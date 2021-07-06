 Arabulucuda el sıkışıldığında vergi nasıl hesaplanacak

Vatandaşların bir kısmı “Maliye’de kaydım yok, vergi barışına başvurabilir miyim” diye merak ediyor. Eğitim ve danışmanlık gibi serbest meslek kazancı olanlar, sosyal medyadan gelir sağlayanlar ya da yurtdışından faiz geliri olanlar için vergi barışı mümkün. Maliye’ye hiç bildirim yapılmamış olsa da, geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi riski vergi barışıyla ortadan kalkıyor.

“Maliye’de kaydım yok, yine de vergi barışına başvurabilir miyim?” diye soruyor bir okurumuz. “Banka hesap hareketlerinden yola çıkılarak incelemeye alınan tanıdıklarım var, geçmiş yıllarda yüksek olmasa da benim de kazançlarım oldu ama vergi dairesine bildirim yapmam gerektiğini düşünemedim” şeklinde tereddütlerini iletti. Eğitim ve danışmanlık gibi serbest meslek kazancı da elde edilmiş olabilir, sosyal medyada yayımlanmış içerikler üzerinden reklam geliri de elde edilmiş olabilir, yurtdışı faiz kazancı da elde edilmiş olabilir... Ve bu gelirler için geçmiş yıllarda Maliye’ye hiç bildirim yapılmamış, mükellefiyet kaydı açılmamış olsa da, geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi riski vergi barışıyla ortadan kaldırılabiliyor. Otomobil ve gayrimenkul alım satım kazancı da olabilir, mülkünden kira geliri elde edip hiç Maliye’ye gelir beyan edilmemiş de olabilir. Maliye ile el sıkışıp vergi barışı imzalayanlar için geçmiş yılların kazançları artık gelir elde edenlerden sorulmayacak. Zamanaşımı süresi henüz dolmamış geçmiş beş yılın tümü için vergi barışı-matrah artırımı yapılabildiği gibi, yalnızca bir (veya birkaç) yıl için de yapılabilir.

FAİZ GELİRİ ÖRNEĞİ

Yurtdışı faiz geliri için örnekleyelim konuyu... 2020’de yurtdışından faiz geliri elde ettiği halde bu gelirini Maliye’ye beyan etmeyen kişi 8.500 lira vergi barışı ödemesi yaptığında artık bu kişi için vergi inceleme riski ortadan kalkıyor. Diğer dört yıl için vergi barışı ödeme tutarları da şu şekilde: 2016 için 6.380 TL, 2017 için 6.640 TL, 2018 için 7.050 TL, 2019 için 7.500 TL.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Vergi barışı-matrah artırımı için Maliye’ye 31 Ağustos’a kadar başvurulabiliyor. Peşin ödeme yapmak isteyenler için son ödeme tarihi 30 Eylül 2021. Peşin ödeme yapanlara hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim de uygulanacak. Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit ödeme tarihi de 30 Eylül 2021. Kalan taksitler ikişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1.09 oranında katsayı ilave edilerek) ödenebilecek.

KAYDI OLANLAR

Geçmiş yıllarda mükellef olup Maliye’de kaydı olanlar, vergi barışından yararlanmak istediklerinde belirlenmiş oranlar üzerinden matrah artırımında bulunacak. 2016 için yüzde 35, 2017 için 30, 2018 için yüzde 25, 2019 için yüzde 20 ve 2020 için yüzde 15 oranında geçmiş yıl beyanlarını artıranlar artırdıkları matrah üzerinden yüzde 20 oranında vergi ödediklerinde geçmiş yılların vergileri kendilerinden sorulmayacak. Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerin; yasal süresinde verilmesinde ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi konusunda aksama yaşanmamışsa vergi oranı (en az matrah tutarı üzerinden) olarak yüzde 20 oranında değil, yüzde 15 oranında dikkate alınacak.

Geçmiş yıllarda vergiye tabi kazanç beyan etmemiş (zarar etmiş) olanlar da hiç beyan vermemiş kişiler gibi asgari matrah tutarları üzerinden vergi barışı ödemesi yapacaklar.