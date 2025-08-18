‘Yok artık, şaka mı bu’ demiyorum artık

Haberin Devamı

- Kimi “Mansur Yavaş da AK Parti’ye geçecek” diyor.

- Kimi “Sırada Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras var” diyor.

- Kimi “Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da geçecek” diyor.

*

Adı geçen belediye başkanları da bu spekülasyonları ciddiye alıp cevap veriyorlar, “Partimizden ayrılmayacağız” falan diyorlar.

*

Bu spekülasyonları Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçişi kışkırtıyor.

Çerçioğlu’nun geçişi...

Öyle şaşırtıcı, öyle şoke edici, öyle beklenmedik, öyle inanılmaz bir geçişti ki...

Hiç kimse hiçbir CHP’li için “asla geçmez” diyemiyor.

*

Mesela ben bugünlerde şöyle tepkiler vermekten kaçınıyorum:

- Yok artık.

- Şaka mı bu?

- O kadar da değil.

- Biraz destekli at.

- Mümkünatı yok.

‘DESTİCİ DOKTRİNİ’ HUTBE KAVGASINI BİTİRİR

Diyanet’in cuma hutbesinde İslam’ın miras anlayışı anlatıldı.

Anlatılan miras anlayışı, medeni kanunla çelişiyordu.

*

Bu çelişkiyi en güzel izah eden isim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

İzahı şöyle Destici’nin:

*

“Dini hükümler, inanç sahiplerinin vicdani sorumluluğu kapsamında geçerlidir. Yasal düzenlemeler ise tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Diyanet’in dini uyarıları ile devletin hukuku arasında bir çelişki yoktur. Biri inanç rehberliğidir. Diğeri vatandaşlık ve hukuk güvenliğidir. Hem inanç özgürlüğünü hem de hukuk düzenini korumak gerekir.”

*

Konuyu en yalın, en anlaşılır, en mantıklı, en makul şekilde izah etmiş Destici.

“Destici doktrini” iyi anlaşılırsa...

Cuma hutbeleri üzerinden kavga etmenin de gereği kalmaz.

OLMADI BE PUTİN REİS

- Biz seni soğuktan gelen casuslara özgü bir soğukkanlılık abidesi olarak benimsemiştik. Bu mimikler de nedir Putin Reis?

- Biz senin her durumda “buz adam” oluşunu sevmiştik. Bu gevşek mi gevşek, asabi mi asabi pozlar da nereden çıktı Putin Reis?

- Biz senin hiçbir duygu içermeyen yüz ifadenin hastası olmuştuk. Her tarafından abartılı duygular fışkıran bu yüz hatları da nedir Putin Reis?

O SORUYU ESAS NETANYAHU’YA SORUN

Bağırıyor gazeteci ordusu Putin’e:

*

“Sayın Putin. Sivilleri öldürmeye devam edecek misiniz?”

*

O gazeteci ordusu, gerçek bir gazeteci ordusu olsaydı...

O soruyu, Trump’ın yanında defalarca yakaladıkları Netanyahu’ya sorardı:

*

“Sayın Netanyahu. Kadınları, çocukları öldürmeye, bebekleri açlıktan kırmaya devam edecek misiniz?”

ATATÜRK ARBORETUMU

Belgrad Ormanı’nın en nadide bölümlerinden biri: Atatürk Arboretumu.

Arboretum... Telaffuzu zor bir kelime.

Anlamı: Çok çeşitli ağaçların bulunduğu, bu amaçla özel olarak hazırlanmış botanik bahçesi.

Kısaca “canlı ağaç müzesi” diye özetlemek mümkün.

*

Atatürk Arboretumu...

Epidemik ve egzotik bitkilerle donatılmış devasa bir alan. İçinde göletler var, su alanları var. 10 bin adım meraklıları için muhteşem bir yürüyüş yolu var.

*

Geçen gün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile burada buluştuk.

Atatürk Arboretumu öyle etkiledi ki beni... Sohbet bittikten sonra “Ben buraya haftada bir kere gelmeliyim” diye kendi kendime karar verdim. Karara uyar mıyım? Hiç emin değilim.





ZEYTİN İSİMLİ KÜÇÜK GORİL

Geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan Tayland’a gidecek transit bir kargonun içinde ele geçirilmişti küçük gorilimiz Zeytin. Fotoğraf ve videolarını gördüğüm anda fanı olmuştum Zeytin’in.

*

Küçük Zeytin, şu anda Polenezköy’deki hayvanat bahçesinde özenle korunuyor, rehabilitasyonu sağlanıyor. Ancak ne kadar özen gösterilirse gösterilsin Zeytin’in ana yurduna dönmesi gerekiyormuş.

*

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yla sohbetimizde Zeytin konusu da açıldı. Bakan Bey de Zeytin’e pek düşkünmüş. Zeytin’i ziyaret ediyor, sağlığıyla ilgileniyormuş.

Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Zeytin, Eylül sonuna doğru memleketi Nijerya’ya gidecekmiş.

Türkiye’nin iade için öne sürdüğü en önemli koşul: Zeytin’in tekrar illegal ticarete konu edilmemesi.

ATATÜRK İSTİSMARI... ATATÜRK KARŞITLIĞI...

İzmir’de meyhanenin teki, bir masasını kalıcı olarak kartondan Atatürk’e rezerve etmiş.





*

Atatürk karşıtlığı, elde balyozla Atatürk heykellerine saldıran meczupların eylemleriyle sınırlı değil.

*

Atatürk üzerinden çıkar elde etmek için çabalamak... Atatürk’ü ticaret nesnesine dönüştürmek... Atatürk üzerinden para kazanmak... Atatürk’ü vitrin malzemesi haline getirmek...

Haberin Devamı

Bütün bunlar Atatürk istismarıdır.

*

Benim gözümde Atatürk istismarı, neredeyse Atatürk karşıtlığıyla eşdeğerdedir.

YORAN ŞEYLER

- Akaretler Yokuşu.

- Siyasi fanatik olmuş bir kişiyle siyaset tartışmak.

- Bazlamacı kuyruğu.

- İnternette haber okumak.

- Murat Kapki’nin karmakarışık atılımları.

- Soru sorup cevabı asla dinlemeyen kişiler.

- Bir türlü kesilemeyen cahille sohbetler.

- “Bu kitapların hepsini okudun mu?” sorusu.