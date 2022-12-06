Dolandırıcıların tapudaki işlemleri nasıl engellenir?

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İşte bu tip dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için mülk sahiplerinin alabileceği ‘çok kolay’ önlemler de var. e-Devlet’e girip, telefon numaranızı tapu işlemleri için kaydederek masrafsız ve kolayca ciddi bir önlem alabilirsiniz dolandırıcılara karşı.

Tapuda adınıza kayıtlı gayrimenkullere ilişkin satış veya devir gibi bir işlem yapıldığında telefonunuza kısa mesajla (SMS) bilgi geliyor. “Şu il, şu ilçede, şu ada, şu parseldeki taşınmazınıza ilişkin tapuda devir işlemi başlatılmıştır” şeklinde haberdar oluyorsunuz.

Peki, e-Devlet’ten bu güvenlik işlemi nasıl yapılıyor?

1. e-Devlet’e girilir.

2. Arama butonuna ‘tapu telefon’ yazılır.

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3. ‘Tapu Telefon Bilgileri Beyan’ sayfası açılır. “Bu hizmeti kullanarak beyan edeceğiniz telefon bilgisi TAKBİS’te TC Kimlik Numarası kayıtlı olan tapu kayıtlarınız ile eşleştirilecektir.” ile “Daha önceden kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır.” uyarıları görülür.

Sağ üstteki ‘Telefon Numarası Kaydet’ düğmesine tıklayarak telefon numaranızı kaydedebilirsiniz.

‘Bilgilendirme metnini okudum ve onaylıyorum’ işaretlendikten sonra, ‘Doğrulama Kodu Gönder’e tıklanır.

4. Telefonunuza SMS yoluyla gelen ‘doğrulama kodu’ ekranda ilgili alana girilerek ‘onayla’ tıklanır.

5. ‘İşlem başarılı’ şeklinde ekrandaki bilgi sonrası artık dolandırıcıların adınıza tapudan bilginiz dışında işlem yapılıyorsa haberdar oluyorsunuz.

Bunları yapmanız halinde; artık tapuda sahte kimlik ve sahte vekalet ile haberdar olmadığınız bir satış/devir başvurusu yapıldığında telefonunuza mesaj gelecektir.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA VERGİLENDİRME KRİTERLERİ

MÜLK sahibinin rızası dışında yapılabilecek tapu devir işlemlerine karşı alınabilecek önlemlerden sonra şimdi “mülk sahibinin rızası ile” yapılabilecek gayrimenkul satış işlemlerindeki vergisel kriterlere bakalım. Öncelikle vergisiz satış için 5 yıl koşulunu hatırlatalım. Bir taşınmaz edinildikten sonra üzerinden 5 yıl geçip sonra satılıyorsa elde edilen kazanç ne kadar çok olursa olsun gelir vergisi istenmiyor. Gayrimenkulü edindikten sonraki 5 yıl içinde satış yapılırsa ve istisnayı (2022 kazançları için 25.000 TL) aşan kazanç elde ediliyorsa (ertesi yıl mart ayında) beyanname vermek gerekiyor.

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Beyanname verilirken istisna tutarı, satış sırasında ödenen tapu harcı ve (alış değerine ilave edilebilecek) enflasyon etkisi ödenecek vergiyi azaltıcı etki yapıyor. Alış ve satış tarihleri arasındaki enflasyon etkisinin kazançtan düşülebilmesi için; alış ve satış ÜFE endeksleri arasında yüzde 10’dan fazla endeks farkı (artışı) oluşması gerekiyor. Satışın yapıldığı aydan bir önceki ay ve alışın yapıldığı aydan bir önceki ay endeksleri dikkate alınıyor. Son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, değer artış kazancı üzerinden enflasyon etkisinin düşülebilme hakkını yani ödenecek vergiyi azaltıcı etkisini daha da önemli hale getirdi.

MİRAS SATIŞINDA VERGİ YOK

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Mirasçılar kendilerine intikal eden mülkler üzerinden zaten (emlak vergi değerleri üzerinden) Veraset ve İntikal Vergisi öderler. Mirasla edinilen mülkler (5 yıl içinde satılsa dahi) ne kadar kazanç edinilirse edilsin ivazsız (karşılıksız) intikal olduğundan gelir vergisi ödenmesi gerekmiyor.