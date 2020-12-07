BurnIng Man’de son durum

Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
BurnIng Man’de son durum
Korona yüzünden geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilemeyen dünyanın en ikonik festivallerinden Burning Man’in devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Festival yönetimi, başlattıkları kampanya ile hedefledikleri 1 milyon 500 bin doları toplayarak etkinliğin önümüzdeki yıl için de ayakta kalmasını garantiledi.
34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Pandemi etkisi nasıl olacak?
Burning Man’in aşının bulunması ve korona kısıtlamalarının yumuşamasıyla 2021’de düzenlenme ihtimali halen mevcut.
Yine de pandemi psikolojisinin devam edeceği aşikâr. Neticede festival ortamının hijyen koşulları ve zorlu çöl şartları ortada.
Festivalde duş teknenizi bile kendiniz inşa ediyor, tüm yemek ekipmanlarından yıkanacağınız suya kadar her şeyi siz getiriyorsunuz.
Buna bir de pandemi önlemleri eklenirse, 2021’de her şey biraz daha zorlaşacak gibi. Tuvaletlerin ortak kullanıldığı, tencere tavanın bile değiş tokuş edildiği, kahve dışında hiçbir şeyin satılmadığı bu dev kampta 70 bin kişi ile haşır neşir olma arzusunun önceki yıllara göre daha düşük olacağı yurtdışındaki dedikodular arasında.
Çölde Türk kahvaltısı
Burning Man demişken, festivale geçtiğimiz yıllarda katılıp Türkiye’nin tanıtımı adına birçok ünlümüzden daha fazla katkısı olduğunu düşündüğüm bir isim var: Alper Nakri.
Alper aslında Los Angeles’ta yaşayan bir görüntü yönetmeni ve sanatçı.
“Turkish Breakfast Club” (Türk Kahvaltısı Kulübü) ile Burning Man’de herkesi şaşırtan ve hayran bırakan işler yaptı.
Playa denilen kamp alanında, binbir yokluğun ortasında ücretsiz olarak geleneksel Türk kahvaltısı ikram etti.
Keza bununla da kalmadı, Çengelköy salatalıklarının dizildiği mavi muşambalı bildiğimiz seyyar satıcıların kullandığı tekerlekli bir salatalık arabasını Burning Man’e götürdü.
Alper’in söylediğine göre 2021’deki festivale daha iyi bir katılım planı varmış.
Gelişmeler için Turkish Breakfast Club’ın Instagram sayfasını takip edin derim.
Türkiye temsilciliği halen boş
Bu arada Burning Man’in birçok ülkede gönüllü birer temsilcisi bulunuyor.
Temsilciler kapalı devre özel etkinliklerle aynı ruhu tüm yıl o ülkede yaşatıyor.
Organizasyonun Türkiye temsilciliği ise halen boş bulunuyormuş.
Online başvuru hakkı festivalin web sitesinde herkese açık.
Doğrusu ülkemizden festivale katılmış isimler arasından temsilci önerebilecek olsam, adayım kesinlikle Belçim Bilgin olurdu.
Neticede temsil edilme söz konusu olunca çılgınlığın, bohemliğin yanında ayakları yere basan, disiplinli, Türkiye’nin değerlerini yansıtabilecek ve çat-pat değil gerçekten iyi İngilizce bilen bir isim lazım.
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