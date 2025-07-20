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Yusuf Tekin neden farklı bir bakan

#Yusuf Tekin#El Hicri#Dürzi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bakanların “teknokrat” özelliği öne çıkıyor.

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Bu sistemde bakanlar, sadece alanlarına odaklanıyorlar. Siyasi polemiklere pek girmiyorlar.

*

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işte bu noktada diğer bakanlardan ayrışıyor.

Yusuf Tekin neden farklı bir bakan

Tekin, çatır çatır siyasi polemik yapıyor. Sözünü budaktan esirgemiyor. Hatta bazen sertlik derecesi hayli yüksek polemiklere dalıyor.

*

Yusuf Tekin’e bakıyoruz, şu iki özelliğinin öne çıktığını görüyoruz:

- BİR: Kişisel siyasi birikim.

- İKİ: AK Parti ideolojisine hâkimiyet.

*

Siyaset diline, siyaset tarihine, siyaset tartışmalarına aşina bir isim Yusuf Tekin.

Refah Partisi’nden beri bu siyasi çizginin içinde.

AK Parti ideolojisinin sınırlarını ve çerçevesini iyi biliyor.

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Siyasi polemiklere girmekten hiç çekinmemesinin, eleştirilere siyasetçi gibi cevap vermesinin özgüveninin kaynağı bunlar.

*

- Muhalif kesimlerin Yusuf Tekin’i yadırgamasının ve tepki göstermesinin...

- İktidara yakın kesimlerin Yusuf Tekin’i yüreklendirmesinin ve desteklemesinin...

Nedeni biraz da bu galiba.

DOSTUM DÜRZİLER

İKİ tür Dürzi var:

Yusuf Tekin neden farklı bir bakan

- BİR: El Hicri gibi İsrail’e gönüllü kölelik yapan Dürziler.

*

- İKİ: Canbolat’lar gibi Filistin’e dost, İsrail’e karşı olan Dürziler.

*

El Hicri grubu hariç... Kalan tüm Dürziler dostumdur.

HANGİ MESLEKLER NELERDEN HOŞLANMAZ

- DOKTORLAR: “İnternetten baktım, benim rahatsızlığımın nedeni şuymuş” yaklaşımından.

*

- GAZETECİLER: “Abi sen gazetecisin bilirsin, Kabine’de değişiklik olacak mı?” sorusundan.

*

- AVUKATLAR: Dost sohbetinde ücretsiz hukuki görüş almaya dayalı her türlü uyanıklıktan.

*

- ECZACILAR: “Sizinki de iş mi birader? Reçeteye bakıp ilacı satıyorsunuz” tarzı küçümsemelerden.

*

- OYUNCULAR: Röportajlarda “Sizin için aşkın anlamı nedir” diye sorulan klişenin en dibi sorudan.

*

- GARSONLAR: Kendilerine “sen” denilmesinden, emir kipiyle konuşulmasından.

*

- MİLLETVEKİLLERİ: “Sosyal medyada paylaşım yaparak siyaset yapılmaz” türü laf sokmalardan.

*

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- RESSAMLAR: “Abi bu eserinde neyi anlatmak istiyorsun acaba” türü şapşal sorulardan.

#Yusuf Tekin#El Hicri#Dürzi
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