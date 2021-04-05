Beyaz perdedeki balerin

YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.
15 BİN PARÇA SERAMİK
HERMES VE TAHİN
Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.
LEZZETLİ ANILAR
İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:
Bitcoin ile albüm satışı
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.
Tepki yatırımı
KONUŞAN TASARIMLAR
Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.
Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.
YEREL ÜRÜNLER
Özlediğimiz hareketler
Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.
Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.
Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.
Meryem Uzerli’ye “hayırlı olsun” demek için telefon açtım. Berlin’de yaşayan oyuncuyu aradığımda iki bebekli bir anne olmaya şimdiden alıştığını, dadılar yerine kızlarına kendisinin zaman ayırmaya çalıştığının altını çizdi.
Yapım dünyasındaki bazı isimler Meryem’in ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin kariyerine olumsuz etki yapacağını konuşmuştu. Ama durum farklı...
Meryem’in telefonda anlattığına göre izlenme rekorları kıran Alman yapımı “Dark”ın (Karanlık) yapımcıları oyuncuya yeni dizide rol vermek istiyor.
Hatta önümüzdeki ay tüm ekip Berlin’de bir araya gelecekmiş.
Ardından yıldız oyuncu, bu yabancı dizi için Los Angeles’a gidecekmiş. Ünlü oyuncu, bugün 2’nci sayfada Mehmet Üstündağ’ın yazdığına göre, mart ayında da İstanbul’a bir sinema projesi için görüşmeye geliyor. Kısacası Meryem, lohusalık döneminde bile boş durmuyor. İkinci bebeği Lily uğurlu geldi Uzerli’ye.
Meryem Uzerli’yi 2019 yılında Barbaros Tapan’ın davetlisi olarak katıldığımız Golden Globe ödül töreninin partisinde yakından gözlemledim. Meryem’in Hollywood yıldızları arasında dahi nasıl dikkat çektiğine, davetlilerin onunla tanışma arzusuna bizzat şahit oldum. Meryem için Hollywood’da isim yapmak hayal değil.
Yıldızlarla iş yapmak
İlkler yaşanacak
Bu yıl 55’incisi Florida’nın Tampa şehrinde Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında düzenlenecek Super Bowl’un tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
Her yıl tüm dünyadan milyonların izlediği müsabaka, ilk kez final maçını oynayacak takımlardan birinin kendi sahasında gerçekleşecek. Kaliforniya dışında oynandığı pek nadir görülen final oyununun Florida eyaletine taşınma sebebi ise Los Angeles’taki stadyumun bakım ve inşa süreçlerinin tamamlanamamış olması.
Bu yıl yaşanacak bir diğer ilk ise reklamlara dair.
Super Bowl’un o merakla beklenen yaratıcı reklam kuşağı içinde 20 yıl sonra ilk kez ne Pepsi ne de Coca-Cola yer alacak.
Morun gücü
Yemin töreninde en çok dikkatimi çeken detay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın kıyafetleri arasında renk eşleşmesi oldu. Bu iki güçlü kadının moru bilinçli olarak seçtiğini, sadece hoşlarına giden bir renk olduğu için değil taşıdığı anlamdan dolayı bu özel günde tercih ettiklerini düşünüyorum.
Amerikan halkı mor rengi bayraklarındaki mavi ve kırmızının birleşimi yani birlikteliğin sembolü olarak görse de morun siyasetçilerce tercih edilme sebebi biraz daha farklı.
Geçmişte mor rengi oluşturan bitkilerin doğada bulunması oldukça zor olduğu için mor kumaşların kullanım ayrıcalığı krallar ve rahipler gibi dönemin güçlü ve zengin zümresine aitti. Yani mor asırlardır “güç bende” mesajı veren bir renk. Yemin töreninde de bu mesajı açıkça gördük.
Hatta Hillary Clinton ABD başkanlık seçimlerini kaybettiği yıl sonuçlara dair konuşmasında yine aynı rengi tercih edip “yıkılmadım ayaktayım” diyerek asıl gücün halen kimde olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.
Kendi maskesini üreten şehir
Gaziantep’in pandemi dönemi ve sonrasındaki tanıtımına dair detaylı bir Turizm Master Planı hazırlanmış.
Şehirdeki tüm oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Safe Tourism – Güvenli Turizm” sertifikasını almış.
Keza birçok işletme karekod uygulamasına geçerken, toplu taşıma araçlarında da HES kodu zorunluluğu getirilmiş.
Çünkü belediyenin bir diğer hedefi de sadece gastronomi başkenti olmak değil, sağlıklı lezzetin merkezi olmak.
Bu kapsamda zabıtaların hijyen kontrolleri de artırılmış.
Belediye’ye ait Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başlanmış.
Kullanmaya zamanı yok
“Game of Thrones” dizisinin ünlü oyuncusu Emilia Clarke, Kaliforniya’nın Venice Beach semtindeki evini 4.4 milyon dolara satılığa çıkardı. Oyuncu, 2016 yılına 4.6 milyon dolara aldığı evi, orijinal fiyatının biraz altında satma kararı aldı. Clarke, evini aynı zamanda aylık 25 bin dolardan kiraya da çıkardı. “Game of Thrones” dizisinden sonra “Solo: A Star Wars Story” filminin yoğun temposu sebebiyle evini doğru dürüst kullanamadığı için satışa çıkaran oyuncunun, 80 yıllık zeytin ağaçlarıyla çevrili villasını ünlü mimar Abramson Teiger tasarladı.
58 yıllık malikane
Ünlü TV sunucusu Ryan Seacrest ise bir başka TV yıldızından aldığı evin satışıyla gündemde. Pandemi boyunca evde yaptığı yap-bozlarla izlenme rekorları kıran Ellen DeGeneres, bir ev tutkunu... Buna rağmen kendi evini satın almak isteyen Ryan Seacrest’i kırmadı ve Los Angeles’taki malikanesini 2012’de meslektaşına sattı.
Avrupa jet-set’i kararsız
Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.
Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.
İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.
Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.
Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.
Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.
Lüksün dansıDünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı.
New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...
Tabaktaki Herkül
Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.
34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Beyaz perdedeki balerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayat bulan “Geri Dönüş” filminin galası geçen cuma Grand Pera’da yapıldı. Genç bir balerinin Suriye’deki savaşta yaşadığı dramı anlatan filmin galasından bazı anekdotlar...
MÜZİK ŞÖLENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.
Sekine
Kovan’ın başarısı
Sinema dünyasına dair bir diğer güzel haber de “Kovan” filminden.
Geçen hafta dijital platformda yayınlanan ve Meryem Uzerli’nin başrolünü oynadığı film, gösterildiği ikinci gün Türkiye’de en çok izlenen film oldu.
“Kovan”ın yapımcısı Mustafa Karadeniz ile filmi beraber izledik.
Kendisinin sanat tutkusunu, vizyonunu ve doğa aşkını ortaya koyan bir film olmuş.
Meryem Uzerli’yle ise telefonda konuştuk.
Filmin başarısı, çekimlerdeki ufak arı sokmalarını ve Karadeniz’in zorlu doğa şartlarını sanatçıya unutturmuş.
Film, 25 Nisan’da Moskova Film Festivali’nde gösterilecekmiş.
Mart ayındaki Türkiye’ye gelişini nisan ortasına erteleyen Uzerli, Moskova öncesi İstanbul’a uğrayarak yeni proje görüşmeleri yapacakmış.
Mustafa Karadeniz
Saba’nın kahkahasını 90 bine alındı
Türk dizilerini dünyaya satan Global Agency’nin sahibi İzzet Pinto geçen hafta gazeteci Cüneyt Özdemir’in attığı bir tweet’in NFT halini 80 bin TL’ye satın alarak gündem oldu.
NFT, sanat eserlerinin, bir video ve fotoğrafın dijital haklarının sahipliğine verilen ad.
Bu yatırım modelinin yapım dünyasındaki eserlerin dijital hakları için vazgeçilmez olacağını düşünen Pinto konuya dikkat çekmek istemiş.
Tweet’i satan Cüneyt Özdemir ise parayı Darüşşafaka Vakfı’na bağışladı.
Pinto geçen cumartesi de Saba Tümer’in kahkaha videosunun NFT’sini 90 bin TL’ye satın aldı.
Pinto’nun vizyonunu ortaya koyan daha birçok konu, önümüzdeki ay çıkaracağı “Babam İçin” isimli kitapta okuyucuyla buluşacak.
Sinema doğru araç
Galanın gerçekleştiği Grand Pera binasına restorasyonu sonrası çok fazla gidememiştim. Bu ziyaretimde tüm binayı işletmecileriyle inceledim.
Ortaya tarihe saygı duyan, bu mirası gelecek nesillere taşıyan Avrupa’dakilere benzer bir sanat merkezi çıkmış.
Çürümeye yüz tutmuş Emek Sahnesi’ni ayakta görmek mutlu etti.
Gelelim filme...
15 yaşındaki ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel’in Suriye’de yaşayan, savaş zamanı Türk askeri tarafından kurtarılan bir balerini canlandırdığı film tek kelimeyle dram dolu.
Savaş öncesinde ailesiyle olan huzuru ve sonrasında yaşadığı psikolojiyi danslarıyla anlatan Ergel’in annesi rolünde ise sanatçı Linet var.
Filmdeki koreografilerin yanına Dolapdare Big Gang’in müzikleri de eklenince ortaya mesaj dolu bir kısa film çıkmış.
Galada konuştuğumuz Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın dediği gibi Suriye’de yaşanan dramı en iyi anlatacak araç kesinlikle sinema.