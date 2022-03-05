10 adımda internetten beyanname

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin 31 Mart akşamına kadar beyannamelerini Maliye’ye vermesi gerekiyor. Vergi dairesine elden veya posta ile beyanname vermek yerine, evden çıkmadan tüm işlemleri internetten halledebilirsiniz. İşte 10 adımda internetten beyanneme vermenin yol haritası.
YAZI dizimizin son gününde beyannamelerin nasıl doldurulacağını ve Maliye’ye hangi yollarla ulaştırılabileceğini ele alıyoruz. 31 Mart akşamına kadar beyannamelerin Maliye’ye verilmesi gerekiyor. Kira geliri elde eden mülk sahipleri, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyannamelerini verebilirler. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış mali müşavirler aracılığıyla da beyanname gönderilebilir. Posta ile de vergi dairesine beyanname gönderilebilir. Hangi posta türü ile gönderimin yapıldığı; ‘süresinde beyanname verme açısından’ kritik öneme sahip… Eğer normal (adi) posta ile gönderiliyorsa postaya veriliş tarihi değil, vergi dairesine postanın ulaştığı tarih vergi dairesi tarafından dikkate alınıyor. Taahhütlü posta veya Acele Posta Servisiyle gönderilmişse, postaya veriliş tarihi dikkate alınıyor. Vergi dairesine elden veya posta ile beyanname vermek yerine çok daha da kolayı evden çıkmadan internetten beyanname vermek. Ödeme de internetten yapılabiliyor.
İŞTE YOL HARİTASI
Kira geliri (gayrimenkul sermeye iradı) elde eden bir mülk sahibi aşağıdaki 10 adımı izleyerek beyannamesini doldurabilir.
1- ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘Hızlı Erişim’ başlığı altında ‘Hazır Beyan’ tıklanıyor. (‘Hızlı Erişim/Hazır Beyan’ seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak görünen 4 seçenekten “Kira” seçiliyor.)
2- ‘Sisteme Giriş’ tıklanıyor. (Ekranın sağ üst kısmında)
3- “e-Devlet Yöntemi ile Giriş” tıklanıyor. (Ayrıca; ‘Kullanıcı Girişi’, ‘Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş’ seçenekleri de mevcut.)
4- e-Devlet giriş sayfası kendiliğinden açılıyor, “Kimlik No” ve “e-Devlet şifresi ile” giriş yapıldığında “internet vergi dairesi” sayfası, ‘Hazır Beyan Sistemi’ açılıyor. Buradan “Beyanname Doldur” (Sol üstten ikinci sekme) tıklanıyor.
5- ‘Dönem Seç’ sayfası açılıyor. Ekranın ortasında beliren bölümden “2021 Beyanname Doldur” tıklanıyor.
6- Açılan “YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ” sayfasında; İrtibat telefonu ve “Gayrimenkulün Türü, Kira Gelirinin Ait Olduğu Yıl, Elde Edil. Süre (Ay), Hisse (%), Yıllık Kira Geliri (Hisseye Düşen), İl / İlçe, Adres” bilgileri giriliyor. (3.A - BEYAN EDİLECEK GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI - KİRA GELİRLERİNİZ) Elde edilen kira geliri tutarının yıllık (2021) tutarı bu bölümde beyannameye yazılıyor.
İSTİSNALAR DÜŞÜYOR
7- Götürü gider yöntemi seçilirse istisna sonrası gelirin yüzde 15’i gider olarak (otomatik) gelirden düşülüyor. Gerçek gider yöntemi seçilirse gider tutarları ilgili satıra yazılıyor. (4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER) İstisnadan faydalanılma imkânı yoksa istisna satırı siliniyor. İstisnadan yararlanılıyorsa otomatik olarak konut kira gelirinden bu tutar (7 bin lira) düşülüyor. İstisna ve giderlerden sonraki gelir tutarı netleşiyor.
8- Eğitim ve sağlık harcamaları, özel sigorta masrafları varsa yapılan bağışlar, geçmiş yıl zararları ‘5. GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER’ başlığı altındaki ilgili satırlara yazılarak gelirden (Eğitim ve sağlık masrafları yüzde 10 oranında, özel sigorta poliçeleri yüzde 15 oranında dikkate alınarak) beyannameden düşülüyor
9- Vergiye tabi gelir (matrah) artık netleştiğinden bu tutar üzerinden gelirin büyüklüğüne göre vergi hesaplanıyor. (6. VERGİ HESAPLAMA) Yüzde 15’ten başlayıp, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40 oranında gelir vergisi (otomatik) hesaplanıyor.
10- Hesaplamalar sonrası herhangi bir gelir vergisi ödemesi çıkmamış olsa da, her durumda 132,30 lira tutarındaki beyannamenin damga vergisi en alt satırda otomatikman hesaplanıyor.
MART SONUNA KADAR ÖDENEBİLİR
BEYANNAME öncelikle taslak olarak kaydedilebilir. Kontroller sonrasında artık beyanname onaylanıp tahakkuk fişi de oluşabilir ve vergi de ödenebilir hale gelir. Gelir vergisinin ilk taksiti mart sonuna kadar ödenebiliyor. İkinci taksit 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 Pazar gününe denk geldiğinden) tarihine kadar ödenebilecek. Ekranın sol tarafında yer alan “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” sekmesi tıklanarak ödeme işlemi de internetten yapılabilir.
BİTTİ
10 adımda internetten beyanname
Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin 31 Mart akşamına kadar beyannamelerini Maliye’ye vermesi gerekiyor. Vergi dairesine elden veya posta ile beyanname vermek yerine, evden çıkmadan tüm işlemleri internetten halledebilirsiniz. İşte 10 adımda internetten beyanneme vermenin yol haritası.
YAZI dizimizin son gününde beyannamelerin nasıl doldurulacağını ve Maliye’ye hangi yollarla ulaştırılabileceğini ele alıyoruz. 31 Mart akşamına kadar beyannamelerin Maliye’ye verilmesi gerekiyor. Kira geliri elde eden mülk sahipleri, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyannamelerini verebilirler. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış mali müşavirler aracılığıyla da beyanname gönderilebilir. Posta ile de vergi dairesine beyanname gönderilebilir. Hangi posta türü ile gönderimin yapıldığı; ‘süresinde beyanname verme açısından’ kritik öneme sahip… Eğer normal (adi) posta ile gönderiliyorsa postaya veriliş tarihi değil, vergi dairesine postanın ulaştığı tarih vergi dairesi tarafından dikkate alınıyor. Taahhütlü posta veya Acele Posta Servisiyle gönderilmişse, postaya veriliş tarihi dikkate alınıyor. Vergi dairesine elden veya posta ile beyanname vermek yerine çok daha da kolayı evden çıkmadan internetten beyanname vermek. Ödeme de internetten yapılabiliyor.
İŞTE YOL HARİTASI
Kira geliri (gayrimenkul sermeye iradı) elde eden bir mülk sahibi aşağıdaki 10 adımı izleyerek beyannamesini doldurabilir.
1- ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘Hızlı Erişim’ başlığı altında ‘Hazır Beyan’ tıklanıyor. (‘Hızlı Erişim/Hazır Beyan’ seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak görünen 4 seçenekten “Kira” seçiliyor.)
2- ‘Sisteme Giriş’ tıklanıyor. (Ekranın sağ üst kısmında)
3- “e-Devlet Yöntemi ile Giriş” tıklanıyor. (Ayrıca; ‘Kullanıcı Girişi’, ‘Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş’ seçenekleri de mevcut.)
4- e-Devlet giriş sayfası kendiliğinden açılıyor, “Kimlik No” ve “e-Devlet şifresi ile” giriş yapıldığında “internet vergi dairesi” sayfası, ‘Hazır Beyan Sistemi’ açılıyor. Buradan “Beyanname Doldur” (Sol üstten ikinci sekme) tıklanıyor.
5- ‘Dönem Seç’ sayfası açılıyor. Ekranın ortasında beliren bölümden “2021 Beyanname Doldur” tıklanıyor.
6- Açılan “YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ” sayfasında; İrtibat telefonu ve “Gayrimenkulün Türü, Kira Gelirinin Ait Olduğu Yıl, Elde Edil. Süre (Ay), Hisse (%), Yıllık Kira Geliri (Hisseye Düşen), İl / İlçe, Adres” bilgileri giriliyor. (3.A - BEYAN EDİLECEK GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI - KİRA GELİRLERİNİZ) Elde edilen kira geliri tutarının yıllık (2021) tutarı bu bölümde beyannameye yazılıyor.
İSTİSNALAR DÜŞÜYOR
7- Götürü gider yöntemi seçilirse istisna sonrası gelirin yüzde 15’i gider olarak (otomatik) gelirden düşülüyor. Gerçek gider yöntemi seçilirse gider tutarları ilgili satıra yazılıyor. (4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER) İstisnadan faydalanılma imkânı yoksa istisna satırı siliniyor. İstisnadan yararlanılıyorsa otomatik olarak konut kira gelirinden bu tutar (7 bin lira) düşülüyor. İstisna ve giderlerden sonraki gelir tutarı netleşiyor.
8- Eğitim ve sağlık harcamaları, özel sigorta masrafları varsa yapılan bağışlar, geçmiş yıl zararları ‘5. GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER’ başlığı altındaki ilgili satırlara yazılarak gelirden (Eğitim ve sağlık masrafları yüzde 10 oranında, özel sigorta poliçeleri yüzde 15 oranında dikkate alınarak) beyannameden düşülüyor
9- Vergiye tabi gelir (matrah) artık netleştiğinden bu tutar üzerinden gelirin büyüklüğüne göre vergi hesaplanıyor. (6. VERGİ HESAPLAMA) Yüzde 15’ten başlayıp, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40 oranında gelir vergisi (otomatik) hesaplanıyor.
10- Hesaplamalar sonrası herhangi bir gelir vergisi ödemesi çıkmamış olsa da, her durumda 132,30 lira tutarındaki beyannamenin damga vergisi en alt satırda otomatikman hesaplanıyor.
MART SONUNA KADAR ÖDENEBİLİR
BEYANNAME öncelikle taslak olarak kaydedilebilir. Kontroller sonrasında artık beyanname onaylanıp tahakkuk fişi de oluşabilir ve vergi de ödenebilir hale gelir. Gelir vergisinin ilk taksiti mart sonuna kadar ödenebiliyor. İkinci taksit 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 Pazar gününe denk geldiğinden) tarihine kadar ödenebilecek. Ekranın sol tarafında yer alan “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” sekmesi tıklanarak ödeme işlemi de internetten yapılabilir.
BİTTİ