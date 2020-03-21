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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

21 Mart 2020

Anadolu sokaklarında yapılan sokak röportajlarını izliyorum.

 

Her konuşan aşağı yukarı şöyle şeyler söylüyor:

*

- Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez.

- Sokaklarda geziyorum, yok buralarda korona.

- Korona yok. Uydurma. Algı operasyonu bu.

- Biz bunun olmadığına inanıyoruz. Yok öyle bir şey.

- Bize Allah’ın izniyle bir şey olmaz, bizim imanımız var.

- Gezmeyelim mi, ne yapalım? Hiçbir şey olmaz bize.

*

İçinde akıl olmayan, içinde bilim olmayan, içinde önlem olmayan cahilce bir kaderciliktir bu.

*

Konuşanları dinliyorum...

Ne Hz. Peygamber’in öğütlerinden haberleri var, ne de Hz. Ömer’in tutumundan... Ne İslam’ın tedbire dayalı tevekkül anlayışını biliyorlar, ne de herhangi bir gerçekçilik duygusuna sahipler...

*

Eğer bu sokak röportajları, kısıtlı bir kesimi değil de geneli yansıtıyorsa...

İrfan gitmiş, geriye sadece kuru bir Anadolu kalmış demektir.

*

Gerçek Anadolu irfanı bu değildir, bu olamaz.



VURGULARINA GÖRE EKRANLARA ÇIKAN KORONA UZMANLARI

- İYİ GELENLER: Hiçbir sorudan kaçmayan, umudu da kaygıyı da aynı anda dile getiren, bilmediğine “Bilmiyorum” diyen, veriyle konuşan, söyledikleriyle ikna edip göz dolduranlar... BAKINIZ: Ateş Kara Hoca...


Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- HAFİFE ALANLAR: “Aman ne olacak ki” tavrında olanlar, “Gripten kaç kişi ölüyor biliyor musun sen?” diye çıkışanlar, “Amma abarttınız” diye tutturanlar, “Altı üstü bir virüs” diyenler... BAKINIZ: Yavuz Dizdar Hoca...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- KORKU SALANLAR: “Korkutmak istiyorum” diyenler, “Bugünkü sayıları bilmem kaçla çarpın” diyenler, ahaliyi paniğe sürükleyenler, “Korku iyidir ama panik olmayalım” diyenler... BAKINIZ: Emin Akkoyunlu Hoca...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- GENETİĞE BAĞLAYANLAR: Türkiye’deki hasta sayısı çok az iken... “Bakın görüyor musunuz, bize bir şey olmuyor... Bizim genetiğimiz bu virüse karşı dirençli... Bu açık” diyenler... BAKINIZ: Oytun Erbaş Hoca...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- UYARICILAR: En baştan beri sükûnetini koruyarak halka en gerekli uyarıları yapıp yol göstericilik yapanlar, konunun anlaşılmasına katkı sunanlar, faydalı bilgiler verenler... BAKINIZ: Osman Müftüoğlu Hoca...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- KELLE PAÇACILAR: Yıllardır önerdiği kelle paçayı, yıllardır önerdiği tuzlu suyu, yıllardır önerdiği beslenme biçimini... Korona için de aynen önermeye devam edenler... BAKINIZ: Canan Karatay Hoca...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

- YATAKÇILAR: “Aman ha aman! Yatakları ayırın” dedikten hemen sonra... “Bol bol seks yapın, seks bu işe iyi gelir” tavsiyesinde bulunanlar... Olayı yatak düzleminde tutmaya çalışanlar... BAKINIZ: Mehmet Öz Hoca...


Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı



BENİM AÇIMDAN EVDE ÇALIŞMAK

- Şurası net: Evde çalışmaya ayırdığım süre, işyerinde çalışmaya ayırdığım süreyi kesinlikle geçmekte.

- Evde çalışmak demek... Gün içinde en az 182 kere anlamsız hareket yapmak demek.

- Evde çalışırken en fazla yaptığım eylem: Buzdolabının kapısını açıp uzun uzun bakmak!


KANADA BAŞBAKANI’NDAN NEFRETİMİN NEDENİ

- BİR: Her hareketinde samimiyetsiz bir şov var...

- İKİ: Her davranışından itici mi itici bir gösteri yükselmekte...

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

- ÜÇ: Her yaklaşımının altında gizleyemediği bir imaj kaygısı söz konusu...

- DÖRT: Her adımı medyatik açıdan hesaplanmış...

- BEŞ: Her beyanatı modası çoktan geçmiş köhne bir liberalizmle bezeli...

- ALTI: Her çıkışında ayan beyan bir medya maymunluğu mevcut...


ENDER SARAÇ OLAYI

ENDER Saraç hastaneye yatırılmış durumdaydı. Korona olduğu belli değildi henüz. Test sonuçları ortaya çıkmamıştı.

*

Başladılar bin türlü tezvirata... Ender Saraç’ın sağlık tavsiyeleriyle dalga geçtiler, mahremiyetine hunharca daldılar, uzmanlığını yerin dibine batırdılar.

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

Ender Saraç, bir hafta önce bizim televizyon programına çıkmıştı... Oradan hareketle bize de bulaştılar. Annemi bile telaşa sürüklediler.

*

Ne oldu? Şu oldu: Ender Saraç’ın testi negatif çıktı. Yokmuş yani korona falan Ender Saraç’ta... Korona değilmiş Ender Saraç.

*

İzin verirseniz biraz okkalı bir bela okuyacağım:

Hay Allah bin türlü belanızı versin sizin e mi?



DİSTOPİK NİŞANTAŞI

DÜN akşam şöyle bir dolaştım Nişantaşı’nı.

Sokaklar bomboştu. Bir yudum kahve içecek bir tek kafe bile kalmamış, hepsi kapanmıştı. Mağazalar ışıksızdı. Atiye Sokak “Vanilla Sky” filminin platosu gibiydi. Koca City’s kapanmıştı. Hızlı hızlı yürüyen birkaç maskeliyi saymazsak ahali dağılmıştı.

Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

*

Distopya filmlerinden köşe bucak kaçarken... Distopyanın göbeğine düştüm komşular, yetişin.



KORONA GÜNLÜĞÜ

- Şu sıralar gözüme feci derecede antipatik görünen iki tip var: Biri aşırı muhalefet yapmaya çalışan tip... Diğeri de aşırı iktidar propagandası yapmaya çalışan tip... İkisinden de hızla kaçıyorum.

*

- İkide bir de “Sende özel bilgi vardır, ne oluyor” falan diye bana soranlar oluyor. Yok kardeşim özel bilgi... Bende yok, kimsede de yok. Kim var diyorsa yalan söylüyordur.

*

- “Korona”dan yola çıkarak WhatsApp grupları kuranlar varmış. Karantina muhabbetleri ediyorlarmış. Fazla kalabalık olmayanlardan birkaçına beni de alabilir misiniz rica etsem.

*

- Son günlerde... Ne zaman “pozitif” kelimesini duysam moralim bozuluyor. Ne zaman “Negatif” kelimesini duysam moralim düzeliyor. OMG!

*

- “Yobaz” kimdir sorusuna iki yanıt: BİR: Bugün cuma diyerek kilitli cami kapısını kırmaya kalkandır. İKİ: Yayınladığı karikatür aracılığıyla bile inanan insanlara saldıran Enver türü mahluklardır. 

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