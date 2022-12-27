‘Yüreğin yetiyorsa’ dediğinde yürekler ağza geliyor

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“Yüreğin yetiyorsa gel, başörtüsü yasası çıkaralım” dedi.

*

Erdoğan, resti gördü.

Ve bu meydan okuma nedeniyle...

CHP’nin başına gelmeyen kalmadı.

*

Kılıçdaroğlu, dün yine Erdoğan’a meydan okumuş:

*

“Yüreğin yetiyorsa gel, İstanbul Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri için hemen sandığa gidelim.”

*

Ne kadar hesapsız, ne kadar saçma, ne kadar gereksiz bir meydan okuma.

*

Erdoğan, “Tamam, kabul ediyorum. Gel gidelim seçime” dese...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki İstanbul’u kaybetme ihtimali yüzde 50.

*

Ben CHP yönetiminde falan yer alsam...

Kemal Kılıçdaroğlu, “Yüreğin yetiyorsa” diye cümleye başladığında...

Yüreğim ağzıma gelir.

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MUHALİF GAZETECİLERİN MIRILDANDIKLARI ŞEYLER

- Galiba her şeyi berbat edecekler.

*

- Altılı Masa, tarihin en yanlış fikri miydi acaba?

*

- Adayın belirlenmesine üç gün kala masayı dağıtmasalar bari.

*

- Kazanmaya en yakın olduğumuz anda kaybettirecekler bize.

*

- Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Çok var mı?

*

- Bize yine hüsran, bize yine mağlubiyet, bize yine hasret mi düşecek?

FETÖ’NÜN DANGALAK DOSTU

ENES Kanter, attığı her adımla FETÖ’ye yönelik nefretin daha da artmasına yol açıyor.

*

En son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua istemiş.

*

Enes Kanter, dangalak bir FETÖ dostudur.

Bundan emin olduğum için FETÖ’nün içine sızmış kripto eleman muamelesi yapamıyorum kendisine.

PARİS / DİYARBAKIR

BİR PKK’lının gözünde bu iki şehrin durumu şöyle:

*

- DİYARBAKIR: Yakılıp yıkılabilir bir şehirdir. Taşla, sopayla etrafa dalmak serbesttir. Çukur, hendek kazmak, hiç mesele değildir. Rahat oynanır. Her türlü vandallık yapılır.

*

- PARİS: Cici bir şehirdir. Fazla hırpalamamak gerekir. Barışçıl olunmalıdır. Ne de olsa orası Avrupa’dır. Yanlış izlenim vermemeye özen gösterilmelidir.

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KAR GELECEK Mİ NOKTA COM

O kadar çok kar bekleyen var ki etrafımda...

Uyanık bir meteoroloji uzmanı, “kar gelecek mi nokta com” diye bir internet sitesi açsa...

Takipçi patlaması yapabilir.

HER DURUMDA ‘İLBER HOCA’CIYIM

İLBER Ortaylı şöyle demiş:

*

“Yeni Türkiye, eski Türkiye’nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Türkiye’miz çok daha iyi. Tıbbiyemiz daha iyi. Mühendislerimiz de öyle. Ordumuz, başkalarının ordularına talim ettirecek kadar iyi. İş hayatımız, sanayileşmemiz önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var. O da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz.”

*

Bu sözlerin sosyal medya yankısına bakınca...

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Şu hükmü verdim: İlber Hoca, hükümeti eleştirdiği zaman “Yaşa Hoca! Varol Hoca!” diyenler, İlber Hoca hükümeti övüyor gibi şeyler söylediğinde İlber Hoca’ya demediklerini bırakmıyorlar.

*

Bana gelince... Ben her durumda ‘İlber Hoca’cıyım.

GÜLŞEN’İN İZMİR KONSERİ

GÜLŞEN, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş.

*

Şahane, harika, güzel bir geri dönüş.

*

Tek kaygım şu:

Bu konser, Gülşen’i “politik bir figür” haline dönüştürür mü?

*

Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum.

EN İYİ MUTFAK SIRALAMASIYLA İLGİLİ BİRKAÇ NOT

- Birinci İtalya. Benim birincim de İtalya. Milli ve yerli olamayacağım bu konuda.

*

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- Yunanistan ikinci olmuş. Bu ikincilikte malum nedenlerden dolayı bizim payımız büyük.

*

- Her zaman haksızlıklara maruz kalan bir ülke olarak Türkiye’nin yedinci olması büyük başarı.

*

- Amerika, hangi mutfağıyla sekizinci oldu acaba? Ekmek üstü fıstık ezmesiyle mi?

*

- Almanya on beşinci olmuş. Patates/sosis/bira üçlemesiyle dereceye girilir mi yahu?

*

- Japon mutfağı... Özgünlük açısından benim şampiyonumdur.

BU YIL EN ÇOK KONUŞTUĞUMUZ İKİLİLER

Varank - TOGG / Putin - Zelenski / Market - Zam / Instagram - Kedi fotoğrafları / Ronaldo - Messi / Tükenmişlik - Sendrom / Baba - Oğul / Abla - Kardeş / Rifkin - Mehmet Şimşek / Sarıgül - TikTok / Nusret - Görgüsüzlük / Ümit Özdağ - Sığınmacı...

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YILBAŞI KUTLAMA MANİFESTOSU

“BİR yıl bitti. Yeni bir yıl başlayacak” diyerek küresel çapta bir eğlencenin parçası olmak ile Hıristiyanlık adlı din arasında...

Uzaktan yakından bir ilgi yoktur.

Varmış gibi konuşanlar çenelerini kapatsın artık.