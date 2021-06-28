ANTALYA’DA LEZZET ZİRVESİ

300 YILLIK GELENEK
Moda endüstrisindeki global çalışmalarıyla ses getiren Zeynep Kartal, Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının geçmişte başkanlık yaptığı, İngiltere’nin ünlü at yarışı organizasyonu The Royal Ascot’un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı seçildi.
Misafirlerin ilgi çekici şapka tasarımlarıyla birbiriyle yarıştığı etkinliğin Moda Kurulu Başkanı olmak İngiliz kültürü adına büyük önem taşıyor. Hem katılımcılara ilham vermek hem de İngiliz giyim geleneklerinin devam ettirilebilir olması için genç yeteneklerin atölye etkinlikleriyle desteklenmesinin amaçlandığı bu görev markalaşma, iletişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde barındırıyor.
The Royal Ascot’ın önemi ise tarihinde gizli. Tam 300 yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenlenen yarışlara her yıl kraliyet ailesi mensupları, İngiliz aristokratları ve Avrupa jet-set’inden önemli isimler katılıyor.
GİRİŞİMCİ RUH KAZANACAK
Geçişte Lady Gaga, Jessie J ve Bebe Rexha gibi ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal’ın bu yeni yurtdışı başarısı hakkında telefonda uzunca konuştuk.
DENGE FELSEFESİMeryem Uzerli’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA Pass markasının ortak YouTube projesi “Love of Türkiye” kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Lounge’da bir araya geldik. Berlin’den gelir gelmez havalimanında çekimlere başlayan oyuncunun konuk olduğu YouTube programında kendisine Çırağan Palace Kempinski Otel Genel Müdürü Ralph Radtke eşlik etti.
Çekim arasında sohbet ettiğimiz güzel oyuncu annelik duygusunun dünyanın en kutsal hissiyatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İkinci bebeğimi kucağıma aldığımda bir kez daha ailemi büyütmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı anladım. Kadınların iş hayatında yükselmesi ve başarı sağlaması tabii ki çok mühim. Ama kariyer kesinlikle aile kurmaya ve aileyi büyütmeye engel olmamalı. Esas başarı kariyerle aile yönetimi arasında dengeyi kurabilmek.”
Psikolojik derinliği
olan karakter
Evde çocuklarıyla bizzat ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını belirten Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni bir diziye hazırlanıyormuş.
Oyuncu, bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizinin görüşmeleri sebebiyle İstanbul’a geldiğini belirtti. Uzerli, yaz sonu itibariyle başlayacak setle beraber Türkiye’de daha çok vakit geçirecekmiş.
Oyuncu, bu yeni dizide psikolojik derinliği olan bir karakteri oynayacağını söyledi:
ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Geçen hafta 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu, Vanguart saatlerinin sahibi Mehmet Korutürk’ün İtalyan moda markası Missoni’nin kurucuları şerefine Kanlıca’da verdiği davete katıldım.
Markanın kurucusu 90 yaşındaki Rosita Missoni ile kızı Angela Missoni ve torunu Francesco Maccapani Missoni’nin katıldığı davette Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Muzaffer Yıldırım, Ömer Karacan, Ece Sükan gibi birçok Türk ünlü isim yanında NFL efsanesi Joe Montana’nın oğlu Nicky Montana, futbolcu Roman Neustadter ve Dubaili fenomen Rania Fawaz da yer alıyordu.
Mehmet Korutürk
Havuz başında gerçekleşen gecede sohbet ettiğimiz Missoni markasının üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni pandemi döneminde ürettiği sanat eserlerini Türkiye’ye getirerek Four Seasons Bosphorus Otel’de pop-up bir sergi gerçekleştirdiğini anlattı.
GASTRO KÖY
BTA CEO’su Sadettin Cesur ile bir araya geldiğimiz “Tadında Anadolu” isimli yeme-içme alanı bir gastro köy gibi projelendirilmiş.
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeki bu bin 700 m2’lik mekan Safranbolu evlerini andıran servis alanları, asırlık zeytin ağacı, nostaljik çeşmesi ve açık hava müzesiyle binbir milletten insanın gelip geçtiği bir köy meydanı gibi tasarlanmış.
Bir TAV iştiraki olan BTA’nın Anadolu mutfağını dünyayla buluşturduğu prestijli bir nokta olmuş. Ocakbaşı formatından fine-dining konseptteki sunumlara kadar her kültürden beklentiyi karşılayacak bir yelpaze oluşturulmuş.
BTA’nın havalimanında 4 bin 500 m2’lik bir alanda işlettiği yeme-içme markaları arasında yer alan Cakes&Bakes ise, 3 Michelin yıldızlı şef Guy Martin ile işbirliği yapılarak Paris Orly havalimanında da açılmış.
TÜRKİYE ÖĞRETECEK
Farklılık teması
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.
Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.
Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:
“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.
Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”
MÜZİĞİN GÜCÜ
ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.
Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.
Mozart diyarında arınma
Mozart’ın doğduğu Avusturya’da yer alan Vivamayr kliniği, pandemi döneminde Avrupa jet-seti kadar Türk sosyetesi tarafından da ilgi gördü. Geçmişte 2 kez ziyaret ettiğim klinik özellikle pandemi döneminde Hollywood yıldızlarından, global moda markalarının sahiplerine kadar birçok ünlü ismi ağırladı.
Salzburg’da iki farklı merkezi bulunan kliniğin kanımca en keyifli lokasyonu Altaussee gölü kenarında olanı. Yüksek dağların eteğine kurulmuş ahşap klinik yerel mimarisi, manzarası ve göl üstü iskelesinde sunduğu güneşlenme alanıyla hem keyif hem de şifa dolu. Mayr tıbbı denilen bağırsak sağlığı üzerine tedavi alternatifleri sunan klinikte, holistik yöntemlerle besin duyarlılığı testleri de yapılıyor. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor.
ZİHİN DETOKSU
Tam kapanma dönemi sonrası Türkiye’de önereceğim detoks kliniği ise Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya. Otel tam anlamıyla bir arınma üssü.
Online eğitim bitmeyecek
Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, pandeminin eğitim alanındaki etkisini ve geliştirdikleri özel eğitim platformunu anlattı. Dağ, pandemiyle gelişen uzaktan eğitim alanında Türkiye’nin bölgesel bir lider olduğunu belirtti.
Dağ, Türk mühendislerin geliştirdiği See Meet ve Metodbox yazılımlarıyla nitelikli bir uzaktan eğitim platformunu tasarladıklarını söyledi:
“Mevzu sadece anlık eğitim almak değil, bilginin kaynağına ulaşmak. Şu an İngiltere’deki üniversitelerde kullanılmaya başlayan eğitim platformumuzla e-kütüphaneden sanal müze turlarına, öğrencinin psiko-sosyal gelişiminden öğretmenin pedagojik eğitimine kadar birçok modülü entegre bir şekilde barındıran bir yazılım geliştirdik. Kısacası dijital bir kampüs kurduk. Çünkü pandemi bitse bile uzaktan eğitim avantajları sebebiyle asla bitmeyecek.”
Kızlar okuldan kopmayacak
Özlem Dağ, Türkiye’nin bölgesel eğitim trendlerine yön verecek güçte olduğunun altını çizdi: “Azerbaycan, Kanada ve Almanya’da açtığımız teknoloji liseleriyle Türk yazılımlarının ve Türk eğitim kurumlarının yurtdışında sağladığı memnuniyeti çok net gözlemledik.
Bölgesel liderliğini üstlendiğimiz bu uzaktan eğitim alanındaki faydaları ülkemizde de gördük.
Canlı yayında tarifYaptığı yemeklerin yanında Türkiye dostluğuyla da tanınan İtalyan şef Claudio Chinali, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin mayıs ayında düzenleyeceği online etkinlikle İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemeklerini öğretecek.
Etkinlik öncesi gazetecilerin evlerine organik Türk ürünlerinden oluşan gıda paketlerinin de gönderileceğini söyleyen Chinali, şöyle dedi:
“Canlı yayında mücver, patlıcan ezmesi, sigara böreği ve zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Kısırı ise onlara gönderdiğimiz malzemelerle hep beraber yapacağız. 10 yılı aşkın süredir yaşadığım Türkiye’de yemeklerinizi hayranlıkla denedim ve severek öğrendim. İtalyanların Türk mutfağını daha çok tanıması gerek.
Umuyorum ki bu projenin devamını da getirecek ve daha çok İtalyan’a Türk yemeği öğreteceğiz.”
Tanıtım ve strateji
Sohbetimiz esnasında öğrendiğim bir diğer güzel haber ise Eataly’de açılacak Terrazzo Italia isimli restorana dair.
HARRY VAR MEGAN YOK
Covid-19 sebebiyle sadece kraliyet ailesinin katıldığı, 800 kişilik listenin elenerek 30 kişinin davet edildiği cenaze töreni Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Windsor Kalesi’nde yer alan St George Şapeli’nde gerçekleşti.
Prens Harry’nin Los Angeles’tan gelerek katıldığı törene eşi Megan ise hamileliği sebebiyle katılmadı. Cenaze arabasının arkasından Prens William ile yürüyen Harry büyük ses getiren ve kriz yaratan Oprah Winfrey röportajı sonrası ilk kez kraliyet ailesiyle aynı karede görüntülendi.
Cenaze kortejinde sohbet ettiği gözlemlenen kardeşler arasındaki buzların eriyip erimeyeceği ise merak konusu.
Türkiye örnek model
Accor grubundaki deneyimlerinden yola çıkarak pandemi dönemindeki turizm hareketliliğine dair analiz yapan Yiğit Sezgin, Türk turizminin pandemiye adaptasyon yeteneğinin bölge ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Güvenli Turizm” sertifikası hem de otellerin özverisiyle pandemi dönemi turizm karnemizin pekiyi olduğunu söyledi.
Otellerin aldığı önlemlerin ve tüm dünya turistlere kapılarını kapatırken Türkiye’nin gösterdiği misafirperverliğin global arenada örnek bir model olduğunun altını çizdi.
İstanbul’un Accor grubu tarafından bölgedeki “lifestyle” otelcilik merkezi olarak seçildiğini de söyleyen Sezgin, Türkiye’ye yatırımlarının artacağının müjdesini verdi.
Bu kapsamda Çeşme’deki Sheraton Otel’i yenileyerek 2022 yazında Swissotel markasıyla yeniden açacaklarını belirten Yiğit Sezgin, bu yeni otel ve rezidans projesinin Miami’dekine benzer mimari bir çizgide ama İzmir’in yerel dokusuyla uyumlu olacağını vurguladı.
Yenilikçi girişim
MÜZİK ŞÖLENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.
Sekine
Kovan’ın başarısı
YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.
15 BİN PARÇA SERAMİK
HERMES VE TAHİN
Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.
LEZZETLİ ANILAR
İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:
Bitcoin ile albüm satışı
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.
Tepki yatırımı
KONUŞAN TASARIMLAR
Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.
Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.
YEREL ÜRÜNLER
Özlediğimiz hareketler
Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.
Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.
Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.
ANTALYA’DA LEZZET ZİRVESİ
Bu yıl ilk kez Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Zirvesi FSummit, Türkiye’den ve yurtdışından sektöründeki birçok lider ismi ağırladı. Turizm başkenti Antalya’yı gastronomi alanında da global bir buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan zirveden işte satır başları...
Hem yerel hem global
Organizatör Gökmen Sözen’in Antalya EXPO’da düzenlediği FSummit etkinliğinde Maça Kızı Otel’in kurucu ortağı Sahir Erozan ve otelin executive şefi Aret Sahakyan ile farklılaşma temasıyla düzenlenen oturumda bir araya geldik.
Benim gözümde, Bodrum’a ve dolayısıyla Türkiye sahillerine ilk kez dünya yıldızlarını getirmiş isim Atlantic Records’un kurucusu Grammy ödüllü prodüktör Ahmet Ertegün’dür.
Evinde birçok dünya yıldızını ağırlayan prodüktörün bu misyonunu günümüz Bodrum’unda sürdüren ve global misafir kitlesi yaratan da Maça Kızı Otel’dir.
Sahir Erozon, markanın globalleşme sırlarını şöyle anlattı:
“Kıymetli olan yerel değerlerden kopmadan global olabilmek. Yurtdışında hiçbir otel veya restoran açmadan, kendi yabancı popülasyonumuzu Türkiye’de yaratarak globalleşme örneği gösterdik. Yerellikle globalliği buluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli değerlerdir.”
GARSON KÜLTÜRÜ
Zirvedeki bir diğer oturumda Develi Restoranları’nın patronu Nuri Develi, çok önemli bir konuya parmak bastı: Garson kültürü.
Develi, garsonların gastronominin birçok farklı alanında kendilerini geliştirmesi için işletme sahiplerinin bütçe ayırması gerektiğinin altını çizdi:
“Eğer bir garson hem kendi çalıştığı hem de farklı restoranların menülerini tatmıyorsa o garsonun yapacağı servis yarım kalmış demektir. Bu sebeple garsonlarımıza başka mekanları ziyaret ederek tadım yapmalarını, deneyimlemelerini, yorumlamalarını ve kendilerini geliştirmeleri tembihliyoruz. Bu süreç için bütçe ayırıyoruz. ‘Hesabı bize getirin’ diyoruz. Aksi takdirde sektörün can damarı olan çalışanlarımız garsonluk kültürlerini geliştiremez.”
Parfüm Koyu’ndaki otel
Antalya’dayken şehre dair aldığım bir diğer güzel haber ise yeni bir otel yatırım projesi hakkında oldu. NG Otelleri ve Kütahya Porselen markasının yöneticileri Sema Güral ve Hediye Güral Kemer, antik koylarından Phaselis’te bölgeyle aynı adı taşıyan yeni otellerinin açılışını geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini söyledi.
Projeye ismini veren Phaselis Antik Kenti’nin geçmişini sorduğumda, bölgenin bir diğer tarihi zenginliğini öğrendim.
Meğerse Phaselis, sahip olduğu çiçek ve bitki örtüsü çeşitliliğinden dolayı tarihte antik Yunan uygarlıklarının parfüm üretim merkezi ve deposu olarak biliniyormuş.
Otele özellikle bu sebeple Phaselis adını koymuşlar.
Güral Ailesi ile olan sohbetimizde dizayn dünyasının prensi olarak tanınan ünlü tasarımcı Karim Rashid’i önümüzdeki hafta bu yeni açtıkları otelde ağırlayacaklarını ve işbirliği yapacaklarının haberini aldım.
Rashid, 300’den fazla tasarım ödülünün sahibi. Tasarımcı, geçen yıl da Time dergisi tarafından “ABD’nin en ünlü endüstriyel tasarımcısı” olarak tanımlandı.
Tasarımcı, Kütahya Porselen’e özel “Skallop” isimli bir tabak serisi hazırlayacak ve bu tasarımlar ilk kez NG Phaselis Bay Otel’de yerel ve global misafirlerin beğenisine sunulacak.
Doğanın kusursuzluğundan ilham alan bu tasarım serisinin Antalya’da, tabiatın kalbinde yer alan bir noktada tanıtılmaya başlayacak olması, hem mantıklı hem de ilham verici...