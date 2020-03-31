Evden çıkmadan gelir vergisi beyanı

Bu kişiler ‘vergiye tabi gelir elde etmişlerse’ Maliye’ye de beyanname vermek zorundalar diğer yandan... Maliye, ilk başta süre uzatımı yaptı... Yıllık gelir vergisi beyannamesi normalde mart ayının son gününe (bugün) kadar vergi dairesine verilebiliyorken, nisan sonuna kadar beyanname verme süresi uzatıldı. (17 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125)
Ardından ‘65 yaş üstü kişilerin’ ve ‘kronik rahatsızlığı bulunanların’ mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. (VUK Genel Tebliği/518) Dolayısıyla bu kişiler için; beyanname verme süreleri de, tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri de, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmış oldu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan tüm vatandaşlarımıza da, olabildiğince sokağa çıkmamak, evde kalmak, bu kritik günler de uzmanlarca hep ısrarla tavsiye ediliyor... Dolayısıyla nisan sonuna kadar Maliye’ye beyanname vermek zorunda olan kişiler için de ‘evden çıkmamanın’ yöntemleri daha da önemli hale geldi. Maliye’ye beyannamenin hangi yollarla verilebileceğini mart ayı başında ele almıştık aslında... (6 Mart 2020 Hürriyet)
Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele edilen bu günlerde “ Evden çıkmadan beyanname vermenin yöntemlerini” bu kez çok daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz...
60 YAŞ ÜSTÜ İÇİN EVDEN ALINABİLİYOR
60 yaş üzeri ‘kira geliri elde eden mükellefler için’ Maliyeciler kapıya gelip evden beyanname alabiliyor. Engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar için de aynı hizmet veriliyor. Ve bu hizmeti Maliye, öteden beri veriyor... Belirtilen şartları taşıyan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezi’ni (VİMER - 444 0 189) arayarak randevu isteyebiliyorlar. Gelecek görevliler beyannamelerin doldurulmasında da yardımcı olabiliyor.
İNTERNETTEN NASIL BEYANNAME VERİLİR?
Evden beyanname alma hizmeti yalnız kira geliri beyannamesi için ve 60 yaş üstü mükellefler için geçerli. 60 yaşından daha genç yaşta olup beyanname vermek zorunda olan kira geliri elde edenler de, yine evden çıkmadan internetten beyanname doldurabilir ve bu beyannameleri Maliye’ye elektronik olarak iletebilir. Kira geliri dışında beyana tabi; ücret, kâr payı, gayrimenkul satış kazancı, yurt dışı faiz geliri elde edenler de internetten beyanname (Hazır Beyan) doldurabiliyor. Ardından, hesaplanan-ödenecek vergiyi de kredi kartından veya internet bankacılığı aracılığıyla ödeyebiliyor.
‘Hazır Beyan’ sisteminden; sadece kira, menkul sermaye iradı (faiz, kâr payı...), ücret veya diğer kazanç ve irat gelirlerini (Gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı...) ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabiliyor.
10 ADIMDA İNTERNETTEN BEYANNAME DOLDURMA
Örnek olarak; konut kira geliri (gayrimenkul sermeye iradı) elde eden bir vatandaş için internetten beyanname doldurma işlemini aşağıda adım adım sıraladık.
İşyeri kira geliri elde edenler de, beyana tabi; ücret, kâr payı, gayrimenkul satış kazancı, yurt dışı faiz geliri elde edenler de aşağıdaki adımlarla ‘Hazır Beyan Sistemine’ giriş yaptıktan sonra gelirlerini ilgili satırlara yazarak, ödeme dâhil tüm yükümlülüklerini, evden çıkmadan internetten yerine getirebilirler.
1) ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘Hızlı Erişim’ başlığı altında ‘Hazır Beyan’ tıklanıyor. (‘Hızlı Erişim/Hazır Beyan’ seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak 4 seçenekten biri seçiliyor.)
2) ‘Sisteme Giriş’ tıklanıyor.
3) “T.C. Kimlik Numarası ile Giriş” tıklanıyor. (Ayrıca; ‘Kullanıcı Girişi’, ‘Mavi Kart Bilgileri ile Giriş’ ‘Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş’ ve ’e-Devlet Yöntemi ile Giriş’ seçenekleri de mevcut.)
4) Sırasıyla “kimlik numarası”, “doğum tarihi” ve diğer güvenlik soruları cevaplanıyor. 5) Ekranın solundaki menüden ‘Beyanname Doldur’ tıklanıyor.6) “2019 Beyanname Doldur” tıklanıyor.
7) İrtibat telefonu ve “Gayrimenkulün Türü, Kira Gelirinin Ait Olduğu Yıl, Elde Edil. Süre (Ay), Hisse (%), Yıllık Kira Geliri (Hisseye Düsen), İl / İlçe, Adres” bilgileri giriliyor. (3.A - BEYAN EDİLECEK GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI - KİRA GELİRLERİNİZ)
8) Götürü gider yöntemi seçilirse istisna sonrası gelirin yüzde 15’i gider olarak gelirden düşülüyor. Gerçek gider yöntemi seçilirse gider tutarları ilgili satıra yazılıyor. (4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER) İstisnadan faydalanılma imkânı yoksa istisna satırı siliniyor. (Konut kira gelirleri için 5 bin 400 lira.) İstisna ve giderlerden sonraki gelir tutarı netleşiyor.
9) Eğitim ve sağlık harcamaları, özel sigorta masrafları varsa yapılan bağışlar, geçmiş yıl zararları ‘5. GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER’ başlığı altındaki ilgili satırlara yazılarak gelirden (yasal sınırlar dikkate alınarak) beyannameden düşülüyor.
10) Artık, vergiye tabi gelir (matrah) netleştiğinden bu tutar üzerinden gelirin büyüklüğüne göre vergi hesaplanıyor. (6. VERGİ HESAPLAMA) Yüzde 15’den başlayıp, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40 oranında gelir vergisi hesaplanıyor.
Ödenecek gelir vergisine ilaveten beyannamenin damga vergisi olan 89,10 lira da en alt satırda otomatikman hesaplanır. Herhangi bir gelir vergisi ödemesi çıkmamış olan ancak beyanname verme zorunluluğu olan mükellefler için de damga vergisi (89,10 TL) ödenmesi gerekeceğinden bu ödemenin de ihmal edilmemesi gerekiyor.
Beyanname öncelikle taslak olarak kaydedilebiliyor. Taslağın üzerinden yapılacak kontroller sonrasında bir düzeltme işlemine gerek görülmüyorsa artık beyanname onaylanıp tahakkuk fişi de oluşabilir ve bu fişte yer alan vergiler de ödenebilir hale gelmiş olur.
Ödenecek gelir vergisinin ilk taksiti normalde mart sonuna kadar ödenebilirken Maliye bu süreyi nisan sonuna kadar uzattığından 30 Nisan’a kadar verginin ilk taksiti ödenebilecek. İkinci taksitse 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar ödenebilecek.
Ödeme için ekranın sol tarafında yer alan “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” sekmesi tıklanarak işlem sonuçlandırılabiliyor.
Evden çıkmadan gelir vergisi beyanı
KORONAVİRÜSLE mücadele için kritik bir uygulama: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasak.
Bu kişiler ‘vergiye tabi gelir elde etmişlerse’ Maliye’ye de beyanname vermek zorundalar diğer yandan... Maliye, ilk başta süre uzatımı yaptı... Yıllık gelir vergisi beyannamesi normalde mart ayının son gününe (bugün) kadar vergi dairesine verilebiliyorken, nisan sonuna kadar beyanname verme süresi uzatıldı. (17 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125)
Ardından ‘65 yaş üstü kişilerin’ ve ‘kronik rahatsızlığı bulunanların’ mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. (VUK Genel Tebliği/518) Dolayısıyla bu kişiler için; beyanname verme süreleri de, tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri de, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmış oldu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan tüm vatandaşlarımıza da, olabildiğince sokağa çıkmamak, evde kalmak, bu kritik günler de uzmanlarca hep ısrarla tavsiye ediliyor... Dolayısıyla nisan sonuna kadar Maliye’ye beyanname vermek zorunda olan kişiler için de ‘evden çıkmamanın’ yöntemleri daha da önemli hale geldi. Maliye’ye beyannamenin hangi yollarla verilebileceğini mart ayı başında ele almıştık aslında... (6 Mart 2020 Hürriyet)
Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele edilen bu günlerde “ Evden çıkmadan beyanname vermenin yöntemlerini” bu kez çok daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz...
60 YAŞ ÜSTÜ İÇİN EVDEN ALINABİLİYOR
60 yaş üzeri ‘kira geliri elde eden mükellefler için’ Maliyeciler kapıya gelip evden beyanname alabiliyor. Engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar için de aynı hizmet veriliyor. Ve bu hizmeti Maliye, öteden beri veriyor... Belirtilen şartları taşıyan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezi’ni (VİMER - 444 0 189) arayarak randevu isteyebiliyorlar. Gelecek görevliler beyannamelerin doldurulmasında da yardımcı olabiliyor.
İNTERNETTEN NASIL BEYANNAME VERİLİR?
Evden beyanname alma hizmeti yalnız kira geliri beyannamesi için ve 60 yaş üstü mükellefler için geçerli. 60 yaşından daha genç yaşta olup beyanname vermek zorunda olan kira geliri elde edenler de, yine evden çıkmadan internetten beyanname doldurabilir ve bu beyannameleri Maliye’ye elektronik olarak iletebilir. Kira geliri dışında beyana tabi; ücret, kâr payı, gayrimenkul satış kazancı, yurt dışı faiz geliri elde edenler de internetten beyanname (Hazır Beyan) doldurabiliyor. Ardından, hesaplanan-ödenecek vergiyi de kredi kartından veya internet bankacılığı aracılığıyla ödeyebiliyor.
‘Hazır Beyan’ sisteminden; sadece kira, menkul sermaye iradı (faiz, kâr payı...), ücret veya diğer kazanç ve irat gelirlerini (Gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı...) ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabiliyor.
10 ADIMDA İNTERNETTEN BEYANNAME DOLDURMA
Örnek olarak; konut kira geliri (gayrimenkul sermeye iradı) elde eden bir vatandaş için internetten beyanname doldurma işlemini aşağıda adım adım sıraladık.
İşyeri kira geliri elde edenler de, beyana tabi; ücret, kâr payı, gayrimenkul satış kazancı, yurt dışı faiz geliri elde edenler de aşağıdaki adımlarla ‘Hazır Beyan Sistemine’ giriş yaptıktan sonra gelirlerini ilgili satırlara yazarak, ödeme dâhil tüm yükümlülüklerini, evden çıkmadan internetten yerine getirebilirler.
1) ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘Hızlı Erişim’ başlığı altında ‘Hazır Beyan’ tıklanıyor. (‘Hızlı Erişim/Hazır Beyan’ seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak 4 seçenekten biri seçiliyor.)
2) ‘Sisteme Giriş’ tıklanıyor.
3) “T.C. Kimlik Numarası ile Giriş” tıklanıyor. (Ayrıca; ‘Kullanıcı Girişi’, ‘Mavi Kart Bilgileri ile Giriş’ ‘Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş’ ve ’e-Devlet Yöntemi ile Giriş’ seçenekleri de mevcut.)
4) Sırasıyla “kimlik numarası”, “doğum tarihi” ve diğer güvenlik soruları cevaplanıyor. 5) Ekranın solundaki menüden ‘Beyanname Doldur’ tıklanıyor.6) “2019 Beyanname Doldur” tıklanıyor.
7) İrtibat telefonu ve “Gayrimenkulün Türü, Kira Gelirinin Ait Olduğu Yıl, Elde Edil. Süre (Ay), Hisse (%), Yıllık Kira Geliri (Hisseye Düsen), İl / İlçe, Adres” bilgileri giriliyor. (3.A - BEYAN EDİLECEK GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI - KİRA GELİRLERİNİZ)
8) Götürü gider yöntemi seçilirse istisna sonrası gelirin yüzde 15’i gider olarak gelirden düşülüyor. Gerçek gider yöntemi seçilirse gider tutarları ilgili satıra yazılıyor. (4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER) İstisnadan faydalanılma imkânı yoksa istisna satırı siliniyor. (Konut kira gelirleri için 5 bin 400 lira.) İstisna ve giderlerden sonraki gelir tutarı netleşiyor.
9) Eğitim ve sağlık harcamaları, özel sigorta masrafları varsa yapılan bağışlar, geçmiş yıl zararları ‘5. GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER’ başlığı altındaki ilgili satırlara yazılarak gelirden (yasal sınırlar dikkate alınarak) beyannameden düşülüyor.
10) Artık, vergiye tabi gelir (matrah) netleştiğinden bu tutar üzerinden gelirin büyüklüğüne göre vergi hesaplanıyor. (6. VERGİ HESAPLAMA) Yüzde 15’den başlayıp, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40 oranında gelir vergisi hesaplanıyor.
Ödenecek gelir vergisine ilaveten beyannamenin damga vergisi olan 89,10 lira da en alt satırda otomatikman hesaplanır. Herhangi bir gelir vergisi ödemesi çıkmamış olan ancak beyanname verme zorunluluğu olan mükellefler için de damga vergisi (89,10 TL) ödenmesi gerekeceğinden bu ödemenin de ihmal edilmemesi gerekiyor.
Beyanname öncelikle taslak olarak kaydedilebiliyor. Taslağın üzerinden yapılacak kontroller sonrasında bir düzeltme işlemine gerek görülmüyorsa artık beyanname onaylanıp tahakkuk fişi de oluşabilir ve bu fişte yer alan vergiler de ödenebilir hale gelmiş olur.
Ödenecek gelir vergisinin ilk taksiti normalde mart sonuna kadar ödenebilirken Maliye bu süreyi nisan sonuna kadar uzattığından 30 Nisan’a kadar verginin ilk taksiti ödenebilecek. İkinci taksitse 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar ödenebilecek.
Ödeme için ekranın sol tarafında yer alan “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” sekmesi tıklanarak işlem sonuçlandırılabiliyor.