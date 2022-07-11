Davıd Beckham Türk futbolcular sıkı rakip

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Buzlu lansman

İngiliz futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırmış eski futbolcu David Beckham ile Tudor saatlerinin Londra’da düzenlediği lansmanda bir araya geldik. 1952 yılında gerçekleşen Grönland kuzey kutup seferinin 70. yılı şerefine verilen davette yıldız isim kadar keşif ekibinin taktığı tarihi bir Tudor saati de ilgi odağı oldu.





Thames nehri yakınındaki eski tütün fabrikasında “kutup konseptli” düzenlenen etkinlikte buzdan yapılma bardaklarda ikramlar sunulurken tarihi saatten esinlenilmiş yeni modeller ise dev buz parçaları üzerine yerleştirilerek tanıtıldı.

Saatlerin marka yüzü olan 47 yaşındaki David Beckham ile etkinlikte bir araya gelerek sohbet ettik. Uluslararası saat koleksiyonerlerinin ve Oxford Üniversitesi’nden tarih uzmanlarının da ilgi gösterdiği davette Beckham ile Türkiye ve Türk futbolu üzerine konuştuk.

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TÜRK FUTBOLUNA ÖVGÜ



Yeni saç kesimiyle dikkat çeken sporcu sohbetimizde Türkiye’ye birçok defa geldiğini her gelişinde farklı deneyimler yaşayarak en kısa zamanda tekrar gelmek istediğini söyledi. Türk futbolu hakkındaki görüşlerini sorduğum zaman ise yıldız isim “Kariyerimde birçok Türk futbolcusu ve Türk takımıyla karşı karşıya geldim. Açıkçası hepsi iddialı ve sıkı rakiplerdi. Türkiye futbolda dünyadaki en başarılı ülkeler arasında” dedi. Kuzey kutbundaki keşif ekibinin kullandığı orijinal saati ise yıldız isimle beraber inceledik.

Nostaljik saati incelerken zaman kavramına dair sohbet ettiğimiz David Beckham “Zamanı durdurmak mümkün olmadığı için her anı farkındalıkla ve sevdiklerimle geçirmeye çalışıyorum. Sanırım en değerli anlar ailemle olan dakikalar” yorumunu yaptı.

Troy çıkarması





Türkiye topraklarında yaşanmış meşhur Troya Savaşı dünyadaki birçok etkinliğe konu olmaya devam ediyor.

Geçen hafta Londra’da 2 bin metrekarelik bir alana kurulan Burnt City Troy-Küllerin Şehri Troya gösterisine katıldım.

Punchdrunk yapımın Felix Barrett ve Maxine Doyle yönetmenliğinde hazırladığı şov için ne bir sergi ne de bir gösteri diyebilirim.

Birçok sanat dalının bir araya geldiği hibrit bir etkinlik olmuş. Modern dünyaya ait evlerin, meydanların, restoranların inşaa edildiği alanda dansçıların ve tiyatrocuların Troya savaşındaki trajediyi günümüzdeki bir şehirde nasıl yansıttığına muhteşem müzikler ve ışık oyunlarıyla şahit oluyorsunuz. Adeta içinde yaşanıyormuşçasına tasarlanmış evlerin içindeki mobilya ve aksesuvar detaylarına bayıldım. Labirent gibi olan şehirde tüm hikayeyi kendiniz dolaşıp keşfediyorsunuz. Cep telefonlarının içeriye alınmadığı sıra dışı gösteri 4 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek.

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Geri sayım başladı





Dünyanın birçok ülkesinden sanatçının dev modern heykellerinin yer aldığı Burning Man için geri sayım başladı.

28 Ağustos’ta ABD’nin Nevada eyalatindeki meşhur Black Rocky City vadisinde gerçekleşecek sıra dışı etkinlik için bilet satışları aylar öncesinde başlatılıp kısa bir süre sonra hemen kapatılmıştı.

Yeni dönemdeki son biletler 27 Temmuz’da 575 Dolar’dan online satışa çıkacak ve tahminimce aynı gün bitecek.

Bu yıl sürdürülebilirlik temasının işlendiği ve Ukrayna için yardım kampanyasının da başlatıldığı festival 5 Eylül’de dev festival ateşinin yakılmasıyla sona erecek.

Bu arada meraklısı için hemen hatırlatayım etkinliğin web sitesi üzerinden çöl sıcağı altında çalışacak gönüllüler için başvurular halen açık.