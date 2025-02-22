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Yıkılan Amerika klişeleri

#Amerika#Arjantin#Devlet Bahçeli

Amerika’da acayip bir sistem var oğlum, kim gelirse gelsin değişmez.

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- Başkanlar gelir geçer ama Amerikan sistemi hep aynı kalır.

*

- Sen Amerika’yı başkanlar mı yönetiyor sanıyorsun?

*

- Başkanlar semboliktir Amerika’da.

*

- Amerika’yı başkan yönetmez, derin devlet yönetir.

*

- Amerika’da devlette devamlılık vardır ve devamlılık asla kesilmez.

*

- Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki fark soğan zarı kadardır.

AMERİKAN SAPIĞI

ABD’de bir toplantı...

Arjantin Devlet Başkanı Milei, sahnedeki Elon Musk’a altından yapılmış büyük bir elektrikli testere hediye ediyor.

Eline elektrikli testereyi alan Musk, önüne geleni kesmeye azmetmiş Halloween filmlerindeki seri katiller gibi böğürüyor.

*

Amerikan Sapığı” diye bir film vardı.

Bu görüntüler şerefine...

Bu akşam o filmi izleyeceğim.

Yıkılan Amerika klişeleri

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ŞU ANA KADAR YAPILMIŞ EN İYİ BAHÇELİ AÇIKLAMASI

BAHÇELİ’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmış:

*

“Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı...

- Dostlarını sevindirecek.

- Düşmanlarını üzecek.

- Hesap yapanları kahredecek kadar iyidir.”

MHP’ye tavsiyem şudur:

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyon yapıldığında sadece ve sadece bu açıklamayı yapsınlar, yeter.

Yıkılan Amerika klişeleri

KAR YAĞINCA AKLA GELEN IVIR ZIVIR SORULAR

- Kar topu oyunundan mahalle kavgası çıkarabilen kaç millet var şu yeryüzünde?

- Kar yağdığında aklımıza “şömine / pösteki / çilek” üçlüsünü düşüren yerli film hangisidir?

- Kar yağarken sizin de burnunuza sucuk ekmek kokusu geliyor mu?

- Siz de “bir tane daha kar story’si görürsem Alanya’ya giderim” duygusuna kapılıyor musunuz?

- “Kar yılı, var yılıdır” sözüne güvenip iyimser olmalı mıyız?

- Kar yağdığında Fargo izleyen kaç kişi vardır acaba?

- Burak Özçivit / Fahriye Evcen çiftinin giydikleri kar kıyafetlerindeki mübalağa sizin de dikkatinizi çekti mi?

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Yıkılan Amerika klişeleri

ALEYNA TİLKİ’NİN KAHVEHANE FOTOĞRAFINA BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM

- Muazzam saçmalıkta bir rüya görür, sabah kalktığınızda “ne saçma bir şeydi” falan dersiniz ya... İşte öyle bir şey.

- Türk kahvehanelerinde hiçbir şey yadırganmaz. Bu fotoğraf, bunun kapı gibi kanıtı.

- Aleyna Tilki’nin pembe şapkası, Brecht’in yabancılaştırma efekti gibi. Tuhaflığın altını kalın kalın çiziyor.

- Fotoğrafta rolünü süper abartan, acayip büyük oynayan, müthiş poz yapan tek kişi var: Aleyna Tilki.

- Hemen çay ısmarlamışlar Aleyna bacılarına... Türk kahvehanelerin temel mekaniğidir bu. Asla değişmez.

Yıkılan Amerika klişeleri

HER ŞEYE ‘MAYDONOZ’ BİR ÖRGÜT

PITRAK gibi çoğalmasıyla dikkat çeken bir dönerci zinciriydi “Maydonoz.

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Hatta “İmamoğlu bilmem kaç yılda bilmem kaç liralık bütçeyle şu kadar kent lokantası açarken... Maydonoz onun bilmem kaç katı şube açtı” falan deniliyordu.

*

Fakat o da ne?

Üç gün sonra ortaya çıktı ki...

Dönerci Maydonoz’un pıtrak gibi büyümesinin arkasında FETÖ parmağı varmış.

Örgütün kalıntıları, dönercilik üzerinden örgütlenmişler.

*

Başta Galatasaray olmak üzere herkese sesleniyorum:

*

FETÖ’nün her şeye sinsice “maydonoz” olma özelliği taşıyan dünyanın en riyakâr terör örgütü olduğunu sakın unutmayın. Sürekli aklınızda tutun: Her kılığa giren bunlar, dönerci kılığına da girer.

*

NOT:Maydanoz” kelimesini “Maydonoz” diye yazanlar var. Doğrusu “Maydanoz”dur ve bu konu tartışmaya kapalıdır.

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Yıkılan Amerika klişeleri

#Amerika#Arjantin#Devlet Bahçeli
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