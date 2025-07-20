Yusuf Tekin neden farklı bir bakan

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Bu sistemde bakanlar, sadece alanlarına odaklanıyorlar. Siyasi polemiklere pek girmiyorlar.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işte bu noktada diğer bakanlardan ayrışıyor.









Tekin, çatır çatır siyasi polemik yapıyor. Sözünü budaktan esirgemiyor. Hatta bazen sertlik derecesi hayli yüksek polemiklere dalıyor.

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Yusuf Tekin’e bakıyoruz, şu iki özelliğinin öne çıktığını görüyoruz:

- BİR: Kişisel siyasi birikim.

- İKİ: AK Parti ideolojisine hâkimiyet.

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Siyaset diline, siyaset tarihine, siyaset tartışmalarına aşina bir isim Yusuf Tekin.

Refah Partisi’nden beri bu siyasi çizginin içinde.

AK Parti ideolojisinin sınırlarını ve çerçevesini iyi biliyor.

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Siyasi polemiklere girmekten hiç çekinmemesinin, eleştirilere siyasetçi gibi cevap vermesinin özgüveninin kaynağı bunlar.

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- Muhalif kesimlerin Yusuf Tekin’i yadırgamasının ve tepki göstermesinin...

- İktidara yakın kesimlerin Yusuf Tekin’i yüreklendirmesinin ve desteklemesinin...

Nedeni biraz da bu galiba.



DOSTUM DÜRZİLER



İKİ tür Dürzi var:









- BİR: El Hicri gibi İsrail’e gönüllü kölelik yapan Dürziler.

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- İKİ: Canbolat’lar gibi Filistin’e dost, İsrail’e karşı olan Dürziler.

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El Hicri grubu hariç... Kalan tüm Dürziler dostumdur.

HANGİ MESLEKLER NELERDEN HOŞLANMAZ



- DOKTORLAR: “İnternetten baktım, benim rahatsızlığımın nedeni şuymuş” yaklaşımından.

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- GAZETECİLER: “Abi sen gazetecisin bilirsin, Kabine’de değişiklik olacak mı?” sorusundan.

*

- AVUKATLAR: Dost sohbetinde ücretsiz hukuki görüş almaya dayalı her türlü uyanıklıktan.

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- ECZACILAR: “Sizinki de iş mi birader? Reçeteye bakıp ilacı satıyorsunuz” tarzı küçümsemelerden.

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- OYUNCULAR: Röportajlarda “Sizin için aşkın anlamı nedir” diye sorulan klişenin en dibi sorudan.

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- GARSONLAR: Kendilerine “sen” denilmesinden, emir kipiyle konuşulmasından.

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- MİLLETVEKİLLERİ: “Sosyal medyada paylaşım yaparak siyaset yapılmaz” türü laf sokmalardan.

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- RESSAMLAR: “Abi bu eserinde neyi anlatmak istiyorsun acaba” türü şapşal sorulardan.