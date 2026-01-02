Yeni yıla bunlarla girdim

Haberin Devamı

KEDİ VİDEOSU KARŞITI BİR KEDİ

İnternette en az 77 tane kedi videosu izledikten sonra...

Kedim Sekter’in videodaki kediler gibi maharetli olup olamayacağını merak ettim.

Karşısına geçtim: İp uzattım, el çırptım, zıpladım, bağırdım falan...

*

Sonuç?

Bana mısın demedi kedim Sekter.

Vücudundaki binlerce tüyden bir tanesi bile oynamadı. Kafasını bile çevirmedi, gözünü bile açmadı, bir yaşam belirtisi bile vermedi.

Öyle bir miskinlik abidesidir ki bizim Sekter...

Bütün kediler onun gibi olsaydı internette tek bir kedi videosu olmazdı.

İBRAHİM TATLISES

TEORİK BİR ÇERÇEVE GİRİŞİMİ

Ayağa kalkamıyor, şarkı söyleyemiyor, hınzırlık yapamıyor.

Fakat buna rağmen koca yılbaşı gecesine damga vurabiliyor.

*

Nasıl olabiliyor bu?

Bunun ne türden sosyolojik, antropolojik, ontolojik nedenleri olabilir acaba?

*

“Dur” dedim, “bir bilimsel araştırma yapayım”.

Yılbaşında İbrahim Tatlıses izleyen deneklere sordum:

“Neden abi? Neden abla? Neden izliyorsunuz İbrahim Tatlıses’i? Sizi ne motive ediyor?”

Deneklerin yüzde 99’u aynı cevabı verdi:

“Meraktan, sadece meraktan.”

*

Merak, bir sosyal bilim konusu olamaz.

Bu nedenle bıraktım araştırmayı.





CEM YILMAZ

BU ADAM BİTMEZ

“Cem Yılmaz kesin bitmiştir abi” önyargısıyla başladım.

Önyargımı kanıtlamak için de ilk 10 dakika somurtmaya çalıştım.

10 dakikadan sonra daha fazla kendimi tutamayıp başladım kıkırdamaya.

Sonra öyle bir saldım ki kendimi...

Bittiğinde “ne çabuk bitti ya” dedim.

Tamam, bir başyapıt değildi.

Tamam, yer yer lüzumsuz gevezeliklere fazla alan açıyordu.

Tamam, kendisini fazla önemsemenin yol açtığı sorunların farkında bile değildi.

Fakat yine de Cem Yılmaz, bitmemişti abi.

*

Kolay kolay biteceğe de benzemiyordu.





SOKAKLAR SOKAKLAR

HALKIMIZA DAİR BEŞ SAPTAMA

Yılbaşı gecesi şöyle bir turladım sokakları.

Halkımıza dair gözlemler yaparak.

*

Eve döndüğümde halkımızla ilgili şu beş saptamayı çoktan yapmıştım:

*

- BİR: Halkımız eğlenmeyi bilmiyor. Eğlenmekten anladıkları şu: Kayıtsız gözlerle etrafa bakarak gezinmek.

*

- İKİ: Halkımız soğuk sevmiyor. Azıcık soğukta kaldıklarında hemen sıcağa kavuşma telaşı.

*

- ÜÇ: Halkımız kışlık kıyafetlerde siyah seviyor. Rengarenk kışlık kıyafetlere asla geçit yok.

*

- DÖRT: Halkımız çok yargılayıcı bakıyor. Oysa “Only God can judge me” yani.

*

- BEŞ: Halkımızın morali biraz bozuk gibi... Ekonomi, DEAŞ falan etkisi galiba.

1986 YILBAŞISI

ÇOK MASUM AMA ÇOK DA SIKICI

TRT’de yayınlanan 1986 yılbaşı eğlencesine takıldım azıcık.

*

Hissettiklerimi yazıyorum:

*

- Ne kadar masum.

- Ne kadar sıkıcı.

- Mizah ne kadar da bayat.

- Bedia Akartürk ve Samime Sanay... Ne kadar da meşhurmuş.

- Ne kadar da sürprize kapalılar.

- Türk Sanat Musikisi... Ne kadar da başrolde.

- Spikerler... Ne kadar da efendi, janti ve vurgulu.

LVBEL C5

BEN NE İZLEDİM ABİ

Hep duyuyordum ama ilk kez televizyon ekranında denk geldim Lvbel C5 olgusuna.

İzlerken mırıldandıklarım:

*

- Bu bir kıyamet alameti olsa gerek.

- Gupse Özay izlerken ne hissediyordu acaba?

- Bu müziğin bir semti var mı acaba? O semti gezmek isterim.

- Esmerden sarılara geçiş hızı... Kopardı beni.

- Herhangi bir araba markası geçiyor mu bu şarkıda?

- Hadise’nin her ortama anında uyum sağlaması çok feci.

- Lvbel C5’in kıyafeti... Komedi / Korku tarzı filmlerden fırlamış gibi.

- Bu bir aşk şarkısı mı? Eğer öyleyse aşk, görmeyeli çok değişmiş.

- İyi ki klip modası geçmiş. Bu şarkının klibine maruz kalmak istemezdim.

SELEFİLER

UZMAN HOCALAR GEÇİDİ

Selefilik konulu bir videoya denk gelip tıkladım.

Hay tıklamaz olaydım.

*

Önüme hoca videoları düşmeye başladı kıyamet gibi.

- Kimi Selefileri yerin dibine batırıyordu.

- Kimi Selefilerin o kadar da kötü olmadığını söylüyordu.

- Kimi ehli sünnet vurgusu yapıyordu.

- Kimi IŞİD’e Selefi denmeyeceğini kanıtlamaya çalışıyordu.

- Kimi “Selefiler iyi ama çevreleri kötü” demeye getiriyordu.

*

Bunca video izleyip Selefilik hakkında hiçbir şey öğrenemeden kaçtım hemen telefonumdan.

GARİP BİR ÇİFT

1968 MİZAHI: HÂLÂ CAPCANLI

Jack Lemmon ile Walter Mattau’nun başrolde oynadığı “The Odd Couple - Garip Bir Çift” filmine takıldım bir ara.

*

1968 yapımı bu filmi pek severim.

*

Filmin mizahı...

*

- Öyle zamansız ki... Hiç demode olmuyor.

- Öyle üst düzey ki... Bazı espriler yakalanamıyor.

- Öyle evrensel ki... Coğrafyası yok.

- Öyle bize yakın ki... Bazı tiplemeler “Aynı bizim Muzaffer Abi” gibi tepkilere yol açıyor.

- Öyle tuhaf ki... Hep şaşırtarak güldürüyor.

- Öyle kusursuz ki... Kaptırıp götürüyor.

*

1968’inin mizahının 2025’i 2026’ya bağlayan gecede de...

Capcanlı, dipdiri olabilmesi...

Gerçekten muhteşem bir şey.



