Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
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- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü buna ihtiyaç vardı.
Ve zamanın ruhu, böyle bir yaklaşım tarzını gerektiriyordu.
*
Ama artık geçti bunlar.
*
- Başörtülü bakan sorunu çoktan aşılıp geçildi.
*
- “Yüzleşme, helalleşme, yara sarma”, çoktan gündem dışı kaldı.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, maalesef biraz geç kalıyor.
Gecikiyor hep.
*
Neyse... Neyse...
Ne demişti Cemal Süreya?
*
“Belki de biraz geç rastladım sana / Ama her şey geç gelmiyor mu yurdumuza / 1929 buhranı bile geç gelmemiş miydi / Eksikliğe mi alışmışız, mutsuzluğa mı?”
NE ZAMAN DOLAR GÜNDEM OLSA
AKLIMA hemen taaa 2015 yılında Necmettin Batırel ile Özgür Demirtaş’ın katıldığı Tarafsız Bölge gelir.
*
Batırel’in “şakkadanak” demesi... Benim “Olur mu?” diye sormam... Özgür Demirtaş’ın kafasını olumsuz anlamda sallaması...
*
Sadece benim değil.
Herkesin aklına bu sahneler geliyor olmalı ki...
Doların yeniden gündem olduğu bugünlerde bir kez daha paylaşım rekorları kırıyor Tarafsız Bölge’nin o bölümü.
OTUR, SIFIR
AYŞENUR abla, Halk TV’de...
Dudaklarına kondurduğu ironik bir kıvrımla...
Hayıflanıyor da hayıflanıyor:
*
“Vah vah! Çök kötü, çok kötü! Aman Allah’ım! Mahvolduk! Perişan olduk! Emin, ne olacak halimiz! Emin, kaç lira oldu dolar! Vah vah! Yandık! Bittik!”
*
Dili böyle diyor ama yüzü gülüyor Ayşenur ablanın...
Niye?
Bu tablodan bir iktidar değişikliği çıkacağını düşünüyor da ondan.
*
Fakat tabii ki bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor.
*
Ve işte tam da bu yüzden...
Bu ekran şovunun halka etkisi sıfır oluyor.
MİLLET İTTİFAKI ADAY BAROMETRESİ
NESPRESSO İLE MUTLU MESUT YAŞARKEN
NESPRESSO’nun kapsül kahvesine düşkünlüğüm gitgide artarken ve kendi çapımda kahve sorunumu bu şekilde çözdüğümü düşünürken...
Küt diye önüme düştü şu bilgiler:a
*
- Kapsüllerin etrafı alüminyum ile kaplı. Bilmem kaç derecede bu alüminyumun ısınması sağlığa doğrudan zararlı. Kaç. Kaç. Kaç.
*
- Kapsül kahveleri kullanarak doğaya zarar veriyorsun. Geri dönüşümü olmayan bu kapsüller nedeniyle dünya kirleniyor. Kaç. Kaç. Kaç.
*
Vay arkadaş.
Neden memnun kalsam sonunda bir şeyi çıkıyor mutlaka.
ÇİP
BİR yanda...
“Bill Gates bize çip takacak” diye aşı olmayanlar.
*
Öbür yanda...
“Çip krizi” nedeniyle üretilemeyen otomobiller.
*
Bill Gates, millete takacağı çipleri otomotiv sektörüne bağışlasa sorun çözülür yani.
TÜRK SİYASETİNİN EN ÖNEMLİ GİZEMİ
- Abdullah Gül ile Ali Babacan’ın arası nasıl?
- Beraberler mi? Ayrılar mı?
- Önce birlikte hareket edip sonra küstüler mi?
- Yoksa araları gayet iyi de bunu gizliyorlar mı?
- Babacan’ın arkasında Gül var mı?
- Yoksa Gül’ün Babacan’la bir alakası yok mu?
*
Uzun süredir bu soruların cevabını bulmak için uğraşıyorum. İki isme de yakın olanlara soruyorum. Gizlice soruyorum, açıktan soruyorum. Yok. Yok. Tatmin edici, inandırıcı, ikna edici bir cevap bulamıyorum.
*
Türk siyasetinin son dönem en büyük gizemi budur. En azından benim açımdan.
HASAN DAĞI
DÜN Hasan Dağı, epey gündem oldu.
Çünkü dağın magma tabakasında yükselmeler ve hareketlilikler saptanmış. En son Holosen döneminde püsküren Hasan Dağı, o gün bugündür sessizmiş.
*
Ama Hasan Dağı denilince benim aklıma sadece ve sadece...
Ruhi Su’nun “Hasan Dağı Hasan Dağı / Eğil eğil, eğil bir bak” diye haykırışı gelir.