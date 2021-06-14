‘Annelik hiçbir kariyerle değişilmez’

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Geçen hafta 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu, Vanguart saatlerinin sahibi Mehmet Korutürk’ün İtalyan moda markası Missoni’nin kurucuları şerefine Kanlıca’da verdiği davete katıldım.
Markanın kurucusu 90 yaşındaki Rosita Missoni ile kızı Angela Missoni ve torunu Francesco Maccapani Missoni’nin katıldığı davette Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı, Muzaffer Yıldırım, Ömer Karacan, Ece Sükan gibi birçok Türk ünlü isim yanında NFL efsanesi Joe Montana’nın oğlu Nicky Montana, futbolcu Roman Neustadter ve Dubaili fenomen Rania Fawaz da yer alıyordu.
Mehmet Korutürk
Havuz başında gerçekleşen gecede sohbet ettiğimiz Missoni markasının üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni pandemi döneminde ürettiği sanat eserlerini Türkiye’ye getirerek Four Seasons Bosphorus Otel’de pop-up bir sergi gerçekleştirdiğini anlattı.
Farklılık teması
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.
Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.
Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:
“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.
Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”
MÜZİĞİN GÜCÜ
ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.
Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.
Mozart diyarında arınma
Mozart’ın doğduğu Avusturya’da yer alan Vivamayr kliniği, pandemi döneminde Avrupa jet-seti kadar Türk sosyetesi tarafından da ilgi gördü. Geçmişte 2 kez ziyaret ettiğim klinik özellikle pandemi döneminde Hollywood yıldızlarından, global moda markalarının sahiplerine kadar birçok ünlü ismi ağırladı.
Salzburg’da iki farklı merkezi bulunan kliniğin kanımca en keyifli lokasyonu Altaussee gölü kenarında olanı. Yüksek dağların eteğine kurulmuş ahşap klinik yerel mimarisi, manzarası ve göl üstü iskelesinde sunduğu güneşlenme alanıyla hem keyif hem de şifa dolu. Mayr tıbbı denilen bağırsak sağlığı üzerine tedavi alternatifleri sunan klinikte, holistik yöntemlerle besin duyarlılığı testleri de yapılıyor. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor.
ZİHİN DETOKSU
Tam kapanma dönemi sonrası Türkiye’de önereceğim detoks kliniği ise Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya. Otel tam anlamıyla bir arınma üssü.
Online eğitim bitmeyecek
Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, pandeminin eğitim alanındaki etkisini ve geliştirdikleri özel eğitim platformunu anlattı. Dağ, pandemiyle gelişen uzaktan eğitim alanında Türkiye’nin bölgesel bir lider olduğunu belirtti.
Dağ, Türk mühendislerin geliştirdiği See Meet ve Metodbox yazılımlarıyla nitelikli bir uzaktan eğitim platformunu tasarladıklarını söyledi:
“Mevzu sadece anlık eğitim almak değil, bilginin kaynağına ulaşmak. Şu an İngiltere’deki üniversitelerde kullanılmaya başlayan eğitim platformumuzla e-kütüphaneden sanal müze turlarına, öğrencinin psiko-sosyal gelişiminden öğretmenin pedagojik eğitimine kadar birçok modülü entegre bir şekilde barındıran bir yazılım geliştirdik. Kısacası dijital bir kampüs kurduk. Çünkü pandemi bitse bile uzaktan eğitim avantajları sebebiyle asla bitmeyecek.”
Kızlar okuldan kopmayacak
Özlem Dağ, Türkiye’nin bölgesel eğitim trendlerine yön verecek güçte olduğunun altını çizdi: “Azerbaycan, Kanada ve Almanya’da açtığımız teknoloji liseleriyle Türk yazılımlarının ve Türk eğitim kurumlarının yurtdışında sağladığı memnuniyeti çok net gözlemledik.
Bölgesel liderliğini üstlendiğimiz bu uzaktan eğitim alanındaki faydaları ülkemizde de gördük.
Canlı yayında tarifYaptığı yemeklerin yanında Türkiye dostluğuyla da tanınan İtalyan şef Claudio Chinali, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin mayıs ayında düzenleyeceği online etkinlikle İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemeklerini öğretecek.
Etkinlik öncesi gazetecilerin evlerine organik Türk ürünlerinden oluşan gıda paketlerinin de gönderileceğini söyleyen Chinali, şöyle dedi:
“Canlı yayında mücver, patlıcan ezmesi, sigara böreği ve zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Kısırı ise onlara gönderdiğimiz malzemelerle hep beraber yapacağız. 10 yılı aşkın süredir yaşadığım Türkiye’de yemeklerinizi hayranlıkla denedim ve severek öğrendim. İtalyanların Türk mutfağını daha çok tanıması gerek.
Umuyorum ki bu projenin devamını da getirecek ve daha çok İtalyan’a Türk yemeği öğreteceğiz.”
Tanıtım ve strateji
Sohbetimiz esnasında öğrendiğim bir diğer güzel haber ise Eataly’de açılacak Terrazzo Italia isimli restorana dair.
Türkiye örnek model
Accor grubundaki deneyimlerinden yola çıkarak pandemi dönemindeki turizm hareketliliğine dair analiz yapan Yiğit Sezgin, Türk turizminin pandemiye adaptasyon yeteneğinin bölge ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Güvenli Turizm” sertifikası hem de otellerin özverisiyle pandemi dönemi turizm karnemizin pekiyi olduğunu söyledi.
Otellerin aldığı önlemlerin ve tüm dünya turistlere kapılarını kapatırken Türkiye’nin gösterdiği misafirperverliğin global arenada örnek bir model olduğunun altını çizdi.
İstanbul’un Accor grubu tarafından bölgedeki “lifestyle” otelcilik merkezi olarak seçildiğini de söyleyen Sezgin, Türkiye’ye yatırımlarının artacağının müjdesini verdi.
Bu kapsamda Çeşme’deki Sheraton Otel’i yenileyerek 2022 yazında Swissotel markasıyla yeniden açacaklarını belirten Yiğit Sezgin, bu yeni otel ve rezidans projesinin Miami’dekine benzer mimari bir çizgide ama İzmir’in yerel dokusuyla uyumlu olacağını vurguladı.
Yenilikçi girişim
MÜZİK ŞÖLENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.
Sekine
Kovan’ın başarısı
YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.
15 BİN PARÇA SERAMİK
HERMES VE TAHİN
Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.
LEZZETLİ ANILAR
İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:
Bitcoin ile albüm satışı
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.
Tepki yatırımı
KONUŞAN TASARIMLAR
Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.
Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.
YEREL ÜRÜNLER
Özlediğimiz hareketler
Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.
Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.
Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.
Meryem Uzerli’ye “hayırlı olsun” demek için telefon açtım. Berlin’de yaşayan oyuncuyu aradığımda iki bebekli bir anne olmaya şimdiden alıştığını, dadılar yerine kızlarına kendisinin zaman ayırmaya çalıştığının altını çizdi.
Yapım dünyasındaki bazı isimler Meryem’in ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin kariyerine olumsuz etki yapacağını konuşmuştu. Ama durum farklı...
Meryem’in telefonda anlattığına göre izlenme rekorları kıran Alman yapımı “Dark”ın (Karanlık) yapımcıları oyuncuya yeni dizide rol vermek istiyor.
Hatta önümüzdeki ay tüm ekip Berlin’de bir araya gelecekmiş.
Ardından yıldız oyuncu, bu yabancı dizi için Los Angeles’a gidecekmiş. Ünlü oyuncu, bugün 2’nci sayfada Mehmet Üstündağ’ın yazdığına göre, mart ayında da İstanbul’a bir sinema projesi için görüşmeye geliyor. Kısacası Meryem, lohusalık döneminde bile boş durmuyor. İkinci bebeği Lily uğurlu geldi Uzerli’ye.
Meryem Uzerli’yi 2019 yılında Barbaros Tapan’ın davetlisi olarak katıldığımız Golden Globe ödül töreninin partisinde yakından gözlemledim. Meryem’in Hollywood yıldızları arasında dahi nasıl dikkat çektiğine, davetlilerin onunla tanışma arzusuna bizzat şahit oldum. Meryem için Hollywood’da isim yapmak hayal değil.
Yıldızlarla iş yapmak
İlkler yaşanacak
Bu yıl 55’incisi Florida’nın Tampa şehrinde Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında düzenlenecek Super Bowl’un tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
Her yıl tüm dünyadan milyonların izlediği müsabaka, ilk kez final maçını oynayacak takımlardan birinin kendi sahasında gerçekleşecek. Kaliforniya dışında oynandığı pek nadir görülen final oyununun Florida eyaletine taşınma sebebi ise Los Angeles’taki stadyumun bakım ve inşa süreçlerinin tamamlanamamış olması.
Bu yıl yaşanacak bir diğer ilk ise reklamlara dair.
Super Bowl’un o merakla beklenen yaratıcı reklam kuşağı içinde 20 yıl sonra ilk kez ne Pepsi ne de Coca-Cola yer alacak.
‘Annelik hiçbir kariyerle değişilmez’
Meryem Uzerli’yle Berlin’den İstanbul’a iner inmez İstanbul Havalimanı’nda sohbet ettim. Oyuncu, ikinci bebeğinin ardından yaşadığı annelik deneyimini ve yeni projelerini anlattı...
DENGE FELSEFESİ
Meryem Uzerli’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA Pass markasının ortak YouTube projesi “Love of Türkiye” kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Lounge’da bir araya geldik. Berlin’den gelir gelmez havalimanında çekimlere başlayan oyuncunun konuk olduğu YouTube programında kendisine Çırağan Palace Kempinski Otel Genel Müdürü Ralph Radtke eşlik etti.
Çekim arasında sohbet ettiğimiz güzel oyuncu annelik duygusunun dünyanın en kutsal hissiyatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İkinci bebeğimi kucağıma aldığımda bir kez daha ailemi büyütmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı anladım. Kadınların iş hayatında yükselmesi ve başarı sağlaması tabii ki çok mühim. Ama kariyer kesinlikle aile kurmaya ve aileyi büyütmeye engel olmamalı. Esas başarı kariyerle aile yönetimi arasında dengeyi kurabilmek.”
Psikolojik derinliği
olan karakter
Evde çocuklarıyla bizzat ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını belirten Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni bir diziye hazırlanıyormuş.
Oyuncu, bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizinin görüşmeleri sebebiyle İstanbul’a geldiğini belirtti. Uzerli, yaz sonu itibariyle başlayacak setle beraber Türkiye’de daha çok vakit geçirecekmiş.
Oyuncu, bu yeni dizide psikolojik derinliği olan bir karakteri oynayacağını söyledi:
“Derinliği olan karakterleri oynamak ve zorlu rollere soyunmak kendimle olan yarışımı güçlendiren bir durum. Oyunculuğu geliştiren en büyük şeyin mücadele ve mevcut durumun ötesine geçme çabası olduğuna inanıyorum.
Bu yeni dizide psikolojik derinliği ve olgunluğu böylesine yüksek bir karakteri oynayacak olmak heyecan verici.”
MAVİ DAVOS
İş insanı Bulut Bağcı’nın kurucusu olduğu Global Tourism Forum’un son etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 11 Haziran’da Bodrum’da gerçekleşti. Avrupa ve Afrika ülkelerindeki alanında uzman birçok ismin katıldığı etkinlikte konuştuğumuz Bulut Bağcı, Bodrum’un yaz sezonu ötesinde tüm yıla yayılan bir çekim merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi:
“Bodrum Belediyesi ile olan vizyon birlikteliğimizin neticesi olarak Bodrum’u turizmin Davos’u haline getirmek temel stratejimiz. Mavi Davos adını verdiğimiz bu konsept dahilinde Bodrum’u turizm ekonomisinin konuşulduğu uluslararası bir buluşma noktası olması haline getirme amacındayız. Bodrum tüm özellikleriyle bu misyonu taşıyacak güçte.”
Etkinliğin onur konuklar arasında BM Dünya Turizm Örgütü Eski Başkanı Taleb Rifai, Accor Grubu Dünya Ticaret
Başkanı Yiğit Sezgin, Prison Break dizisinin ünlü yönetmeni Bobby Roth gibi önemli isimler vardı.
Sedir dinginliği
Bodrum’daki bir diğer ziyaretim Titanik Otel’e oldu. Otel zincirinin sahibi Aygün Ailesi ile bir araya geldim. Bu yıl birçok otel pandemi sebebiyle bütçelerini kısarken Aygün Ailesi sektöre yatırım yaparak müstakil havuzlu, açık hava jakuzisi olan birçok suit inşa etmiş.
Pandemi döneminde kalabalıklardan izole bir tatil geçirmek isteyen ama lüksten taviz vermeyenlere özgü bir konsept oluşturulmuş.
Ege hissiyatı yanında bana kendimi Meksika’nın gözde tatil bölgesi Tulum’daymışım gibi hissettiren odalarda kokusuyla dinginlik ve enerji veren sedir ağacı kullanılmış. Bu yeni konsept Aygün Ailesi’nin bu zamana kadar Antalya ve İstanbul otellerindeki mimari inceliğinin bir diğer yansıması olmuş diyebilirim.