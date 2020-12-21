Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest

Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
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Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest
Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Bu tatsızlığı içime sindiriyor ve pek de itiraz edemiyorum.
*
Benim itirazım şu çelişkiye:
Evlerde yılbaşı kutlamaları yasakken, otellerde yılbaşı kutlaması serbest.
*
Dağ otelleri, kış otelleri, Ege otelleri, Akdeniz otelleri...
Şimdiden yılbaşı rezervasyonlarını doldurmuş bile.
*
Bu çelişkiye itiraz ettiğimde ise şöyle bir karşılık alıyorum:
Can çekişen turizm sektörüne küçük bir nefes alma imkânını da çok mu görüyorsun?
*
İşte tam bu noktada da hafif bir duraksama geçiriyorum.
*
Sözün özü: Hayat, bizim sandığımızdan çok daha çelişkilerle dolu ve çok daha karmaşık.
TİRYAKİSİ OLDUM ECE’NİN
HÜRRİYET Kelebek’te pazar günleri Ece’nin maceralarını takip ediyor musunuz?
*
Usta çizerimiz Kutlukhan Perker’in yarattığı “Ece” karakterinin maceraları...
Ben resmen tiryakisi oldum.
*
Ece...
Şehirli, beyaz yakalı, plaza çalışanı genç bir kadın.
Özlemleriyle, hevesleriyle, tarzıyla, yaklaşımıyla, sinir olduklarıyla, hoşlandıklarıyla, kurduğu ilişkilerle, aşklarıyla, arkadaşlık biçimiyle...
Capcanlı ve örneklerine sıkça rastladığımız bir tipleme...
*
Ben çok tanıdık buluyorum “Ecespor”u...
Siz de bakın. Siz de “gerçekten çok tanıdık” diyeceksiniz.
KÜLLİYE’DEKİ RESMİ YEMEĞE DAİR DÖRT ŞEY
- BİR: Irak Başbakanı, ülkemizde konuk. Onun onuruna Külliye’de resmi bir yemek verilmiş. Irak’tan gelen konuklar ağırlanıyor. O yemekte bulunan biri, birtakım görüntüler çekmiş. Görüntüler öyle çekilmiş ki... Sanki gizli kapaklı bir iş yapılıyormuş izlenimi veriyor. Resmi bir yemekte bu laubaliliği kim yaptı acaba?
*
- İKİ: “Şaşaa” ve “debdebe” edebiyatı biraz fazla abartılmaya başlanmadı mı? Resmi yemeğe de “şaşaalı sofra” muamelesi mi yapılacak artık? Unutmayalım: Cumhurbaşkanı kim olursa olsun memleketimize gelen yabancı konuklara resmi yemek verecek. Muhalif olacağız diye fazla zorlamasak nasıl olur?
*
- ÜÇ: Yemekteki müziğe gelince... Arapça ve Türkçe yöresel türküler icra edilmiş. Söylenen türkülerden biri Kerkük Türkmenlerinin efsane türküsü “Altın Hızma”. Iraklı yetkililere, Türkmen türkülerinin dinletilmesi gayet isabet olmuş. Irak’ta Türkmenlerin varlığını akıllarından çıkarmazlar.
*
- DÖRT: O yemeğe yönelik tek eleştiri şu olabilir: Korona varken böyle bir yemek, o yemeğe katılanlar açısından bir sorun teşkil etmiyor mu? Bu bir dikkatsizlik değil mi? Türkiye’de tüm restoranlar kapalıyken böyle bir yemeğin düzenlenmesinde bir sorun görülmüyor mu?
KAFE, LOKANTA SİPARİŞİNİ AMAN AKSATMAYIN
KAFELERİMİZİ, lokantalarımızı yaşatalım.
Ayakta kalsınlar.
Salgın sonrası sığınacağımız limanlar oralar.
Ayrıca çalışan emekçilerinin de hayatlarını idame ettirmeleri şart.
*
Bu nedenle... Arada sırada da olsa... Bütçemizin elverdiği ölçüler içinde... Kafe ve lokantalara sipariş vermeyi unutmayalım.
Ayrıca tüm kafe ve lokantalarımız, paket serviste harika işler çıkarıyorlar.
KADRİ ZANA ADLI PKK SANATÇISININ TEHDİDİ
KADRİ Zana’yı bilmiyordum.
Şöyle bir küçük araştırma yaptım. Bayağı bir meşhurmuş.
Elinde sazıyla Kürtçe türküler söylüyor yanık yanık...
Bayağı etkileyici bir sesi var. Kürtçe türküleri de güzel.
*
Bu yanık sesli türkücünün insancıl ve barışçıl bir adam olmasını beklersiniz değil mi?
Nerede? Ne gezer?
Adam bir video çekmiş.
Alenen ve resmen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın katledilmesini istiyor.
Bağırarak, çağırarak “Ne duruyorsunuz? Öldürsenize şu Savcı Sayan’ı” diyor Kürt gençlerine. İma etmiyor. Gönderme yapmıyor.
Alenen, açıkça söylüyor.
“Gidin, öldürün, kahraman olun” diyor.
*
Böyle vahşi ve alçak bir çağrıyı yapan adama “sanatçı” denir mi? “Demokrat” denir mi? “Barışçıl” denir mi? Hepsini geçtim...
“İnsan” denir mi?
BİRKAÇ TAVSİYEM VAR ÇOCUKLAR
GÜNDE iki mandalina yiyin, diri tutuyor. Arada bir tam nar götürmeyi ihmal etmeyin, enerji veriyor. Korkmadan kahve için, zararlı olmadığına dair sürekli makaleler yayınlanıyor. Polisiyede İngiliz’in polisiyesinden şaşmayın, adamlar bu işi biliyor. Şeker Ahmet Paşa’nın resimlerini sevin, çünkü Cemal Süreya da çok seviyor.
SEVAL HANIM’I ZİYARET ETMENİN SİYASAL ANLAMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına partinin önemli isimlerini alarak MHP’nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i ziyaret etmiş.
*
Bazı Alevi dernekleri, Maraş Katliamı’nın yıldönümünde böyle bir ziyaretin yapılması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu sert bir şekilde eleştirmişler.
Seval Türkeş ile Maraş Katliamı arasında nasıl bir bağ kurduklarını anlayabilmiş değilim.
*
Ama anlayabildiğim bir şey var.
O da bu ziyaretin siyasal anlamı...
*
Hiçtir.
Hem de koskocaman bir hiçtir bu ziyaretin siyasal anlamı.
*
Çünkü bu ziyaret nedeniyle...
Bir tanecik MHP oyu bile Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine yönelmez.
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