Gastronomi rüzgarı

Geçtiğimiz hafta Raffles Otel İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt ile bir araya geldik. Tam bir Türkiye sevdalısı olan Hirt, Türk halkının mücadele gücüne hayran olduğunu söyleyerek pandemiye rağmen ülke turizmine dair güzel haberler verdi. İşte detaylar...

Özlediğimiz hareketler

Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.

Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.

Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.

Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.

Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.