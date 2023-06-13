Temmuzda asgari ücret kaç lira olacak

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Bu yıl da hemen herkes, artışın ne kadar olacağını konuşuyor. İkinci yarıyılın asgari ücreti, yalnızca asgari ücretlileri değil, onun üzerinde ücret alanları da etkileyecek. Asgari ücret artışıyla; yüksek ücretlilerin bordrolarında yer alan vergi istisna tutarı da kendiliğinden artmış olacak (Asgari ücretlilerin gelirleri üzerinden vergi kesilmediğinden, asgari ücretlinin yararlandığı kadar istisnadan yüksek ücretliler de yararlanıyor, daha az vergi ödüyorlar). Ayrıca asgari ücrete yapılacak zam, diğer ücretlilere yapılacak ikinci yarıyıl zam oranı için de gösterge olacak. İşsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminat hesaplamaları, isteğe bağlı sigorta primleri, SGK idari para ceza tutarları da yeni asgari ücretle birlikte güncellenecek.

İŞLETMELER İÇİN DE KRİTİK KONU

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Temmuz ayından sonra geçerli olacak asgari ücret, mali yükü taşıyacak işverenler-işletmeler açısından da kritik konu... İşletme bütçelerinin önemli bir gider kalemi işçilik maliyetleri. Net ücrete ilaveten sigorta prim yükü de işveren maliyetinin içinde. (Asgari ücretli olmayan çalışanlar için gelir vergisi ve damga vergisi de işveren maliyetine ilave edilecek.)

KOMİSYON BUGÜN TOPLANIYOR

İşveren, işçi sendikası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan görevlilerin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri de bugün başlıyor. Toplantılar öncesinde; ikinci yarıyılın asgari ücreti tahminleri de telaffuz edilmeye başlandı. Telaffuz edilen bu net tutarlar (Net; 10 bin lira, 10 bin 500 lira, 11 bin lira ve 11 bin 500 lira) üzerinden beraberinde artacak sigorta prim yükünü, brüt ücreti ve işveren maliyetlerini kalem kalem (tabloda) inceledik.

Örneğin ikinci altı ayda asgari ücretin net 10 bin 500 lira olarak belirlendiğini varsaydığımızda yüzde 23 oranındaki bu artış, çalışanın aylık net ücretinde 1.993 liralık yükselme sağlayacaktır. Toplam sigorta prim maliyeti 3.753 lira iken 4.632 liraya çıkıyor. İşveren maliyeti ise 12.259 liradan, 15.132 liraya çıkmış olacak. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında ise işveren maliyeti 14.514 lira olarak oluşacaktır.

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