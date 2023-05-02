2023 Emlak Vergisi hangi değer üzerinden ödenecek?

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Konutun-işyerinin geçen yılki emlak rayiç değeri yüzde 61.465 (yüzde 122.93/2) oranında artırılarak, 2023 emlak vergi değeri hesaplanıyor. Gayrimenkulün emlak rayiç değeri üzerinden konutlar için binde 1 (büyükşehirlerde binde 2) emlak vergisi hesaplanıyor.İşyerlerinde ise emlak vergi değerinin binde 2’si (büyükşehirlerde binde 4) oranında emlak vergisi hesaplanıyor.





Emlak vergisinin ilk taksiti mart ayından mayıs sonuna kadar ödenebiliyor, ikinci taksitin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Belediyelerin internet sitesinden kredi kartıyla ödeme imkânı da mevcut. Süresinde ödenmeyen vergiler için aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

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RAYİÇ DEĞER HESAPLAMA ÖRNEĞİ

2022 emlak vergisi değeri üzerinden, 2023 emlak vergisi değerinin nasıl hesaplanacağı, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde (Seri No: 82) örnekle açıklanıyor. Tebliğde; Manisa ili, Akhisar Belediyesi sınırları içinde yer alan bir konut örnek verilmiş. 2022 yılı emlak vergisi değeri 950 bin lira iken, 2023 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 1 milyon 533 bin lira olarak hesaplanmış.

MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Brüt 200 m2’yi aşmayan tek konutu olan mülk sahiplerine emlak vergisinde avantaj tanınıyor, yasada belirtilen şartları taşıyanlar emlak vergisi ödemiyor. (Emlak Vergisi Kanunu-EVK- Md. 8) Emeklilerin başkaca gelirleri de yoksa brüt 200 m2’yi aşmayan tek konutları için ‘sıfır oranlı emlak vergisi avantajından’ yararlanabiliyor. Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da aynı avantajdan yararlanıp vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Tek konutta hissedar olan mülk sahipleri de (emekliler, ev hanımı, engelliler ve işsizler) sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilir. 200 m2’yi aşmayan tek konuttaki hisselerine isabet eden kısım için mülk sahipleri emlak vergisi muafiyetinden yine yararlanabilir. İki ayrı konutu olanların her iki konutu için de emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. İki konutun metrekare toplamlarının, 200 metrekarenin altında olması da muafiyetten yararlanma imkânını sağlamıyor.

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İŞYERLERİNDE MUAFİYET

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar da daimi bina vergisi muafiyetine tabi. (EVK Md.4/m) Muafiyet kapsamına giren işyerlerinin sahibi işletmeler bu mülklerini eğer kiraya vermişlerse vergi avantajı da ortadan kalkıyor.Mülk sahibi olan işletmenin; taşınmazı aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya vermiş olması da durumu değiştirmiyor yine emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Yarınki ve perşembe günkü yazılarımızda emlak vergisi muafiyetinin uygulanmasına yönelik diğer kritik noktaları da ele almaya devam ediyoruz.

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EMLAK VERGİSİ ORANLARI (BİNDE)

YARIN: NAFAKA VE YETİM AYLIĞI VERGİ AVANTAJINI ENGELLER Mİ?