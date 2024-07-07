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Yıldız Sarayı kapılarını açıyor

#Yıldız Sarayı#Müze#Restorasyon

115 yıldır müze olarak halka açık değildi Yıldız Sarayı. Beş yıldır süren restorasyon çalışmaları büyük ölçüde bitmiş. Saray, 19 Temmuz’da müze olarak açılıyor. Açılıştan önce gittim, gezdim, gördüm. Milli Saraylar İdaresi, harikulade bir çalışma yapmış. Abdülhamid devrinin anılarıyla dopdolu Yıldız Sarayı, en özgün şekilde ortaya çıkmış. Bir devri yeniden yaşamak ve anlamak için Yıldız Sarayı’nı mutlaka gezin, görün.

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BURASI HAMİD BAHÇESİ

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor


BURAYA Hamid Bahçesi de deniyormuş. Aslına uygun peyzaj çalışmasıyla bahçe, tarihi özelliklerini koruyarak ortaya çıkarılmış. Bahçenin içinde yukarıdan bakıldığında eski harflerle “Hamid” yazısının okunduğu kocaman bir havuz var. Havuz dediğime bakmayın. Bir tür nehir bu. İçinde özel kayıklarla seyahat edilebiliyor.

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor

Yazın en sıcak gününde püfür püfür esen çok büyük bir park bu. 19 Temmuz’dan itibaren bu bahçe de halka açılacak.

SULTAN’IN TİYATRO BİNASI

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor


YILDIZ Sarayı’nın içinde küçük bir tiyatro binası da var. Klasik Batı Müziği konserlerinin de icra edildiği bu salonda Abdülhamid’in özel bir bölmesi var. Üst katında duvarları işlemeli localar dikkat çekiyor. İçindeki restorasyon çalışmaları sürüyor bu binanın. Açılışı bir sonraki aşamada yapılacak.

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YASİN YILDIZ: YETKİN, LİYAKATLİ VE İŞBİLİR

MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan’la gezdik sarayı. Yasin Yıldız, konusuna hakim bir isim. Yurtdışında tarihi saraylarda yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Aslına uygun restorasyon konusunda son derece hassas. Bilim insanlarıyla çalışıyor. Müthiş bir ekibi var. Yardımcısı Adnan Gayhan da dikkati, özeni ve tamamlayıcılığıyla göz dolduruyor.

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor

Her iki isimle de geçmişte beraber çalışmışlığımız var. İkisini de çalışma hayatına ilk atıldıklarında tanıyorum. Ancak kendileriyle ilgili görüşlerimde bunun zerre kadar etkisi yok.

NADİDE ESERLER KÜTÜPHANESİ

YILDIZ Sarayı’nın içinde yer alan kütüphanede birbirinden değerli el yazması eserler var. Muhibbi Divanı’nı inceledim. Muhteşemdi. Matrakçı Nasuh’un 5 yüz yıllık el yazması eseri ise çok iyi korunmuştu.

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor

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Bu arada Sultan Hamid’in sıkı bir Sherlock Holmes hayranı olduğunu biliyorduk. İngiltere’de çıkar çıkmaz tercüme ettirip yurda getirttiği söyleniyordu. Kütüphanede bunun kanıtını da buldum. Bunlar da eski harflerle yazılmış Sherlock Holmes romanları.

HAMİD’İN MARANGOZLUĞU

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor


ÖNÜMDE gördüğünüz bu masa, Abdülhamid’in marangozluk çalışmaları yaparken kullandığı masa. Bunun üzerinde ağaçlara şekil veriyormuş. Marangozluk malzemeleri de müzede görülebilecek. Bu arada Yıldız Sarayı içinde açılacak olan köşklerde, kasırlarda ve kütüphanede Abdülhamid’in planlarını çizdiği mobilyalar da yer alıyor. Bu sandalyenin ise Abdülhamid tarafından yapıldığı belirlenmiş.

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RESTORASYONUN KAYNAĞI

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor


MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı restorasyon çalışmalarıyla önemli bir bilgi: Milli Saraylar, yaptığı tüm restorasyonlarda...

Restorasyon giderlerinin yüzde 90’ını kendi gelirleriyle karşılıyor.

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Böyle bir sonuca ulaşılmasında ise tüm sarayların, “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı” adı altında doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir “başkanlık” bünyesinde toplanmasının payı büyük.

Eskiden bu saraylarla ilgili yetki karmaşası vardı. Bu karmaşanın sona ermesi, gelirlerle restorasyon giderlerinin karşılanması sonucunun doğmasında etkili olmuş.

ABDÜLHAMİD’İN BANYOSU

SARAY içinde iki banyoyla karşılaştım.

Yıldız Sarayı kapılarını açıyor

Biri o dönem için alabildiğine alafranga, diğeri ise kurnalı klasik hamam biçiminde alaturka.

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Alafranga banyonun fayanslarındaki zarafete ise hayran oldum.

Önemli not:

İki banyo da çok büyük değil. Bugünün üst orta sınıf banyolarının yanında küçük bile kalabilir.

#Yıldız Sarayı#Müze#Restorasyon
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