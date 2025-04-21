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- Çok büyük risk alıp “Terörsüz Türkiye” hedefinin başlatıcısı oldu.

- “Barışa giden süreç zarar görmesin” diye olağanüstü titizlendi.

*

- DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi.

- Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı.

- İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

- CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi.

- Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara “şeytan” dedi.

*

En son baktım:

Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş.

*

Devlet Bahçeli, artık benim için...

- Barış savaşçısıdır.

- “Terörsüz Türkiye” emelinin yılmaz bekçisidir.

- Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur.

- Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır.

*

Kendi adıma konuşuyorum:

*

Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli.

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CHP’NİN FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ NEDEN İNANDIRICI DEĞİL

CHP, samimi bir Filistin yürüyüşü yapmak isteseydi.

- İzin verilen bir güzergahı tercih ederdi.

- Bir tartışmaya meydan vermezdi.

- Filistin’e sahip çıkmayı asıl mesele olarak görürdü.

*

CHP, bunu tercih etmek yerine...

“Yürüyüş ve gösteri için öyle bir yer seçelim ki... Bize izin vermesinler. Biz de ‘Bakın, bakın. Biz Filistin için yürüyeceğiz bize izin vermiyorlar’ deme hakkı elde edelim” demek için çaba sarf etti.

*

İyi ama bu Filistin savunuculuğu değil ki. Bu Filistin hesapçılığı. Bu Filistin’in araçsallaştırılması. Bu Filistin samimiyetsizliği.

*

İçtenlik olmayınca da ortaya Gazze’de katledilerle dalga geçer gibi görüntüler çıktı.

Eyleme katılanların görüntülerini izledim: Bazıları eğleniyordu, bazıları dans ediyordu, bazıları da birdirbir oynuyordu.

*

CHP şunu bilmiyor galiba:

Hesapçılık da samimiyetsizlik de çarpan etkisiyle yansır kitlelere.

TAŞIMAK DA MAHARETTİR

CHP’nin medya kollarına mensup tarafsız gazetecileri, Yozgat mitingiyle ilgili abartılı yorumlar yapıyorlar:

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“Partimiz Yozgat’ta bile böyle miting yapıyorsa... Geliyor gelmekte olan” falan.

*

“Ben Kemal geliyorum” deyip bir türlü gelemeyen Kemal Bey’in kulakları çınlasın.

*

Yozgat mitingine dönersek...

Miting için Yozgat’a bayağı bir taşıma yaptıkları anlaşılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından otobüsler, otobüsler, otobüsler.

*

Ama olsun. Bu da bir maharettir. Eskiden bu taşıma işini de yapamıyordu CHP. Ah Kemal Bey ah!

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK ORKESTRASI VE KOROSU

Böyle bir orkestra ve koro kurulmuş. 8 / 13 yaş grubunda yetenek taramaları sonucunda 250 çocuk seçilmiş. Bu çocuklar kasım ayından beri yetiştiriliyormuş.

Ve ilk konserlerini 23 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vereceklermiş.

*

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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan konserini merakla bekleyenler arasındayım.

GÜNDEMDEKİLER

- BESİM TİBUK: 30 yıl öncesini söylüyorum: Ağzı felaket bozuktu. Ekrana çıktığında konuşurken bir anda tepesi atardı, sonra da “Neyse söylemeyeyim” diyerek kendisini tutardı. Şimdi YouTube’da rahat oynamaya başlamış. Eskiden ekran arkasında sövüyordu, şimdi ekran önünde yani.





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- ÖZGÜR ÇELİK: CHP’nin İstanbul İl Başkanı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapıyor da. Fakat o kadar karizma yoksunu ki... Sanki her yaptığı işi birilerinin yönlendirmesiyle yapıyormuş gibi bir edası var. Bir karar alıcı havası yok, alınan kararları uygulayıcı havası var. Bu havayı dağıtması lazım.

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- SIRRI SÜREYYA: Sevildiği ortaya çıktı ya... Farklı kesimler üzerinde birleşti ya... Nüktedanlığına herkesin meraklı olduğu belli oldu ya... Hemen başladılar hasta yatağında can çekişen adamın ameliyat parasını dillerine dolamaya. Bir isim üzerinde azıcık birleşilmesine bile tahammül edemiyor bu kutuplaşma meraklıları.

ŞUNLAR OLMASA TÜRK DİZİSİ ÇEKİLEMEYECEK

- Uzun bakışmalar.

- Yüze odaklanmalar.

- Alta içli bir müzik dayayıp milleti hüzünlendirmeler.

- Taşradan şehre gelenlerin kimlik bunalımları.

- Halikarnas Balıkçısı, Reşat Ekrem Koçu gibi isimler.