Daha çok seyahat edilse savaşlar azalır

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Rakamlar pandeminin gerisinde

Kempinski Global Genel Müdürler Zirvesi için Türkiye’yi seçen ve zincirin dünyadaki tüm genel müdürlerini Çırağan Sarayı Kempinski Otel’de ağırlayan grup CEO’su Barbara Muckermann ile otelin saray kısmında buluştuk.

Muckermann sektör deneyimiyle kılıç kadar keskin bir isim.

32 ülkedeki 78 otelin başında olan ve bu büyüklükte bir turizm grubunu yöneten Muckermann için bir turizm gurusu diyebiliriz.

1897 yılında kurulan ve dünyanın en eski otel zinciri unvanına sahip Kempsinki’nin çiçeği burnunda CEO’su, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerde 39 yeni otel açmaya hazırlandığı yoğun bir ajandaya sahip.

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Tüm bu gündemi ve global turizm dinamiklerini konuştuğumuz Barbara Muckermann, “Bir kadın olarak aldığım sorumluluk hem gurur hem de heyecan verici. Dünya turizminde rakamlar halen pandemi öncesinin gerisinde. Keza bölgesel savaşların da turizme etkileri mevcut. Lakin yine de ümidimiz de enerjimiz de yüksek. Sektördeki fırsatları da çok iyi görebiliyoruz. İnsanlar seyahat edip farklı kültürleri tanıdıkça, toleransları, anlayışları ve birbirlerine olan sevgileri eminim artacak ve savaşlar azalacak. Farklı coğrafyalardaki insanlar birbirini ve dünyayı tanısa tahminim bu kadar savaşmak istemezlerdi” dedi.

Türkiye’yi kimse hafife almasın

Türk turizmindeki oda fiyatlandırmalarını ve global turizm dünyasındaki ekonomik dengeleri de konuştuğumuz Barbara Muckermann, şöyle dedi:

“Türkiye’nin turizm potansiyeli tarihinin zirvesini yaşıyor. Biz de Kempinski olarak Türkiye’yi global büyüme stratejimizin merkezindeki ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye’deki otellerin fiyatlarını Avrupa ile kıyaslamak ve daha farklı bir kategoride görmek yanlış. Kimse Türkiye’yi bu konuda hafife almasın. Özellikle Türkiye’deki Türk otelcilerin elindekilerin kıymetini daha iyi görmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul’daki tarih ve doğa hiçbir yerde bulunmuyor. Avrupa’dan geri kalınan ve daha ucuz fiyat verilmesi gereken bir durum yok. Türkiye’deki tüm güzelliklerin ve misafirperverliğin bir bedeli olmalı. Ki ülkenizdeki fiyatlar Avrupa’ya göre bence halen çok makul.”

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Türk turizmcilerine de övgülerde bulunan Muckermann, “Misafirperverlik Türk insanının genetiğinde var. Dünyada daha fazla Türk turizm profesyonelini otelcilik sektöründe görmek isteriz” diye konuştu.

Miami ve Londra geliyor

Tüm Kempsinki grubu içinde bir ufalma başlatıp bazı destinasyonlardaki otellerini artık işletmeyeceklerini ama bunun yanında yeni destinasyonlara açılacaklarını belirten turizmci, resort otelciliğine de artık daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

Grubun CEO’sundan aldığım bir diğer haber ise Türk sosyetesinin müdavimi olduğu Londra ve Miami’ye dair.

ABD’de otel operasyonu bulunmayan zincir, önümüzdeki yıl Miami’de bir rezidans projesi, sonraki sene ise Londra’da 65 odalı bir otel açmayı amaçlıyor.

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Keza 55 odalı bir Toskana oteli de yine grubun misafirlerine sunacağı yeni projeler arasında.