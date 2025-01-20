Boğaz'da brunch yarışı!

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DAHA EKONOMİK OLABİLİR

Uzun pazar kahvaltısı olan brunch servisleri açık büfe oluşundan dolayı kimilerine göre bir israf kimilerine göre ise tam bir keyif. Brunch servislerinin alkolsüz paketleri 5 yıldızlı Boğaz hattı otellerinde 5 bin TL bandında. Alkol paketleri ise içeriğine göre limitsiz olarak kişi başı 2 bin 500 TL ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Yani 4 kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşayacağı lüks bir brunch keyfi alkolsüz 20 bin TL civarında.

Fiyatlar bir kahvaltı için yüksek görünse de aslında öğle yemeğiyle birleşmiş iki farklı öğünü satın alıyorsunuz.

Bu yüzden İstanbul’daki restoranlarda tabak başına ödenen rakamların yüksekliği göz önünde bulundurulursa 3-4 saat boyunca birçok farklı mutfaktan yemekler sunan brunch mekânlarının aslında alakart sipariş alan restoranlara göre uygun olduğu görüşü de var.

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BONKÖR OLAN KAZANSIN

Boğaz hattında birbirine yakın 3 ünlü otelin brunch’ına katılarak tadım ve gözlemde bulundum. Her ne kadar 5 yıldızlı oteller sunumları ve lezzet çeşitliliğini bir şova dönüştürmüş olsalar ve fiyatlar birbiriyle neredeyse aynı gibi olsa da dikkatli incelediğinizde farklılıkar ortaya çıkıyor.

İlk durağım Four Seasons Hotel İstanbul. Brunch keyfinin en önemli bileşenlerinden biri müzik. Boğaz’ın incisi gibi sıralanan 3 büyük otelin içinde tek canlı müzik dinletisini burada görebildim.

Caz orkestrasının performansı ortamı bambaşka bir hale getirmiş. Brunch konusu madem bir şova çevrilmiş bu işin hakkını vermek için bonkör davranmak gerekiyor.

3 büyük otel arasında bir tek Four Seasons’ta yengeç ve ıstakoz gibi pahalı deniz mahsullerinin servis edildiğini gördüm.

Peynir reyonunda ise yine kıymetli bir ürün olan parmesanı da gördüm.

Ayrıca Meksika mutfağından ikramlar, ramazan ayı olmamasına rağmen ramazan pidesi sunuluyor. Brunch servisinin bir diğer ritüeli ise açık büfe dışında masaya ayrıca servis edilen sıcak lezzetler.

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Siz yine de hangi otele giderseniz gidin tabağınıza yiyebileceğiniz kadar çeşit almaya lütfen özen gösterin.

Çünkü bu durum hem bir israf hem de kahvaltı keyfine gelenler için çirkin bir görünüm ve kabalık demek!

FARKLI BİR ALTERNATİF

5 yıldızlı otellerden uzaklaşmak isteyenler için ise Momo Bebeköy’ün yenilenen kahvaltı menüsünü önerebilirim.

DJ performansı eşliğinde ufak bir gündüz partisi tadında farklı bir deneyim sunulmuş.

Pazar günleri ağırlıkta Türk lezzetlerinden oluşan açık büfe kahvaltıyı saat 10.30-15.30 arası kişi başı 2 bin 250 TL’ye deneyimleyebilirsiniz.

Kanımca biraz erken bir başlangıç saati. Ama talibi çok. Esas önerim ise mekanın ‘cool’ duruşu ile özdeşen saat öğlen 2’den sonra alakart olarak servis edilen ‘trüflü mac and cheese’ ve ‘acılı kanat’ gibi kahvaltıdan öğle yemeğine geçiş yapacağınız lezzetler.