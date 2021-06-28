ANTALYA’DA LEZZET ZİRVESİ

İngiltere’nin geleneksel at yarışları etkinliği olan The Royal Ascot organizasyonunun Moda Kurulu Başkanlığı’na ilk kez bir Türk isim seçildi. O isim, İngiltere’de yaşayan moda tasarımcısı Zeynep Kartal...

300 YILLIK GELENEK

Moda endüstrisindeki global çalışmalarıyla ses getiren Zeynep Kartal, Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının geçmişte başkanlık yaptığı, İngiltere’nin ünlü at yarışı organizasyonu The Royal Ascot’un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı seçildi.

Misafirlerin ilgi çekici şapka tasarımlarıyla birbiriyle yarıştığı etkinliğin Moda Kurulu Başkanı olmak İngiliz kültürü adına büyük önem taşıyor. Hem katılımcılara ilham vermek hem de İngiliz giyim geleneklerinin devam ettirilebilir olması için genç yeteneklerin atölye etkinlikleriyle desteklenmesinin amaçlandığı bu görev markalaşma, iletişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde barındırıyor.

The Royal Ascot’ın önemi ise tarihinde gizli. Tam 300 yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenlenen yarışlara her yıl kraliyet ailesi mensupları, İngiliz aristokratları ve Avrupa jet-set’inden önemli isimler katılıyor.

GİRİŞİMCİ RUH KAZANACAK

Geçişte Lady Gaga, Jessie J ve Bebe Rexha gibi ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal’ın bu yeni yurtdışı başarısı hakkında telefonda uzunca konuştuk.