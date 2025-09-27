×
Zirveye CNN Türk damgayı vurdu

TRUMP / Erdoğan görüşmesinin medya ayağında tartışmasız CNN Türk vardı.

İki CNN var malum:

- BİR: Uluslararası CNN... Ki Trump ondan hiç hazmetmiyor.

- İKİ: CNN Türk... Ki Trump’la bir derdi yok, yaklaşımı nesnel.

Yunus Paksoy’a gelince...

Washington’da hem CNN Türk’ü hem de Hürriyet’i temsil ediyor bizim Yunus.

Basın toplantısının en atak ismiydi Yunus.

Yunus’un “CNN Türk” adına soru sorduğunu işiten Trump, önce olayı anlamadı, hiç hazzetmediği “uluslararası CNN” adına soru sorduğunu sandı.

“CNN Türk” vurgusunu biraz fark edince de yumuşadı.

Hatta Yunus’a “senden hoşlandım” diye iltifat bile etti.

*

Çalışma arkadaşımız Yunus Paksoy...

Basın toplantısındaki ataklığıyla, üç farklı soruyu sorma başarısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe soru sormasıyla...

Trump / Erdoğan zirvesinin medya ayağının tartışmasız starı oldu.

Kendisiyle gurur duyduk.

FEVKALADENİN FEVKİNDE

TRUMP / Erdoğan zirvesi bitince Erdoğan’ın ekibinde yer alanlara “nasıl geçti” diye sordum.

Aldığım yanıtları yazıyorum:

*

- Beklediğimizden bile daha iyi.

- Fevkaladenin fevkinde.

- Süper olumlu.

-Trump, Erdoğan’a büyük saygı duyuyor.

- Her şey pozitif, negatif bir konu yok.

- Baştan sona olumlu.

- Bu daha başlangıç, devamı gelecek.

‘HİLELİ SEÇİMLERİ BİLİR’ DEMENİN MAKSADI

Erdoğan hileli seçimleri çok iyi bilir” dedi ya Trump.

Önce FETÖ’cüler, ardından onların peşine takılanlar, bu sözü bağlamından koparıp tartışma konusu yapmak için çırpınıp durdular.

*

Trump, Biden’a karşı verdiği ölüm kalım savaşında Erdoğan’ın dostluğunu görmüş ve bunu unutamıyor.

Hileli seçim” sözüyle Trump’ın kastı şu:

Hile yapılarak elimden alınan seçimi Erdoğan çok iyi bilir.

Bu söze bunun dışında anlamlar yükleyenlerin tek bir motivasyonu var:

Ne yapsak da Türkiye açısından hayli başarılı geçen bu görüşmeye gölge düşürsek.

 

DOSTLUKTAKİ BIDEN FAKTÖRÜ

BIDEN denilince Trump’da oluşan duygular:

*

Bitmeyen bir öfke. / Alabildiğine küçümseme. / Kıyıcı bir alaycılık. / Duygularını saklamama.

Şu iki şeyin sımsıkı bilincinde Trump:

- BİR: Kendisinin en zor günlerinde Erdoğan’ın sergilediği dostluğun.

*

- İKİ: Hiç sevmediği Biden’ın dostu Erdoğan’a karşı sergilediği nobranlığın.

Trump’ın Erdoğan’a saygı duymasının yüz nedeni varsa...

İkisi kesinlikle bu.

NE UMDULAR NE BULDULAR

ERDOĞAN karşıtları, Trump / Erdoğan zirvesinden şunları umdular:

- Sağı solu belli olmayan Trump, kesin bir arıza çıkarır.

- Bu tür zirveleri sitcom’a çeviren Trump, mutlaka bize malzeme verir.

- Görüştüğü liderlere yaptıklarının aynısını Erdoğan’a da yapar.

*

Biz bu işten çok ekmek yeriz” diye bekleyen Erdoğan karşıtlarının umdukları bunlardı.

Peki ya buldukları?

- Bitmek tükenmek bilmeyen bir Erdoğan övgüsü.

- Saygıyı milim terk etmeyen bir üslup.

- Anlaşmaya, uzlaşmaya sonsuz bir açıklık.

Erdoğan karşıtları, umduklarını bulamayınca...

Moral bozukluğu ve hırçınlıkla...

Bağlamından koparılmış sözler üzerinden kara propagandaya ağırlık vermek zorunda kaldılar.

EN İYİ ÜÇ KARE

TRUMP / Erdoğan zirvesiyle ilgili sayısız fotoğraf karesi var önümde.

En iyi ilk üç seçimi yaptım.

- BİRİNCİ KARE: Sanki Türk usulü tokalaşıp öpüşme gerçekleşmiş gibi bir hava var bu fotoğrafta. Tam olarak Türk usulü tokalaşıp öpüşme oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama fotoğrafa bakınca sanki böyle olmuş gibi bir hava var. Bu açıdan ilginç bu fotoğraf karesi.

Haberin Devamı

- İKİNCİ KARE: Netanyahu’nun koltuğunu tutmuştu Trump. Çok konuşulmuştu bu olay. “Vay be! Adama bak! Koltuğunu tuttu resmen” falan denmişti. Oysa aynısını Erdoğan’a da yaptı Trump. Onun da koltuğunu tuttu. Netanyahu’nun en sinirlendiği fotoğraf karesi bu olmuştur herhalde.

- ÜÇÜNCÜ KARE: Erdoğan’ın ekibinde yer alan isimler için “Çok zeki adamlar, keşke bu kadar zeki olmasalar” demiş Trump. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Trump’ın ekibiyle karşılaşma fotoğrafı, bu açıdan anlamlı.


ZİRVEDEN SONRA ERDOĞAN

BEYAZ Saray’daki görüşme tamamlanır tamamlanmaz Türkiye dönmek üzere yola çıktı Erdoğan.

Uçakta sıcağı sıcağına bir basın toplantısı yaptı.

*

Edindiğim Erdoğan izlenimlerini yazıyorum:

- Temkinli bir dil kullandı ama umutlu olduğu her halinden belliydi.

- Somut sonuçlar açıklamadı ama somut sonuçlara kapı aralandığını düşünüyordu.

- Ağırbaşlı ve vakur bir yaklaşımı vardı ama morali de hayli yerindeydi.

TRUMP’IN ERDOĞAN’I SEVMESİNİN BEŞ NEDENİ

- BİR: Güçlü lider seviyor Trump. Erdoğan’ı da “güçlü lider” olarak görüyor.

- İKİ: Sözünün eri olmayı önemsiyor Trump. Erdoğan’ın böyle olduğunu düşünüyor.

- ÜÇ: Duruşu olan liderleri beğeniyor Trump. Erdoğan’ın bir duruşu olmasından etkileniyor.

- DÖRT: Sündürmeyen, sonuç alan işler seviyor Trump. Erdoğan’ın buna uyumlu olduğuna inanıyor.

- BEŞ: Zor zamanlarında yanında olanlara özel önem veriyor Trump. Erdoğan’ın bunu yaptığını aklından çıkarmıyor.

 

