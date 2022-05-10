Vergi muafiyetinden nasıl yararlanılır?

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Mülk sahipleri verginin ikinci taksitini de kasım ayı sonuna kadar ödeyebiliyor. Diğer yandan mülk sahiplerine tanınan muafiyetler de var. Konutlarda olsun, işyerlerinde olsun avantaj tanınan mülk sahipleri var…

Bugün; konutlarda kimlerin emlak vergisinden muaf olduğunu (5 soruda), yarın hangi işyerlerinde emlak vergisi muafiyeti olduğunu (5 soruda), perşembe günü de tereddüt edilen diğer kritik noktaları (5 soruda) okurlarımızdan gelen soruları üç gün boyunca ele alacağız.

Hangi mülk sahipleri vergi ödemeyecek?

‘Sıfır oranlı’ emlak vergisi avantajından yararlanabilmek için ilk koşul; mülk sahibinin tek konutu olması ve bu konutun brüt 200 m2’yi aşmaması…

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Mülk sahibinin (Ev hanımları, işsizler) geliri olmaması da gerekiyor. Emekliler, emekli maaşının dışında başka gelirleri bulunmadığında, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konutları için vergi avantajından yine yararlanabiliyor. Engelliler, gaziler ve şehit yakınları da, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta tanınan vergi avantajından yararlanabiliyor. Engelliler, gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Engelliler, tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyor. Tek konutu olan engellilerin, kira geliri elde ettiği başkaca işyerleri olsa da, tek konut için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

Muafiyet için nereye başvurulacak?

Sıfır oranlı emlak vergisi koşullarını taşıyan mülk sahiplerinin, avantajdan yararlanmak için ilçe belediyesine formla başvurmaları yeterli. (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No’lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yer almakta.) Belediyeye başvuran vatandaşlardan belediyelerin ayrıca bir belge istenmemesi de gerekiyor, başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt yeterli olacaktır. Belediyeler ilgili gayrimenkule ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar, gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla gayrimenkullerde yoklama ve tespit yapabileceklerdir.

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Mülk sahibin eşinin geliri muafiyete engel mi?

Vergi avantajının bir koşulu da, tek konuta sahip mülk sahibinin gelirinin olmaması. Eşi çalışan mülk sahipleri ‘tek konutları için emlak vergisinden’ yararlanmaya devam edebilir.

Faiz geliri muafiyete engel mi?

Faiz gelirleri de muafiyetten yararlanmaya engel olabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin lirayı aşan tutar da mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajından mülk sahipleri yararlanamıyor.

İki ayrı konutta hisse varsa muafiyetten yararlanılabilir mi?

Emlak vergisi avantajı tek konutu olanlar için tanınıyor. 200 metrekareyi geçmeyen tek konutta hissedar olan mülk sahipleri (emekliler, ev hanımı, engelliler ve işsizler) sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilir. Konutun vergi değerinin hisseye isabet eden kısmı için vergi ödenmiyor. İki ayrı konutu olanların her iki konutu için de emlak vergisini ödemesi gerekiyor. İki konutun metrekare toplamlarının, 200 metrekarenin altında olması da muafiyetten yararlanma imkanını sağlamıyor.

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Yarın: işyerlerinde muafiyetin koşulları