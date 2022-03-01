Kimler ne kadar kira gelir vergisi Ã¶deyecek?

Ülke genelinde 2 milyondan fazla kiÅŸi kira geliri üzerinden vergi ödüyor. YÄ±l boyunca saÄŸlanan gelirin ertesi yÄ±l mart ayÄ±nda beyanÄ± ÅŸart. Peki kimler için beyanname zorunlu, beyanname veren herkes vergi ödeyecek mi? Kira geliri için tüm merak edilenleri beÅŸ gün boyunca detaylarÄ±yla anlatacaÄŸÄ±z. Bugün, beyanname yükümlülüÄŸü için en az ne kadar kira geliri gerektiÄŸini, istisna tutarÄ±nÄ±, (belgesiz) götürü gider ve (belgeli) gerçek gider ayrÄ±mÄ±nÄ± örnek vergi hesaplamalarÄ±yla ele alÄ±yoruz.
YÄ±l boyu elde edilen kira gelirlerinin ertesi yÄ±l mart ayÄ±nda beyanÄ± zorunlu. 2 milyondan daha fazla vatandaÅŸ kira geliri Ã¼zerinden vergi Ã¶dÃ¼yor, beyanname veriyor. Tabi ki; belirli tutarÄ±n altÄ±nda elde edilen konut/iÅŸyeri kira gelirleri iÃ§in beyanname verilmesi gerekmiyor. Beyanname vermesi gereken herkesin vergi Ã¶demesi de gerekmiyor. Beyannameye yazÄ±lan kira gelirleri Ã¼zerinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebilecek; istisnalar, giderler ve indirimler var. Beyanname verecek kiÅŸileri belirleyen kriterler de, beyanname hazÄ±rlanÄ±rken dikkate alÄ±nacak bir Ã§ok deÄŸer de her yÄ±l gÃ¼ncelleniyor. GÃ¼ncellenen tutarlar Ã¼zerinden kira gelirlerinin merak edilen tÃ¼m yÃ¶nlerini bugÃ¼nden itibaren beÅŸ gÃ¼n boyunca ele alÄ±yoruzâ€¦ BugÃ¼n; mart ayÄ±nÄ±n ve beyanname verme dÃ¶neminin ilk gÃ¼nÃ¼nde, beyanname yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in en az ne kadar kira geliri gerektiÄŸini, istisna tutarÄ±nÄ±, (belgesiz) gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider ve (belgeli) gerÃ§ek gider ayrÄ±mÄ±nÄ±, Ã¶rnek vergi hesaplamalarÄ±yla ele alÄ±yoruz. YarÄ±n ve sonraki Ã¼Ã§ gÃ¼nde; gerÃ§ek giderlerin gelirden nasÄ±l dÃ¼ÅŸÃ¼lebileceÄŸini, iÅŸyeri kira gelirlerinin beyan kriterlerini, istisnadan kimlerin yararlanabileceÄŸini, beyannamelerin Maliyeâ€™ye nasÄ±l iletileceÄŸi konularÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla aÃ§Ä±klÄ±yoruz.
EN AZ KÄ°RA TUTARI
GeÃ§en yÄ±l (2021â€™de) elde ettiÄŸi konut kira geliri 7 bin lirayÄ± aÅŸmayanlar beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mÃ¼lk sahipleri kira gelirleri iÃ§in vergi de Ã¶demeyecek. 7 bin liranÄ±n Ã¼zerinde konut kira geliri olanlar, mart ayÄ± iÃ§inde beyanname verecek. Hissedarlar iÃ§in de aynÄ± tutar geÃ§erli. KiÅŸi baÅŸÄ± elde edilen konut kira geliri 7 bin lirayÄ± geÃ§miyorsa beyanname verilmeyecek. Konut kira geliri; hissedar baÅŸÄ±na 7 bin lirayÄ± geÃ§tiÄŸi andan itibaren, her bir hissedar ayrÄ± ayrÄ± 7 bin liralÄ±k istisnayÄ± vergi hesabÄ±nda gelirinden dÃ¼ÅŸebiliyor. Bir kiÅŸi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirleri toplamÄ±na bir defa (7 bin lira) istisna uygulanabilecek.
VERGÄ°YÄ° AZALTAN GÄ°DERLER
Ne kadar vergi Ã¶deneceÄŸi hesaplanÄ±rken kira gelirinden istisna tutarÄ± (7 bin TL) ve giderler dÃ¼ÅŸÃ¼lebiliyor. (AyrÄ±ca; baÄŸÄ±ÅŸlar, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sigorta masraflarÄ± da gelirden indirilebiliyor.) Kalan tutar (matrah) Ã¼zerinden vergi hesabÄ± (YÃ¼zde 15â€™ten, yÃ¼zde 40â€™a varan oranlarda) yapÄ±lÄ±yor. Ä°ki farklÄ± gider yÃ¶ntemi var; belgesiz gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider ve belgeli gerÃ§ek gider. GÃ¶tÃ¼rÃ¼ giderin avantajÄ± herhangi bir belgeye ihtiyaÃ§ duyulmaksÄ±zÄ±n direkt yÃ¼zde 15 oranÄ±nda hesaplanan tutar, kira gelirinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebiliyor. GÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider yÃ¶ntemini seÃ§enler, iki yÄ±l bu yÃ¶ntemden vazgeÃ§emiyorlar. GerÃ§ek gider yÃ¶nteminde ise (yÃ¼zde 15â€™lik sÄ±nÄ±ra tabi olmaksÄ±zÄ±n) belgeli giderler kira gelirinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebilir. GerÃ§ek gider yÃ¶nteminde; sÃ¶z konusu belgelerin beÅŸ yÄ±l boyunca saklanmasÄ± gerekiyor. OlasÄ± vergi incelemesinde; yetkililere bu belgelerin gÃ¶sterilmesi gerekiyor. (GerÃ§ek gider yÃ¶nteminin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yarÄ±nki yazÄ±mÄ±zda ele alÄ±yoruz.)
* AyrÄ± ayrÄ± veya birlikte elde ettiÄŸi Ã¼cret, MSÄ°, GMSÄ° ile diÄŸer kazanÃ§ ve iratlarÄ±nÄ±n tutarÄ± yÄ±llÄ±k 190 bin lirayÄ± aÅŸanlar 7 bin liralÄ±k istisnadan yararlanamÄ±yor.
* 2021 kiralarÄ±nÄ±n; her ay deÄŸiÅŸmeden aynÄ± bedel Ã¼zerinden yÄ±l boyunca tahsil edildiÄŸi varsayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
* MÃ¼lk sahipleri, GV YasasÄ±â€™nÄ±n 89. maddesinde yazÄ±lÄ± olan ve Ã¶denecek vergiyi azaltabilecek olan indirimleri de (Ã¶zel sigorta prim ve katkÄ± paylarÄ±, baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±) gÃ¶sterilen sÄ±nÄ±rlar Ã§erÃ§evesinde vergi hesabÄ±na dÃ¢hil edebilir.
Ã–RNEK HESAPLAMA
GÃ–TÃœRÃœ gider yÃ¶nteminde, mÃ¼lk sahiplerinin 2021â€™de elde ettiÄŸi kira gelirleri iÃ§in ne kadar vergi Ã¶deyeceÄŸi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan gÃ¶rÃ¼lebilir. AylÄ±k 2 bin 500 lira konut kira Ã¶rneÄŸi iÃ§in; (yÄ±llÄ±k 30 bin lira) mÃ¼lk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi Ã¶demesi gerekecek. Ã–nce istisna (7 bin lira) sonra yÃ¼zde 15 gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider (3 bin 450 lira) dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p, 19 bin 550 lira matrah Ã¼zerinden, yÃ¼zde 15 oranÄ± Ã¼zerinden vergi hesaplanÄ±r.
VERGÄ° ORANLARI
BEYANNAMEYE Ã¶nce kira geliri tutarÄ± yazÄ±lÄ±p; ardÄ±ndan istisna, gider ve indirimler bu gelirden dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra kalan tutara vergi oranÄ± uygulanÄ±r. 24 bin liraya kadar yÃ¼zde 15 oranÄ± uygulanÄ±rken, gelir arttÄ±kÃ§a yÃ¼zde 20, 27, 35 ve en son yÃ¼zde 40 oranÄ± uygulanarak vergi hesaplanÄ±r.
PEÅžÄ°N Ã–DENÄ°RSE NE OLACAK?Â
PEÅžÄ°N tahsil edilen kiralar, hangi dÃ¶neme aitse o yÄ±la ait beyanname verilirken (sonradan) beyan edilir. GeÃ§en yÄ±lki kira tahsilatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lk sahibi eÄŸer 2022â€™ye ait kira bedeline ait de tahsilat yapmÄ±ÅŸsa, yalnÄ±zca 2021â€™e isabet eden kira bedeli bu yÄ±l mart ayÄ±nda beyan edilip vergisi Ã¶denecek. GeÃ§en yÄ±la ait tahsil edilememiÅŸ bir kira bedeli varsa bu yÄ±l beyan edilmeyecek. EÄŸer 2021â€™de Ã¶nceki yÄ±llara ait (2020 ve daha Ã¶nceki yÄ±llar) kira bedeli gecikmeli olarak kiracÄ±dan tahsil edilmiÅŸse, mart sonuna kadar verilecek beyannameye 2021 Ã¶ncesine ait tahsil edilen bu kira bedellerinin de dahil edilmesi gerekecek.
YARIN: KÄ°RA GELÄ°RÄ°NDEN HANGÄ° GÄ°DERLER DÃœÅžÃœLEBÄ°LÄ°R?
Kimler ne kadar kira gelir vergisi Ã¶deyecek?
Ülke genelinde 2 milyondan fazla kiÅŸi kira geliri üzerinden vergi ödüyor. YÄ±l boyunca saÄŸlanan gelirin ertesi yÄ±l mart ayÄ±nda beyanÄ± ÅŸart. Peki kimler için beyanname zorunlu, beyanname veren herkes vergi ödeyecek mi? Kira geliri için tüm merak edilenleri beÅŸ gün boyunca detaylarÄ±yla anlatacaÄŸÄ±z. Bugün, beyanname yükümlülüÄŸü için en az ne kadar kira geliri gerektiÄŸini, istisna tutarÄ±nÄ±, (belgesiz) götürü gider ve (belgeli) gerçek gider ayrÄ±mÄ±nÄ± örnek vergi hesaplamalarÄ±yla ele alÄ±yoruz.
YÄ±l boyu elde edilen kira gelirlerinin ertesi yÄ±l mart ayÄ±nda beyanÄ± zorunlu. 2 milyondan daha fazla vatandaÅŸ kira geliri Ã¼zerinden vergi Ã¶dÃ¼yor, beyanname veriyor. Tabi ki; belirli tutarÄ±n altÄ±nda elde edilen konut/iÅŸyeri kira gelirleri iÃ§in beyanname verilmesi gerekmiyor. Beyanname vermesi gereken herkesin vergi Ã¶demesi de gerekmiyor. Beyannameye yazÄ±lan kira gelirleri Ã¼zerinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebilecek; istisnalar, giderler ve indirimler var. Beyanname verecek kiÅŸileri belirleyen kriterler de, beyanname hazÄ±rlanÄ±rken dikkate alÄ±nacak bir Ã§ok deÄŸer de her yÄ±l gÃ¼ncelleniyor. GÃ¼ncellenen tutarlar Ã¼zerinden kira gelirlerinin merak edilen tÃ¼m yÃ¶nlerini bugÃ¼nden itibaren beÅŸ gÃ¼n boyunca ele alÄ±yoruzâ€¦ BugÃ¼n; mart ayÄ±nÄ±n ve beyanname verme dÃ¶neminin ilk gÃ¼nÃ¼nde, beyanname yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in en az ne kadar kira geliri gerektiÄŸini, istisna tutarÄ±nÄ±, (belgesiz) gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider ve (belgeli) gerÃ§ek gider ayrÄ±mÄ±nÄ±, Ã¶rnek vergi hesaplamalarÄ±yla ele alÄ±yoruz. YarÄ±n ve sonraki Ã¼Ã§ gÃ¼nde; gerÃ§ek giderlerin gelirden nasÄ±l dÃ¼ÅŸÃ¼lebileceÄŸini, iÅŸyeri kira gelirlerinin beyan kriterlerini, istisnadan kimlerin yararlanabileceÄŸini, beyannamelerin Maliyeâ€™ye nasÄ±l iletileceÄŸi konularÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla aÃ§Ä±klÄ±yoruz.
EN AZ KÄ°RA TUTARI
GeÃ§en yÄ±l (2021â€™de) elde ettiÄŸi konut kira geliri 7 bin lirayÄ± aÅŸmayanlar beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mÃ¼lk sahipleri kira gelirleri iÃ§in vergi de Ã¶demeyecek. 7 bin liranÄ±n Ã¼zerinde konut kira geliri olanlar, mart ayÄ± iÃ§inde beyanname verecek. Hissedarlar iÃ§in de aynÄ± tutar geÃ§erli. KiÅŸi baÅŸÄ± elde edilen konut kira geliri 7 bin lirayÄ± geÃ§miyorsa beyanname verilmeyecek. Konut kira geliri; hissedar baÅŸÄ±na 7 bin lirayÄ± geÃ§tiÄŸi andan itibaren, her bir hissedar ayrÄ± ayrÄ± 7 bin liralÄ±k istisnayÄ± vergi hesabÄ±nda gelirinden dÃ¼ÅŸebiliyor. Bir kiÅŸi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirleri toplamÄ±na bir defa (7 bin lira) istisna uygulanabilecek.
VERGÄ°YÄ° AZALTAN GÄ°DERLER
Ne kadar vergi Ã¶deneceÄŸi hesaplanÄ±rken kira gelirinden istisna tutarÄ± (7 bin TL) ve giderler dÃ¼ÅŸÃ¼lebiliyor. (AyrÄ±ca; baÄŸÄ±ÅŸlar, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sigorta masraflarÄ± da gelirden indirilebiliyor.) Kalan tutar (matrah) Ã¼zerinden vergi hesabÄ± (YÃ¼zde 15â€™ten, yÃ¼zde 40â€™a varan oranlarda) yapÄ±lÄ±yor. Ä°ki farklÄ± gider yÃ¶ntemi var; belgesiz gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider ve belgeli gerÃ§ek gider. GÃ¶tÃ¼rÃ¼ giderin avantajÄ± herhangi bir belgeye ihtiyaÃ§ duyulmaksÄ±zÄ±n direkt yÃ¼zde 15 oranÄ±nda hesaplanan tutar, kira gelirinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebiliyor. GÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider yÃ¶ntemini seÃ§enler, iki yÄ±l bu yÃ¶ntemden vazgeÃ§emiyorlar. GerÃ§ek gider yÃ¶nteminde ise (yÃ¼zde 15â€™lik sÄ±nÄ±ra tabi olmaksÄ±zÄ±n) belgeli giderler kira gelirinden dÃ¼ÅŸÃ¼lebilir. GerÃ§ek gider yÃ¶nteminde; sÃ¶z konusu belgelerin beÅŸ yÄ±l boyunca saklanmasÄ± gerekiyor. OlasÄ± vergi incelemesinde; yetkililere bu belgelerin gÃ¶sterilmesi gerekiyor. (GerÃ§ek gider yÃ¶nteminin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yarÄ±nki yazÄ±mÄ±zda ele alÄ±yoruz.)
* AyrÄ± ayrÄ± veya birlikte elde ettiÄŸi Ã¼cret, MSÄ°, GMSÄ° ile diÄŸer kazanÃ§ ve iratlarÄ±nÄ±n tutarÄ± yÄ±llÄ±k 190 bin lirayÄ± aÅŸanlar 7 bin liralÄ±k istisnadan yararlanamÄ±yor.
* 2021 kiralarÄ±nÄ±n; her ay deÄŸiÅŸmeden aynÄ± bedel Ã¼zerinden yÄ±l boyunca tahsil edildiÄŸi varsayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
* MÃ¼lk sahipleri, GV YasasÄ±â€™nÄ±n 89. maddesinde yazÄ±lÄ± olan ve Ã¶denecek vergiyi azaltabilecek olan indirimleri de (Ã¶zel sigorta prim ve katkÄ± paylarÄ±, baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±) gÃ¶sterilen sÄ±nÄ±rlar Ã§erÃ§evesinde vergi hesabÄ±na dÃ¢hil edebilir.
Ã–RNEK HESAPLAMA
GÃ–TÃœRÃœ gider yÃ¶nteminde, mÃ¼lk sahiplerinin 2021â€™de elde ettiÄŸi kira gelirleri iÃ§in ne kadar vergi Ã¶deyeceÄŸi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan gÃ¶rÃ¼lebilir. AylÄ±k 2 bin 500 lira konut kira Ã¶rneÄŸi iÃ§in; (yÄ±llÄ±k 30 bin lira) mÃ¼lk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi Ã¶demesi gerekecek. Ã–nce istisna (7 bin lira) sonra yÃ¼zde 15 gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider (3 bin 450 lira) dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p, 19 bin 550 lira matrah Ã¼zerinden, yÃ¼zde 15 oranÄ± Ã¼zerinden vergi hesaplanÄ±r.
VERGÄ° ORANLARI
BEYANNAMEYE Ã¶nce kira geliri tutarÄ± yazÄ±lÄ±p; ardÄ±ndan istisna, gider ve indirimler bu gelirden dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra kalan tutara vergi oranÄ± uygulanÄ±r. 24 bin liraya kadar yÃ¼zde 15 oranÄ± uygulanÄ±rken, gelir arttÄ±kÃ§a yÃ¼zde 20, 27, 35 ve en son yÃ¼zde 40 oranÄ± uygulanarak vergi hesaplanÄ±r.
PEÅžÄ°N Ã–DENÄ°RSE NE OLACAK?Â
PEÅžÄ°N tahsil edilen kiralar, hangi dÃ¶neme aitse o yÄ±la ait beyanname verilirken (sonradan) beyan edilir. GeÃ§en yÄ±lki kira tahsilatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lk sahibi eÄŸer 2022â€™ye ait kira bedeline ait de tahsilat yapmÄ±ÅŸsa, yalnÄ±zca 2021â€™e isabet eden kira bedeli bu yÄ±l mart ayÄ±nda beyan edilip vergisi Ã¶denecek. GeÃ§en yÄ±la ait tahsil edilememiÅŸ bir kira bedeli varsa bu yÄ±l beyan edilmeyecek. EÄŸer 2021â€™de Ã¶nceki yÄ±llara ait (2020 ve daha Ã¶nceki yÄ±llar) kira bedeli gecikmeli olarak kiracÄ±dan tahsil edilmiÅŸse, mart sonuna kadar verilecek beyannameye 2021 Ã¶ncesine ait tahsil edilen bu kira bedellerinin de dahil edilmesi gerekecek.
YARIN: KÄ°RA GELÄ°RÄ°NDEN HANGÄ° GÄ°DERLER DÃœÅžÃœLEBÄ°LÄ°R?