığımız şu günlerde bize sıcak haberler vermesi ve yaz ayları dışında da gündem olması sevindirici.
Umarım beldenin bu hareketliliği tüm kış pandemiye rağmen devam eder.
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