Dursun: Türk turizmini harika bir yaz bekliyor

İstanbul’un en yeni Boğaz oteli Mandarin Oriental Bosphorus’un genel müdürü Harun Dursun’la otelin kraliyet süitinde bir araya geldik. İstanbul’un destinasyon geleceği ve otelin şehre kattığı turizm değerini konuştuk. İşte sohbetimizden renkli anekdotlar...
Türk ve Asya kombini
Kendi kategorisinde Boğaz hattında denize en yakın otel olma özelliğini taşıyan Mandarin Oriental Bosphorus, Ege’nin zeytin ağaçlarıyla Asya ülkelerindeki zen bahçelerini birleştiren bir ruha sahip.
Uzakdoğu lüksü ile Türk misafirperverliğinin bir buluşması diyebiliriz.
Şehir içinde bir resort mantığında tasarlanan otelin tüm bu doğal bütünlüğünü hemen arkasındaki Naile Sultan Korusu taçlandırmış.
Tek kullanımlık plastik ürünlerin tamamen kaldırıldığı otel, pandemi kuralları kadar sürdürülebilirlik kavramını da sahiplenmiş.
3 bin 500 m2’lik alanda şehrin en büyük SPA kompleksi kurularak oteldeki 100 odanın neredeyse çeyreği süit oda olarak dizayn edilmiş.
İstanbul’un turizm değerini gözler önüne seren bir yatırım yapılmış.
Arda Sayıner - Harun Dursun
Sezon güzel geçecek
Mandarin Oteller Grubu’nun İstanbul’u tarih, destinasyon ve yatırım değeri olarak her zaman kıymetli bulduğunu belirten otelin genel müdürü Harun Dursun, Bodrum’un ardından İstanbul’da da olmanın tüm grup adına memnuniyet verdiğinin altını çizdi. Novikov’dan sonra Hakkasan restoranının da otel bünyesinde açılacağının bilgisini veren Dursun, şöyle dedi:
“Tüm savaş ve pandemi gündemine rağmen Türk turizmini harika bir yaz bekliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’den turist sayısının bu yıl artacağını öngörüyoruz. İstanbul hem otel hem de global restoran markaları için hiç olmadığı kadar popüler ve vazgeçilmez. Haziran ayında Hakkasan’ı da İstanbul’a kazandırarak şehrin gastronomik zenginliğine bir yenisini katacağız.”
Turizmde blockchain
Global Tourism Forum’un kurucusu Bulut Bağcı’dan turizm dünyasına dair yepyeni bir haber aldım.
Bağcı, Türk ve uluslararası turizm markalarını bir araya getirerek sektördeki ilk blockchain temalı turizm etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.
26 Mart tarihinde Dubai’deki Rixos Premimum Otel’de gerçekleşecek zirveye eski Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai gibi birçok duayen isim katılacakmış.
Etkinliğe dair sohbet ettiğimiz Bağcı, şunları söyledi:
“Türkiye turizm dünyasındaki deneyimleri ve teknolojik altyapısıyla blockchain gibi seyahat dünyasındaki yeni kavramları sahiplenecek güçte ve potansiyelde.
Bizler de bu konuda etkinlik yaparak turizmin dünyasının tüm dijital platformlara entegre hale gelmesinin gerekliliğine dikkat çekmek istedik. Bitcoin ödeme yöntemlerinden Metaverse yapılanmalara kadar turizmde blockchain teknolojisine geçişin başlaması şart.”
Müzede tanıtım
Türkiye’nin turizm gündemine dair bir diğer global haber ise Londra’dan...
Imagine Türkiye’nin kurucusu Yalçın Avcı, 19-20 Nisan’da British Museum’da Türk otel ve sağlık turizmi markalarını bir araya getiriyor.
Telefonda sohbet ettiğimiz Avcı, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere, ülkemiz için artık ana turizm pazarı oldu. Imagine Türkiye organizasyonu hem İngiliz hem Türk turizm markaları arasında köprü görevi görüyor. British Museum gibi prestijli ve tarihi bir mekanda Türk otel ve medikal turizm şirketlerini bir araya getirecek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Dursun: Türk turizmini harika bir yaz bekliyor
İstanbul’un en yeni Boğaz oteli Mandarin Oriental Bosphorus’un genel müdürü Harun Dursun’la otelin kraliyet süitinde bir araya geldik. İstanbul’un destinasyon geleceği ve otelin şehre kattığı turizm değerini konuştuk. İşte sohbetimizden renkli anekdotlar...
Türk ve Asya kombini
Kendi kategorisinde Boğaz hattında denize en yakın otel olma özelliğini taşıyan Mandarin Oriental Bosphorus, Ege’nin zeytin ağaçlarıyla Asya ülkelerindeki zen bahçelerini birleştiren bir ruha sahip.
Uzakdoğu lüksü ile Türk misafirperverliğinin bir buluşması diyebiliriz.
Şehir içinde bir resort mantığında tasarlanan otelin tüm bu doğal bütünlüğünü hemen arkasındaki Naile Sultan Korusu taçlandırmış.
Tek kullanımlık plastik ürünlerin tamamen kaldırıldığı otel, pandemi kuralları kadar sürdürülebilirlik kavramını da sahiplenmiş.
3 bin 500 m2’lik alanda şehrin en büyük SPA kompleksi kurularak oteldeki 100 odanın neredeyse çeyreği süit oda olarak dizayn edilmiş.
İstanbul’un turizm değerini gözler önüne seren bir yatırım yapılmış.
Arda Sayıner - Harun Dursun
Sezon güzel geçecek
Mandarin Oteller Grubu’nun İstanbul’u tarih, destinasyon ve yatırım değeri olarak her zaman kıymetli bulduğunu belirten otelin genel müdürü Harun Dursun, Bodrum’un ardından İstanbul’da da olmanın tüm grup adına memnuniyet verdiğinin altını çizdi. Novikov’dan sonra Hakkasan restoranının da otel bünyesinde açılacağının bilgisini veren Dursun, şöyle dedi:
“Tüm savaş ve pandemi gündemine rağmen Türk turizmini harika bir yaz bekliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’den turist sayısının bu yıl artacağını öngörüyoruz. İstanbul hem otel hem de global restoran markaları için hiç olmadığı kadar popüler ve vazgeçilmez. Haziran ayında Hakkasan’ı da İstanbul’a kazandırarak şehrin gastronomik zenginliğine bir yenisini katacağız.”
Turizmde blockchain
Global Tourism Forum’un kurucusu Bulut Bağcı’dan turizm dünyasına dair yepyeni bir haber aldım.
Bağcı, Türk ve uluslararası turizm markalarını bir araya getirerek sektördeki ilk blockchain temalı turizm etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.
26 Mart tarihinde Dubai’deki Rixos Premimum Otel’de gerçekleşecek zirveye eski Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai gibi birçok duayen isim katılacakmış.
Etkinliğe dair sohbet ettiğimiz Bağcı, şunları söyledi:
“Türkiye turizm dünyasındaki deneyimleri ve teknolojik altyapısıyla blockchain gibi seyahat dünyasındaki yeni kavramları sahiplenecek güçte ve potansiyelde.
Bizler de bu konuda etkinlik yaparak turizmin dünyasının tüm dijital platformlara entegre hale gelmesinin gerekliliğine dikkat çekmek istedik. Bitcoin ödeme yöntemlerinden Metaverse yapılanmalara kadar turizmde blockchain teknolojisine geçişin başlaması şart.”
Müzede tanıtım
Türkiye’nin turizm gündemine dair bir diğer global haber ise Londra’dan...
Imagine Türkiye’nin kurucusu Yalçın Avcı, 19-20 Nisan’da British Museum’da Türk otel ve sağlık turizmi markalarını bir araya getiriyor.
Telefonda sohbet ettiğimiz Avcı, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere, ülkemiz için artık ana turizm pazarı oldu. Imagine Türkiye organizasyonu hem İngiliz hem Türk turizm markaları arasında köprü görevi görüyor. British Museum gibi prestijli ve tarihi bir mekanda Türk otel ve medikal turizm şirketlerini bir araya getirecek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.