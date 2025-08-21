Zelenski’yi yukarı çekeceklerdi Zelenski onları aşağı çekti

Haberin Devamı

Taaa İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştı bu süreç.

*

Ama yine de Avrupa, eski havasını atmayı sürdürebiliyordu.

Çünkü şöyle bir yaklaşım vardı: ABD bir güçse... Avrupa kültürdür, tarihtir.

*

Bu yaklaşım o kadar etkiliydi ki ABD’liler bile bunu kabul etmiş görünüyordu.

ABD, küresel tek süper güçtü ama Avrupa’yı da içine alacak şekilde “Batı” sayıldı.

İki binli yıllarda işler biraz karıştı: Batı dışında yeni güçler sivrilmeye başladı ama sanki düzen çok da sarsılmadı.

*

Trump’ın ikinci kez seçilmesiyle birlikte Avrupa’nın o eski havasından bir eser kalmadı.

Trump’ın Avrupa’yı fırsat buldukça hırpalamaktan çekinmemesi, bunun göstergelerinden biriydi.

*

Beyaz Saray’da ortaya çıkan son fotoğraf karesi ise...

Avrupa’nın eskimişliğini, çaptan düşmüşlüğünü dünya aleme ilan etti.

*

Güya Zelenski’yi Trump karşısında ezdirmemek adına toplanıp ABD’ye giden Avrupa liderleri, Trump karşısında dizilip oturduklarıyla kaldılar.

Onlar Zelenski’yi yukarı çekeceğine... Zelenski onları aşağı çekti.

Geldikleri gibi döndüler.

İngiltere’si, Fransa’sı, Almanya’sı, İtalya’sı, Demir Leydi Ursula Von Der Leyen’i, NATO Genel Sekreteri falan...

Topunun bir Trump etmediğinin altı kalın kalın çizilmiş oldu.

*

Avrupa’nın eskimişliği sadece küresel ölçekte ABD’nin gerisine düşmesiyle ilgili değil.

Bu ülkelerin liderleri, içeride de çok zor durumda.

*

- İNGİLTERE: Yakın zamana kadar marjinal sayılan aşırı sağcı Reform Partisi’ne destek o kadar arttı ki... 2029’da iktidar olacağını söyleyenler bile var.

*

- FRANSA: Macron, erken seçim yaptı ve yenildi. Zoraki bir koalisyon hükümeti kurdu. Yenemediği Le Pen’i siyaseten yasaklamaya çalışıyor.

*

- ALMANYA: Sosyal Demokratların liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etmek zorunda kalınca Hıristiyan Demokratlar liderliğinde bir koalisyon zar zor kurulabildi. Aşırı sağın güçlenişi ise durdurulamıyor.

*

- İTALYA: Meloni, Mussoli’nin kurduğu aşırı sağ partinin lideri. Meloni’nin bir özelliği daha var: Rus karşıtı. Sırf bu nedenle “aşırı sağ” olmasına göz yumuluyor.

*

Kısacası bu Avrupalı liderler, ülkelerinde aşınmış, köhnemiş, bitmiş bir düzenin zoraki temsilcileri.

Bu nedenle bir ağırlıkları yok.

Bu nedenle Trump’ın önünde diziliyorlar.

Bu nedenle topunu toplasan bir Trump etmiyor.

BU SAKİL FOTOĞRAFTA İYİ Kİ TÜRKİYE YOK

CHP’li Namık Tan, “fotoğrafta Türkiye niye yok” demiş yaptığı bir paylaşımda.

*

- Avrupalı liderlerin tuzluk gibi dizildiği.

- “Patron ne derse o” mesajının verildiği.

- Ezikliğin kol gezdiği.

- Avrupa’nın hasta adamlığının altının çizildiği.

Böyle bir fotoğrafta yer almayı marifet zanneden birinin, muhalefetin dış politika oluşturucusu olması tam bir felaket.

*

CHP’nin acilen yapması gereken şey:

Partinin dış politika yaklaşımını, eski büyükelçilere teslim etmekten acilen vazgeçmek.

NATO ZİRVESİ’NİN YERİ BELLİ OLDU: ANKARA

2026 NATO Zirvesi Türkiye’de yapılacak. Bunu biliyorduk.

Kesin olmayan şuydu:

İstanbul’da mı, Ankara’da mı, Antalya’da mı?

*

NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı:

Zirvenin şehri Ankara olacak.

*

NATO Zirvesi’nin Ankara’da olmasının bir öyküsü var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta düzenlediği basın toplantısında konu gündeme gelmişti.

Erdoğan da “Sizce hangi şehir olmalı” diye sorunca...

Gazeteciler, “Ankara” seçeneğini öne çıkarmışlardı.

Hatta ilk “Ankara” diyen de bendim.

*

Gerekçelerim şunlardır:

*

İstanbul: Trafik sorunu devasa bir kent... Böyle bir zirve, İstanbul’da hayatı durdururdu. Antalya: Turizmin başkenti. Turizm sezonunun göbeğinde böyle bir zirveye ev sahipliği yapması, turizmi olumsuz etkilerdi. Ankara: NATO Zirvesi gibi dev bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak altyapısı var ve hazır. En uygun seçenek Ankara’ydı.

MECLİS’TE BİR AJAN PROVOKATÖR VAR

“DEM’in komisyondan beklentileri” diye bir liste yayımlamış İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan.

*

Listede şunlar var: Kürtlere özerklik verilsin. Türk milleti yerine etnik kökenler Anayasada belirtilsin. Doğru ve Güneydoğu’ya vali atanmasın. Kürt ordusu kurulsun. Kürdistan’ın iç ve dış bakanları olsun. Kürtçe resmi dil olsun.

*

Baştan sona yalan. Baştan sona palavra. Baştan sona sallama.

İşin daha vahimi: Bunların yalan, palavra ve sallama olduğunu bu milletvekili de biliyor.

*

Bir İsrail ajanı, “Türkiye terörden kurtulmasın, terörsüz Türkiye projesi çöksün, halk galeyana gelsin” falan diye Türkiye’de çalışma yapsa...

Haberin Devamı

Bu milletvekilinin yaptığının aynısını yapardı.