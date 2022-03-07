Savaş karşıtlığının gündem olduğu şu günlerde Türkiye’nin barışa dair kültür miraslarından birinin daha yurt dışında tanıtımları başlıyor. Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’nın hikayesi dünya ile buluşuyor.
BARIŞ MÜHRÜ
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yansımaları sürerken Demet Sabancı Çetindoğan’dan barış ve kadın odaklı anlamlı bir tanıtım projesinin haberini aldım. Çetindoğan’ın başkanı olduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’yı dünyaya tanıtmak için ciddi adımlar atmaya başlamış.
Hem 8 Mart’a hem de dünya barışının sağlanma çabalarının zirvede olduğu şu dönemde Türkiye’den böyle bir değerin tanıtılması isabetli bir zamanlama olmuş.
YURT DIŞINDA TANITIM
Türkiye’nin kültür mirasını global arenada tanıtmayı kendi görev edinmiş olan Demet Sabancı Çetindoğan ile sohbetimizde şunları söyledi:
“T-ONE Derneği olarak, coğrafyamızın iyi tanınması gereken kadın profillerinden biri olan Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’nın hikayesini anlatmak için bir proje başlattık. Hititlerin kraliçesi olan Puduhepa geçmişimize dönüp baktığımızda bize cesaret veren ve şu anda bile yaptıklarından ders çıkarmamız gereken bir kadın oldu. Bundan 33 yüzyıl önce Anadolu topraklarından çıkmış bir Hitit kraliçesi. Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler’in duvarında asılı tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te onun adı ve mührü bulunuyor. Haziran ayında Çorum’da çok daha büyük bir organizasyon için ayrıca çalışıyoruz. Puduhepa için birçok ülkede tanıtımlarımızı yapmayı planlıyoruz.”
KADINLARA BAŞUCU KİTABI
Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak sosyal çalışmalarını yakından takip ettiğim, kendisini sağlık dünyasına adamış bir isim.
Zehra Hoca, kadınların kendi biyolojik güçlerinin farkındalığını vurgulamak amacıyla yeni bir kitap çıkarmak üzereymiş. İsmi “Kadın Olmak ve Ötesi”.
30 yıllık birikimini aktardığı kitap hakkında sohbet ettiğimiz Kavak, “Biyolojik gücünü bilen kadınların hayat boyu karşılarına çıkacak engelleri daha kolay aşacağına inanıyorum. Bu yüzden Kadın Olmak ve Ötesikadınların hem bir başucu kitabı hem de başarıya ve mutluluğa giden yollarını aydınlatacak bir rehber.
Sağlıklı kadınlarla güçlenen, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya çok daha mutlu ve yaşanır olacaktır” açıklamasını yaptı.
ANADOLU’DAN İLHAM
Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta dolaşırken bir Türk kadın girişimciliği hikayesine denk geldim. Saç ve cilt estetiği konusunda özellikle Orta Doğu’da tanınan ve hastalarınca “Madam Safiye” olarak anılan Özlem Safiye Çakır’ın yeni kozmetik ürünlerinin ABD’de satıldığına rastladım.
Çakır, Türkiye’nin endemik bitkilerinden oluşan Anadolu’dan ilham alan bir saç ve cilt kozmetiği serisi oluşturmuş. Isparta gülü, Bodrum mandalinası ve ‘ölmez çiçek’ bitkisiyle bölgenin geleneksel saç ve cilt bakım tariflerini modernize eden formüller geliştirmiş. İhracata başlamış.
Telefonda sohbet ettiğimiz Özlem Safiye Çakır kadın girişimciliğin her alanda artmasının gerektiğine vurgu yaparak “Türkiye kadınlarımızın girişimci olması için sayısız hikaye, ürün ve fırsatla dolu. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve internetin 21. yüzyılda sağladığı imkanlarla eminim ülkemizden daha birçok kadının başarı hikayesini duyacağız” dedi.
Barış kraliçesi Puduhepa
Savaş karşıtlığının gündem olduğu şu günlerde Türkiye’nin barışa dair kültür miraslarından birinin daha yurt dışında tanıtımları başlıyor. Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’nın hikayesi dünya ile buluşuyor.
BARIŞ MÜHRÜ
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yansımaları sürerken Demet Sabancı Çetindoğan’dan barış ve kadın odaklı anlamlı bir tanıtım projesinin haberini aldım. Çetindoğan’ın başkanı olduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’yı dünyaya tanıtmak için ciddi adımlar atmaya başlamış.
Hem 8 Mart’a hem de dünya barışının sağlanma çabalarının zirvede olduğu şu dönemde Türkiye’den böyle bir değerin tanıtılması isabetli bir zamanlama olmuş.
YURT DIŞINDA TANITIM
Türkiye’nin kültür mirasını global arenada tanıtmayı kendi görev edinmiş olan Demet Sabancı Çetindoğan ile sohbetimizde şunları söyledi:
“T-ONE Derneği olarak, coğrafyamızın iyi tanınması gereken kadın profillerinden biri olan Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’nın hikayesini anlatmak için bir proje başlattık. Hititlerin kraliçesi olan Puduhepa geçmişimize dönüp baktığımızda bize cesaret veren ve şu anda bile yaptıklarından ders çıkarmamız gereken bir kadın oldu. Bundan 33 yüzyıl önce Anadolu topraklarından çıkmış bir Hitit kraliçesi. Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler’in duvarında asılı tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te onun adı ve mührü bulunuyor. Haziran ayında Çorum’da çok daha büyük bir organizasyon için ayrıca çalışıyoruz. Puduhepa için birçok ülkede tanıtımlarımızı yapmayı planlıyoruz.”
KADINLARA BAŞUCU KİTABI
Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak sosyal çalışmalarını yakından takip ettiğim, kendisini sağlık dünyasına adamış bir isim.
Zehra Hoca, kadınların kendi biyolojik güçlerinin farkındalığını vurgulamak amacıyla yeni bir kitap çıkarmak üzereymiş. İsmi “Kadın Olmak ve Ötesi”.
30 yıllık birikimini aktardığı kitap hakkında sohbet ettiğimiz Kavak, “Biyolojik gücünü bilen kadınların hayat boyu karşılarına çıkacak engelleri daha kolay aşacağına inanıyorum. Bu yüzden Kadın Olmak ve Ötesikadınların hem bir başucu kitabı hem de başarıya ve mutluluğa giden yollarını aydınlatacak bir rehber.
Sağlıklı kadınlarla güçlenen, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya çok daha mutlu ve yaşanır olacaktır” açıklamasını yaptı.
ANADOLU’DAN İLHAM
Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta dolaşırken bir Türk kadın girişimciliği hikayesine denk geldim. Saç ve cilt estetiği konusunda özellikle Orta Doğu’da tanınan ve hastalarınca “Madam Safiye” olarak anılan Özlem Safiye Çakır’ın yeni kozmetik ürünlerinin ABD’de satıldığına rastladım.
Çakır, Türkiye’nin endemik bitkilerinden oluşan Anadolu’dan ilham alan bir saç ve cilt kozmetiği serisi oluşturmuş. Isparta gülü, Bodrum mandalinası ve ‘ölmez çiçek’ bitkisiyle bölgenin geleneksel saç ve cilt bakım tariflerini modernize eden formüller geliştirmiş. İhracata başlamış.
Telefonda sohbet ettiğimiz Özlem Safiye Çakır kadın girişimciliğin her alanda artmasının gerektiğine vurgu yaparak “Türkiye kadınlarımızın girişimci olması için sayısız hikaye, ürün ve fırsatla dolu. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve internetin 21. yüzyılda sağladığı imkanlarla eminim ülkemizden daha birçok kadının başarı hikayesini duyacağız” dedi.