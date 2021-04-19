En yaşlı prense veda

Türkiye örnek model
Accor grubundaki deneyimlerinden yola çıkarak pandemi dönemindeki turizm hareketliliğine dair analiz yapan Yiğit Sezgin, Türk turizminin pandemiye adaptasyon yeteneğinin bölge ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Güvenli Turizm” sertifikası hem de otellerin özverisiyle pandemi dönemi turizm karnemizin pekiyi olduğunu söyledi.
Otellerin aldığı önlemlerin ve tüm dünya turistlere kapılarını kapatırken Türkiye’nin gösterdiği misafirperverliğin global arenada örnek bir model olduğunun altını çizdi.
İstanbul’un Accor grubu tarafından bölgedeki “lifestyle” otelcilik merkezi olarak seçildiğini de söyleyen Sezgin, Türkiye’ye yatırımlarının artacağının müjdesini verdi.
Bu kapsamda Çeşme’deki Sheraton Otel’i yenileyerek 2022 yazında Swissotel markasıyla yeniden açacaklarını belirten Yiğit Sezgin, bu yeni otel ve rezidans projesinin Miami’dekine benzer mimari bir çizgide ama İzmir’in yerel dokusuyla uyumlu olacağını vurguladı.
Yenilikçi girişim
MÜZİK ŞÖLENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.
Sekine
Kovan’ın başarısı
YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.
15 BİN PARÇA SERAMİK
HERMES VE TAHİN
Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.
LEZZETLİ ANILAR
İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:
Bitcoin ile albüm satışı
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.
Tepki yatırımı
KONUŞAN TASARIMLAR
Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.
Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.
YEREL ÜRÜNLER
Özlediğimiz hareketler
Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.
Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.
Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.
Meryem Uzerli’ye “hayırlı olsun” demek için telefon açtım. Berlin’de yaşayan oyuncuyu aradığımda iki bebekli bir anne olmaya şimdiden alıştığını, dadılar yerine kızlarına kendisinin zaman ayırmaya çalıştığının altını çizdi.
Yapım dünyasındaki bazı isimler Meryem’in ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin kariyerine olumsuz etki yapacağını konuşmuştu. Ama durum farklı...
Meryem’in telefonda anlattığına göre izlenme rekorları kıran Alman yapımı “Dark”ın (Karanlık) yapımcıları oyuncuya yeni dizide rol vermek istiyor.
Hatta önümüzdeki ay tüm ekip Berlin’de bir araya gelecekmiş.
Ardından yıldız oyuncu, bu yabancı dizi için Los Angeles’a gidecekmiş. Ünlü oyuncu, bugün 2’nci sayfada Mehmet Üstündağ’ın yazdığına göre, mart ayında da İstanbul’a bir sinema projesi için görüşmeye geliyor. Kısacası Meryem, lohusalık döneminde bile boş durmuyor. İkinci bebeği Lily uğurlu geldi Uzerli’ye.
Meryem Uzerli’yi 2019 yılında Barbaros Tapan’ın davetlisi olarak katıldığımız Golden Globe ödül töreninin partisinde yakından gözlemledim. Meryem’in Hollywood yıldızları arasında dahi nasıl dikkat çektiğine, davetlilerin onunla tanışma arzusuna bizzat şahit oldum. Meryem için Hollywood’da isim yapmak hayal değil.
Yıldızlarla iş yapmak
İlkler yaşanacak
Bu yıl 55’incisi Florida’nın Tampa şehrinde Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında düzenlenecek Super Bowl’un tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
Her yıl tüm dünyadan milyonların izlediği müsabaka, ilk kez final maçını oynayacak takımlardan birinin kendi sahasında gerçekleşecek. Kaliforniya dışında oynandığı pek nadir görülen final oyununun Florida eyaletine taşınma sebebi ise Los Angeles’taki stadyumun bakım ve inşa süreçlerinin tamamlanamamış olması.
Bu yıl yaşanacak bir diğer ilk ise reklamlara dair.
Super Bowl’un o merakla beklenen yaratıcı reklam kuşağı içinde 20 yıl sonra ilk kez ne Pepsi ne de Coca-Cola yer alacak.
Morun gücü
Yemin töreninde en çok dikkatimi çeken detay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın kıyafetleri arasında renk eşleşmesi oldu. Bu iki güçlü kadının moru bilinçli olarak seçtiğini, sadece hoşlarına giden bir renk olduğu için değil taşıdığı anlamdan dolayı bu özel günde tercih ettiklerini düşünüyorum.
Amerikan halkı mor rengi bayraklarındaki mavi ve kırmızının birleşimi yani birlikteliğin sembolü olarak görse de morun siyasetçilerce tercih edilme sebebi biraz daha farklı.
Geçmişte mor rengi oluşturan bitkilerin doğada bulunması oldukça zor olduğu için mor kumaşların kullanım ayrıcalığı krallar ve rahipler gibi dönemin güçlü ve zengin zümresine aitti. Yani mor asırlardır “güç bende” mesajı veren bir renk. Yemin töreninde de bu mesajı açıkça gördük.
Hatta Hillary Clinton ABD başkanlık seçimlerini kaybettiği yıl sonuçlara dair konuşmasında yine aynı rengi tercih edip “yıkılmadım ayaktayım” diyerek asıl gücün halen kimde olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.
Kendi maskesini üreten şehir
Gaziantep’in pandemi dönemi ve sonrasındaki tanıtımına dair detaylı bir Turizm Master Planı hazırlanmış.
Şehirdeki tüm oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Safe Tourism – Güvenli Turizm” sertifikasını almış.
Keza birçok işletme karekod uygulamasına geçerken, toplu taşıma araçlarında da HES kodu zorunluluğu getirilmiş.
Çünkü belediyenin bir diğer hedefi de sadece gastronomi başkenti olmak değil, sağlıklı lezzetin merkezi olmak.
Bu kapsamda zabıtaların hijyen kontrolleri de artırılmış.
Belediye’ye ait Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başlanmış.
Kullanmaya zamanı yok
“Game of Thrones” dizisinin ünlü oyuncusu Emilia Clarke, Kaliforniya’nın Venice Beach semtindeki evini 4.4 milyon dolara satılığa çıkardı. Oyuncu, 2016 yılına 4.6 milyon dolara aldığı evi, orijinal fiyatının biraz altında satma kararı aldı. Clarke, evini aynı zamanda aylık 25 bin dolardan kiraya da çıkardı. “Game of Thrones” dizisinden sonra “Solo: A Star Wars Story” filminin yoğun temposu sebebiyle evini doğru dürüst kullanamadığı için satışa çıkaran oyuncunun, 80 yıllık zeytin ağaçlarıyla çevrili villasını ünlü mimar Abramson Teiger tasarladı.
58 yıllık malikane
Ünlü TV sunucusu Ryan Seacrest ise bir başka TV yıldızından aldığı evin satışıyla gündemde. Pandemi boyunca evde yaptığı yap-bozlarla izlenme rekorları kıran Ellen DeGeneres, bir ev tutkunu... Buna rağmen kendi evini satın almak isteyen Ryan Seacrest’i kırmadı ve Los Angeles’taki malikanesini 2012’de meslektaşına sattı.
1987’DEN BERİ İLK KEZ
Kraliçe Elizabeth, Noel’i eşi Prens Philip ile Windsor Kalesi’nde karşılarken Prens Charles ve Camilla ise Highgrove’daki evlerindeydi.
Sandringham’daki geleneksel kutlamaların iptal edilmesiyle beraber Kraliçe Elizabeth, 1987’den sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde Noel’i karşılamış oldu.
Sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Covid-19’a sıkça atıfta bulunarak “Hayat devam etmek zorunda” ifadesini kullandı.
“The Royal Family”, hesabından paylaşılan videoda geleneksel pozundan taviz vermeyen kraliçenin oturduğu masada sadece eşi Prens Philip’in çerçeveli fotoğrafının yer alması ise dikkat çekti.
Avrupa jet-set’i kararsız
Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.
Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.
İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.
Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.
Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.
Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.
Lüksün dansıDünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı.
New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...
Tabaktaki Herkül
Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.
34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
En yaşlı prense veda
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenazesi Covid-19 gölgesinde gerçekleşti. İşte Windsor Kalesi’nde yapılan törenden anekdotlar...
HARRY VAR MEGAN YOK
Covid-19 sebebiyle sadece kraliyet ailesinin katıldığı, 800 kişilik listenin elenerek 30 kişinin davet edildiği cenaze töreni Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Windsor Kalesi’nde yer alan St George Şapeli’nde gerçekleşti.
Prens Harry’nin Los Angeles’tan gelerek katıldığı törene eşi Megan ise hamileliği sebebiyle katılmadı. Cenaze arabasının arkasından Prens William ile yürüyen Harry büyük ses getiren ve kriz yaratan Oprah Winfrey röportajı sonrası ilk kez kraliyet ailesiyle aynı karede görüntülendi.
Cenaze kortejinde sohbet ettiği gözlemlenen kardeşler arasındaki buzların eriyip erimeyeceği ise merak konusu.
DIANA’NIN KOLYESİ
İngiliz Milletler Topluluğu bando takımının eşlik ettiği cenaze töreninde dikkat çeken bir diğer detaysa Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate’in taktığı gösterişli kolye oldu.
Özel tasarım pırlantalı inci kolye Kraliçe Elizabeth tarafından kullanılmış ve Prenses Diana’ya hediye edilmişti.
Herkesin siyahlar içinde katıldığı törende Prens Charles’in eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın siyah dantel maskesi ise cenazeye katılanların kıyafetlerindeki detaylardan dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı. Törene katılan isimlerden ise askeri üniforma değil madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük elbiseler giymeleri istendi.
DUYGUSAL PAYLAŞIM
1947 yılındaki evliliği bu cenaze ile noktalanan Kraliçe Elizabeth İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Instagram resmi sayfası “The Royal Family”de oldukça duygusal bir fotoğraf paylaşıldı.
Daha önce hiç yayımlanmamış olan 2003 yılında İskoçya’da çekilmiş bu fotoğrafta kraliçenin gülümseyen nadir anlarından birini ve fırtınalı bir hayata rağmen mutlu bir çifti görüyoruz.
Hayatı boyunca Prens Philip’ten büyük bir destek alan Kraliçe Elizabeth’in tuttuğu yas ise cenazede aşikardı.
Makyajsız siyah bir kıyafetle özel yapım Bentley marka antika bir otomobille cenaze alanına gelen Kraliçe, Covid-19 önlemleri sebebiyle şapeldeki koltuklarda tek başına oturdu.
Prensin ölümünden sonraki 30 gün yas tutacak olan Kraliçe Elizabeth, bu tarihe kadar kraliyet yetkisindeki hiçbir evrakı onaylamayacak ve çalışmayacak.
VASİYETTEKİ DETAYLAR
Cenaze töreninin nasıl olması gerektiğine dair birçok detaya vasiyetinde yer veren Prens Philip’in tabutunu tasarımını kendisinin yaptığı modifiye bir Range Rover taşıdı.
Çoğunluğu Bach’ın eserlerinden oluşan askeri bandonun seslendirdiği şarkıları dahi prens vasiyetinde yazmıştı.
Bir asker olan Prens Philip’in ilk kez yelken yapmayı öğrendiği Moray Firth Körfezi’ndeki suya askeri bir törenle anısına çelenk bırakıldı. Aslen Yunanistan ve Danimarka asıllı olan prensin tabutu ise yine kendisinin tasarladığı ve bu ülkelere dair semboller taşıyan bir bayrağa sarılarak defnedildi.