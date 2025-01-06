Havalimanındaki fiyat meselesi

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HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN VAR

Hem haberciliklerine hem de araştırmacılıklarına pek de güvenmediğim İtalyan basını, geçen hafta ortalığı karıştırdı.

Corriere Della Sera’da çıkan ve dünya genelindeki havalimanlarının yeme-içme fiyatlarını kıyaslayan haberde İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı olarak listelendi.

Haber siteleri de sorup araştırmadan bu listeyi hemen paylaştı.

Merak edip İGA İstanbul Havalimanı’nın yeme-içme alanları işletmecisi TUM/TRU CEO’su Sadettin Cesur’u aradım. Havalimanı çatısı altında farklı bütçelere uygun ürünlerin sunulduğuna ve hatta ücretsiz su sebillerinin bile yer aldığına dikkat çeken Cesur, “Dubai, Frankfurt ve Londra-Heathrow gibi önemli havalimanlarının genel yolcu profili fiyat belirleme politikamızda genel olarak referans alınmakla birlikte her bütçe ve ihtiyaca uygun ürünler sunmaktayız. Alternatifli restoranların yanı sıra, şehir market fiyatlarıyla paralel olan otomat cihazları ve ücretsiz su sebil noktalarımız dahi var” dedi.

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Fiyat kontrol ekibi kurulmuş

Ayda dört kez kalite ve fiyat denetimleri yaptıklarını belirten Sadettin Cesur, bir de şirket içinde fiyat kontrol ekibi kurarak bu ekibi yılda birkaç defa yurtdışı havalimanlarına fiyat kontrolüne gönderiyormuş.

Bu bazda belirlenen fiyatları sunan Cesur’un verdiği bilgiye göre İstanbul Havalimanı’ndaki mekânlarda ortalama su fiyatı 2 Euro. Keza 25 TL’ye otomatlardan da su temin edilebiliyor.

Londra Heathrow Havalimanı’nda bu fiyat 4.20 Euro. Dubai ve Frankfurt Havalimanı’nda 2.50 Euro, Amsterdam-Schiphol’da ise 4 Euro.

Sandviç fiyatlarına gelecek olursak... İGA İstanbul Havalimanı’ndaki mekânlarda ortalama 9.50 Euro iken, otomatlarda 85 TL’ye sandviç mevcutmuş. Benzer ürünler Kopenhag Havalimanı’nda 12.50 Euro, Dubai Havalimanı’nda 14 Euro, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda ise 9.50 Euro.

Yabancı turist ağırlamada Türkiye ile yarış halinde olan İtalyanların canı bu rekabetten sıkılmış olacak ki, bazı gerçekler görülmeden ve konunun asıl muhatabından bilgi alınmadan bu haber yapılmış.

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İki yeni haber





Sadettin Cesur’dan ayrıca iki de yeni haber aldım. Dış hatlar terminalindeki, geleneksel Türk tatlı kültürünün temsilcisi Kaimakk, Sanayi 313 kurucusu iç mimar Enis Karavil’in tasarımıyla Barcelona’daki Restaurant & Bar Design Awards’te kendi kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçilmiş. Hem mimari ekibe hem de markanın kurucusu Ahmet Talha Kaya’ya tebrikler.

İkinci haber ise modern Asya ve İtalyan mutfaklarının global temsilcisi Novikov’un dünyadaki ilk havalimanı şubesini İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açmasına dair.

Kafe konseptindeki mekân oldukça şık ve yalın. Dünyaca ünlü markanın ilk havalimanı şubesi için turist rekoru kuran İstanbul’u seçmesi akıllıca bir tercih olmuş.