Zorlu’nun CEO’sunun cezası verilmişti zaten

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Ünlü isimler paylaşımlar yapıyor. Batı başkentlerinde sokaklar Ramazan için süsleniyor. İngiltere Kralı ramazan için hurma paketliyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’ları “Ramadan Mubarak” diye paylaşımlar yapıyor.

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Peki bizde durum nedir?

*

Zorlu Holding bünyesindeki bir şirketin yöneticisi, çalışanların Ramazan’ını kutladı diye...

Holdingin CEO’su tarafından azarlanıyor, paylanıyor.

*

CEO’nun yaptığı bu hazımsızlığa, bu değerler düşmanlığına, bu kibirli küstahlığa karşı sivil toplum, çok haklı olarak sesini yükseltti, tepkisini gösterdi.

Kampanyalar yapıldı. Zorlu Holding’e çağrılar yapıldı.

Söz konusu CEO, çok zor durumda kaldı. En sonunda da istifa edip gitti.

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Kısacası bir “ceza” söz konusuysa...

Toplumun duyarlı kesimleri, cezayı kesti bu adama.

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Vatandaş, tepkisini koyarak adamı yaptığına bin pişman etti.

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Adamla ilgili soruşturma açılması, adamın gözaltına alınması falan...

Ne kadar da gereksiz, ne kadar da fazladan, ne kadar da işgüzar bir girişim.

Adamın yaptığı densizliğin hesabını millet sormuştu zaten.

DİLAN POLAT DERHAL AKILSIZ TELEFONA GEÇMELİ

Şu artık net:

Dilan Polat, korkunç bir story hastası. Ölümüne story çekiyor. Story için üç beş sene hapiste yatmaya razı.

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Başını bin türlü belaya soksa da... Hayatının her anını çekip paylaşmadan duramıyor.

Hapislere düşmesine neden olsa da... Elinden telefonu bırakamıyor.

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Şöyle bir kısır döngünün pençesinde Dilan Polat:

“Paylaşım yap / Gözaltına alın / Ağla / Fetih Suresi oku / Anıtkabir’e git.”

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En son ailesinin mahrem bir ortamını çekip paylaşmış. O mahrem ortamın doğurduğu uyuşturucu kuşkusuyla da gözaltına alınmış.

Sonuç?

Dilan Polat’ın ağlayarak isyanı.

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Dilan Polat’ın hem kendisini hem de ailesini bu girdaptan kurtarmasının tek yolu var:

Elindeki tekinsiz akıllı telefonu evin bahçesine gömmek ve fotoğrafta görülen şu akılsız ama belasız telefonlardan birine geçmek.

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MUSK ARTIK TAKIM ELBİSE Mİ GİYECEK

Zelenski takım elbise giymeden Beyaz Saray’a geldiği için... “Süper saygısız biri” olarak nitelendirildi.

Trump bile kıyafetine laf soktu.

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Şu iki şeyi merak ediyorum:

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- BİR: Bu takım elbise duyarlılığı, Elon Musk’a kadar uzanır mı? Ona da “Bundan sonra Oval Ofis’e takım elbiseyle geleceksin” derler mi?

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- İKİ: Böyle bir şey olursa Musk, eline elektrikli testereyi alıp, “Benim çok param var oğlum, benim kıyafetime karışamazsınız” diye höykürür mü?

JD VANCE HAKKINDA SAPTAMALAR

- Trump’taki dobralık bunda yok.

- Düellocu değil pusucu bu adam.

- Azıcık da sinsi.

- Pasif provokatör.

- Kızıştırmacı. Kızıştırıp kenara çekilenlerden.

- Hiç itimat telkin etmiyor.

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- Hesapçı. Kafasında tilkiler dolaşıyor.

BAŞARILI BİR VALİ ÖRNEĞİ

İstanbul Valisi Davut Gül’ü başarılı vali örneği olarak görüyorum.

Gerekçelerimi açıklayayım:

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- Sadece işine odaklanıyor, işini yapıyor. Siyaseti, polemiği ilgililere bırakıyor.

- Aktif bir vali. Ancak aktivitesini bağırarak sağa solu duyurmaya meraklı değil.

- Kritik zamanlarda üstlenmesi gereken kritik görevlerden asla kaçmıyor.

- “İstanbul Çocukları Vakfı” gibi bir vakfı, süper işlevsel hale getirmeye çalışıyor.

- Yoksul, dezavantajlı, üstün yetenekli çocuklara sahip çıkıyor.

- Hayırseverleri harekete geçirmek için özel bir çaba sarf ediyor.

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Bağırmadan, rol çalmadan, alçakgönüllü bir üslupla, birleştirerek üstüne düşeni yapmak.

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Başarılı vali olmanın yolu, işte buradan geçiyor.





ŞU SÖZLERE BİR BAKIN HELE: PAZARLIKÇI BİR YAKLAŞIM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan’ın çağrısının ardından şu mesajları verdi:

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- Demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz.

- Şayet verilen sözler tutulmaz, sürekli oyalama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıkları olursa günah bizden gider.

- Devam eden operasyonlarımızı taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan sürdürürüz.

*

Şu sözlere bir bakın hele:

Pazarlıkçı, al-verci, siyasi ikbali hesaba katıcı, tavizci, idareci bir yaklaşım var mı bu sözlerde?

MİZAH DÜNYASINA MUAZZAM MALZEME

Trump / Zelenski kavgası, insanlığın küresel mizah duygusunu süper kışkırtmış durumda.

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- Skeçler yapılıyor birbirinden matrak.

- Yapay zekâyla kavganın bin türlü versiyonu gözler önüne seriliyor.

- Erzurum, Samsun şiveleriyle çok komik seslendirmeler ortaya çıkıyor.

- Çok zekice yapılmış espriler patlatılıyor.

*

İnsanlığın küresel mizah anlayışı, hiç bu kadar kışkırtılmamıştı.