Bodrum tarihe geçti

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PAHA BİÇİLMEZ TANITIM

Açıkça söyleyebilirim ki Bodrum Bodrum olalı böylesine prestijli bir etkinlik görmedi. Altın Küre’nin ABD dışındaki ilk kez bir başka ülkede ödül töreni yapması Türkiye’nin tanıtımı adına milyonlarca dolarlık bir değer yarattı.

Bu başarının arkasındaki isim ise Altın Küre’de Türkiye’yi temsil eden Kelebek yazarı, Los Angeles’ta yaşayan gazeteci meslektaşım Barbaros Tapan.





Tapan, Los Angeles’ta düzenlediği festivaller ve röportaj yaptığı Hollywood yıldızları üzerinden ülkemizi tanıtan gönüllü bir kültür elçisi.

Yapılan oylamalar sonucu Sharon Stone’a ‘International Icon’ ödülünü sunmaya karar veren Altın Küre yönetimini bu etkinliğin Türkiye’de yapılması için ikna etmek hiç de kolay bir iş değil.

Savaş gündeminin olduğu, yanı başımızda bombaların uçuştuğu bir dönemde bir Hollywood yıldızını, ailesini, Altın Küre Başkanı ile jüri üyelerini Türkiye’ye gelmeye ikna etmek büyük bir başarı.

Barbaros Tapan ve eşi Elif Tapan’ı böylesine değerli bir tanıtımı ellerini taşın altına koyarak ülkemiz adına sağladıkları için tebrik ediyorum.

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EZAN SESİ BÜYÜLEYİCİ



Ödül töreninden önceki gün Sharon Stone ile Bodrum’da tekne turundaydık. Tüm gün sohbet ettiğimiz sanatçı İstanbul’a tekrar gelip dolaşacağını, gece banyoda düşüp yüzü yaralandığı için şehri gezemediğini söyledi.

Kapalıçarşı’yı merak ettiğini, konakladığı The Ritz Carlton Otel’de duyduğu ezan sesinden çok etkinlendiğini belirten Stone “Her gittiğim ülkede oranın inançlarına göre dua etmeye çalışıyorum. Ezanın sesi beni çok etkiledi. Ruhuma dokundu” dedi. 3 günlük ziyaret sonrası Bodrum’a özel uçakla geçen sanatçıyı İstanbul Havalimanı’nda İGA Pass ekipleri VIP olarak uğurlarken Bodrum Hava-limanı’nda ise TAV Passport ekipleri yine VIP olarak karşıladı.

Sharon Stone, Türk turizm dünyasının saygın isimlerinden Aygün ailesi ev sahipliğinde Titanic Luxury Collection Otel’de konakladığı havuzlu villanın bahçesini paylaşarak takipçilerine Türkiye’de tatil yapmalarını önerdi.

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YILDIZLAR GEÇİDİ



Sharon Stone’a ödül verildiği gece ise bir yıldızlar geçidiydi.

Kerem Bürsin ve Büşra Pekin’in sunduğu törenin kırmızı halısında Gülse Birsel, Şevval Sam, Taro Emir, Özcan Deniz, Özge Özacar, Yasemin Allen, Sıla Türkoğlu gibi ünlü isimler vardı.

Açılış konuşmasını yapan Barbaros Tapan, Türkiye’nin aynı sinema dünyası gibi kıtaları, kültürleri ve insanları bir araya getirdiğine vurgu yaparak Bodrum’a ilk yıldızları getiren efsanevi yapımcı Ahmet Ertegün’ü de anmayı ihmal etmedi.

Gülafer Ataş tasarımı bir kıyafetle geceye katılan Stone’a ödülünü Golden Globe Başkanı Helen Hoehne takdim ederken sanatçıya Devrim Erbil’in İstanbul temalı tablolarından biri hediye edildi. Stone “Türkiye’ye gösterdiği ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi. Konukların ENBE Orkestrası’nın müzikleriyle eğlendiği gece kumsal partisiyle sona erdi.